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Magyar Péter leendõ miniszterelnök, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt elnöke az új Országgyûlés alakuló ülésére érkezik az Országházban 2026. május 9-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Rendkívüli kormányülést jelentett be Magyar Péter

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Hétfőn rendkívüli ülést tart a kormány, azután ülésezik a Tisza Párt frakciója - erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be vasárnap a Facebook-oldalán.

„Holnap rendkívüli kormányülés, aztán frakcióülés. 13 órától a Parlamentben ismertetem a bábok eltávolítását és a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt. + még valamit” – fogalmazott a kormányfő.

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Kezdőlap    Belföld    Rendkívüli kormányülést jelentett be Magyar Péter

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Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról

Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a jövő héten mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot (mert azt előbb társadalmi egyeztetésre bocsátják), a kormány terveit azonban megismeri a nyilvánosság. A Tisza-kormány vezetője azt is elmondta, hogy hétfőn jön a közjogi tisztségek sorsát rendező Alaptörvény-módosító javaslat is. Mindeközben folytatódnak a miniszterei egyeztetések, valamint a Sulyok Tamás köztársasági elnök sorsáról és a polgármesteri illetmények csökkentéséről szóló vita is.

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