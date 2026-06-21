„Holnap rendkívüli kormányülés, aztán frakcióülés. 13 órától a Parlamentben ismertetem a bábok eltávolítását és a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt. + még valamit” – fogalmazott a kormányfő.
Rendkívüli kormányülést jelentett be Magyar Péter
Hétfőn rendkívüli ülést tart a kormány, azután ülésezik a Tisza Párt frakciója - erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be vasárnap a Facebook-oldalán.
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Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a jövő héten mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot (mert azt előbb társadalmi egyeztetésre bocsátják), a kormány terveit azonban megismeri a nyilvánosság. A Tisza-kormány vezetője azt is elmondta, hogy hétfőn jön a közjogi tisztségek sorsát rendező Alaptörvény-módosító javaslat is. Mindeközben folytatódnak a miniszterei egyeztetések, valamint a Sulyok Tamás köztársasági elnök sorsáról és a polgármesteri illetmények csökkentéséről szóló vita is.
Jöhet a 40 fok Magyarországon: brutális idő lesz jövő héten, most aztán tényleg elolvadunk
A jövő héten folytatódik a kánikula: a hét elején általában 30 és 35 Celsius-fok között alakul a csúcshőmérséklet.
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The face-to-face meeting follows ongoing fighting in Lebanon and Iran's claim to have shut the Strait of Hormuz.