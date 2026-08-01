Felejtse el azt, ahogy eddig a klímát használta, sokat spórolhat vele

A hatékony energiagazdálkodás és a berendezés hosszú élettartama nem a ritkás használaton, hanem a megfelelő beállításokon és a tudatos praktikákon múlik.

A hovege.hu összeállítása szerint a tudatos és energiatakarékos klímazónák kialakításához az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni.

Ami egyenesen tilos

A leggyakoribb hiba a lakásba érkezve 18–20 fokra állítani a készüléket; a modern inverteres klímák a beállított teljesítménnyel hűtenek, a túl alacsony célhőmérséklet viszont feleslegesen hosszú működési időt és magasabb fogyasztást okoz.

Az ECO mód előnyei: Az Energy Saving üzemmód a felesleges csúcsteljesítmény korlátozásával és egyenletesebb szabályozással csökkenti a fogyasztást anélkül, hogy gyengébben hűtene.

A DRY mód ereje: A párátlanító funkció csökkenti a levegő nedvességtartalmát, ami miatt a melegebb idő is komfortosabbá válik anélkül, hogy a hőmérsékletet drasztikusan le kellene hűteni.

Automatikus ventilátorsebesség: A légáramlást a helyzethez igazító automatika csendesebb működést és hatékonyabb, egyenletesebb hűtést biztosít.

Karbantartás

A szennyezett szűrők akadályozzák a levegő áramlását, így a készülék hosszabb ideig kénytelen dolgozni; nyáron érdemes néhány hetente ellenőrizni, és évente szakemberrel átvizsgáltatni a berendezést.

Amúgy egy inverteres készülék gazdaságosabban tartja az egyenletes hőmérsékletet, mint amikor a felforrósodott lakást kell újra és újra lehűtenie.

Végül fontos tudni, hogy a redőnyök, sötétítők használata és a napközbeni szellőztetés mellőzése jelentősen csökkenti a lakásba bejutó hőt, így a klímának is kevesebb feladat jut.