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Close-up shot of modern luxury car air-conditioning control knob with temperature display
Nyitókép: Marin Tomas/Getty Images

Felejtse el azt, ahogy eddig a klímát használta, sokat spórolhat vele

Infostart

Nyáron a légkondicionáló a háztartásokban szinte egész nap működik, ami megugró villanyszámlát eredményez. Sokan próbálnak spórolni azzal, hogy ritkábban kapcsolják be a készüléket, vagy csak a legnagyobb hőségben indítják el, ez azonban gyakran az ellenkező hatást váltja ki.

A hatékony energiagazdálkodás és a berendezés hosszú élettartama nem a ritkás használaton, hanem a megfelelő beállításokon és a tudatos praktikákon múlik.

A hovege.hu összeállítása szerint a tudatos és energiatakarékos klímazónák kialakításához az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni.

Ami egyenesen tilos

A leggyakoribb hiba a lakásba érkezve 18–20 fokra állítani a készüléket; a modern inverteres klímák a beállított teljesítménnyel hűtenek, a túl alacsony célhőmérséklet viszont feleslegesen hosszú működési időt és magasabb fogyasztást okoz.

Az ECO mód előnyei: Az Energy Saving üzemmód a felesleges csúcsteljesítmény korlátozásával és egyenletesebb szabályozással csökkenti a fogyasztást anélkül, hogy gyengébben hűtene.

A DRY mód ereje: A párátlanító funkció csökkenti a levegő nedvességtartalmát, ami miatt a melegebb idő is komfortosabbá válik anélkül, hogy a hőmérsékletet drasztikusan le kellene hűteni.

Automatikus ventilátorsebesség: A légáramlást a helyzethez igazító automatika csendesebb működést és hatékonyabb, egyenletesebb hűtést biztosít.

Karbantartás

A szennyezett szűrők akadályozzák a levegő áramlását, így a készülék hosszabb ideig kénytelen dolgozni; nyáron érdemes néhány hetente ellenőrizni, és évente szakemberrel átvizsgáltatni a berendezést.

Amúgy egy inverteres készülék gazdaságosabban tartja az egyenletes hőmérsékletet, mint amikor a felforrósodott lakást kell újra és újra lehűtenie.

Végül fontos tudni, hogy a redőnyök, sötétítők használata és a napközbeni szellőztetés mellőzése jelentősen csökkenti a lakásba bejutó hőt, így a klímának is kevesebb feladat jut.

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