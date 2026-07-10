ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.62
usd:
310.99
bux:
142817.42
2026. július 10. péntek Amália
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pénz, euró bankjegyek.
Nyitókép: Pixabay

Elhárult a jogi akadály az uniós milliárdok folyósítása elől

Infostart

Az Európai Bizottság javaslatára a tagállamok pénzügyminisztereiből álló ECOFIN megszavazta a magyar helyreállítási terv módosítását, ezzel elhárult az utolsó jogi akadály is a források lehívása elől. A helyreállítási alapból (RRF) Magyarországnak 10 milliárd euró jár, ám a tervben szereplő projekteket szoros határidőkkel kell végrehajtani: az utolsó kifizetési kérelmeket szeptember 30-ig kell benyújtani.

(Cikkünk frissül.)

Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa (Ecofin) pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét (RRF), ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll.

Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupcióellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba.

Az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon – közölték.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Elhárult a jogi akadály az uniós milliárdok folyósítása elől

uniós pénz

ecofin

helyreállítási terv

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elhárult a jogi akadály az uniós milliárdok folyósítása elől

Elhárult a jogi akadály az uniós milliárdok folyósítása elől
Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa (Ecofin) pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét (RRF), ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll.
 

Hat hét alatt skeresen csatlakozott Magyarország az Európai Ügyészséghez

Csiki Varga Tamás: tovább fog csökkenni az amerikai katonai jelenlét Európában

Csiki Varga Tamás: tovább fog csökkenni az amerikai katonai jelenlét Európában

Az Amerikai Egyesült Államok tovább csökkentheti európai jelenlétét, ezért a NATO-tagállamoktól is nagyobb védelmi szerepvállalást vár – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás szerint ugyanakkor Washington továbbra is fenntartja stratégiai elrettentő képességeit Európában.
 

Nagyot szólt Erdogan ajándéka – hatástalanítani kellett

Csiki Varga Tamás az Arénában: Donald Trump kétszer is a pillanat hevében mondhatott túl nagyot a NATO-csúcson

Szakértő: összemérhetővé válik az európai fegyvergyártás az orosszal és az amerikaival is

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.10. péntek, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: teljes siker, dőlhet a pénz Magyarországra

Tisza-kormány: teljes siker, dőlhet a pénz Magyarországra

Mozgalmas napot zárt a magyar politika: a kormány három lépcsős tervvel reagál az egyre súlyosabb vízválságra, vízátvezetéseket terveznek, miközben Ruff Bálint Vagyonvisszaszerzési Hivatala újabb kiemelt feladatot kaphat. Újraindítják a korábban leállított észak-balatoni vasúti fejlesztést, és több ügyben is feljelentést tett a kormány. A parlament jövő héten kétnapos rendkívüli ülést tart, a TASZ pedig arra figyelmeztetett, hogy tömegesen vettek fel embereket a nemzetiségi névjegyzékbe a beleegyezésük nélkül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megvan a 2026-os Év Fája: ez a csodálatos fa képvisel majd minket Európában

Megvan a 2026-os Év Fája: ez a csodálatos fa képvisel majd minket Európában

Helyi közösségek, iskolák, önkormányzatok nevezték be idén is kedvenc fájukat az Év Fája versenybe, amelyet az Ökotárs Alapítvány immár 16. alkalommal szervezett meg.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 11 dead in Spain wildfire as crews battle to contain blaze

At least 11 dead in Spain wildfire as crews battle to contain blaze

A local official says early indications suggest four of the victims of the fire in Los Gallardos, Almería, are British.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 10. 08:18
Vajon mennyi ilyenkor az infláció Ukrajnában?
2026. július 9. 19:59
Belép a lengyel kötvénypiacra a Mol, miközben a NIS-vásárlás körül még mindig nagy a bizonytalanság – tőzsdei szakértő
×
×