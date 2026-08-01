ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.52
usd:
316.16
bux:
146688.57
2026. augusztus 1. szombat Boglárka
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Anita külügyminiszter a német hivatali partnerével, Johann Wadephullal közösen tartott sajtóértekezleten Berlinben 2026. június 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Nagyon sok nagykövetet felment a külügyminiszter – itt a lista

Infostart / MTI

Megjelentek a nagyköveti felmentésekről szóló államfői határozatok péntek este a Magyar Közlönyben; ezeket Orbán Anita külügyminiszter előterjesztésére akkori köztársasági elnökként még Sulyok Tamás írta alá.

Felmentették tisztségéből érdemei elismerése mellett Altusz Kristófot (Oslo), Balogh Csaba Sándort (Pozsony), Baranyi Andrást (Prága), Heizer Antalt (Kijev), Horogszegi Szilágyi Dániel Mihályt (Hága), Konkoly Norbert Attilát (Moszkva), Kovács Tamás Ivánt (Brüsszel, Luxemburgi Nagyhercegség), Kumin Ferencet (London), Magyar József Zoltánt (Belgrád), Takács Szabolcs Ferencet (Washington).

Ugyancsak felmentéssel távozik tisztségéből Balogh István (Magyarország brüsszeli állandó NATO-képviselete), Dancs Ferenc (az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet mellett működő Bécsi Állandó Képviselet, Magyarország Bécsi Állandó ENSZ-Képviselete) és Havasi Zsófia (Magyarország ENSZ mellett működő Genfi Állandó Képviselete és Magyarország Kereskedelmi Világszervezet (WTO) mellett működő Genfi Képviselete).

Felmentették továbbá Fülöp Viktor Gézát (Pretoria, Szváziföldi Királyság, Namíbia, Zimbabwe, Lesothói Királyság, Botswana, Zambia, Mauritius, Madagaszkár, Malawi), Jakab Gabriellát (Koppenhága), Korom Ferencet (Doha), Kondor Annát (Szingapúr), Naffá Osama Ibrahimot (Bagdad), Nagy Gábor Tamást (Wellington, Fidzsi Köztársaság, Tongai Királyság, Szamoai Független Állam, Tuvalu, Kiribati Köztársaság, Cook-szigetek), Ponevács-Pana Petrát (Tbiliszi), Pósa Krisztiánt (Szarajevó), Sikó Anna Máriát (Jereván), Szarka Gábor Leventét (Algír, Mali), Tóth Titanillát (Manila, Palaui Köztársaság, Marshall-szigetek, Mikronéziai Szövetségi Államok) és Villegas-Vitézy Anna Zsófiát (Bogotá, Panamai Köztársaság).

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nagyon sok nagykövetet felment a külügyminiszter – itt a lista

felmentés

külügyminiszter

nagykövetek

orbán anita

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: már rendellenes állapot van a paksi atomerőműben, kedden vagy szerdán jöhet a leállás, de nincs veszélyhelyzet

Magyar Péter: már rendellenes állapot van a paksi atomerőműben, kedden vagy szerdán jöhet a leállás, de nincs veszélyhelyzet

Hétfőtől lépünk kritikus szakaszba az áramtermelés szempontjából, utána lesz a legnagyobb kihívás az ország előtt. Nincs nukleáris veszély Magyarországon, és Nagy László, az erőmű műszaki igazgató-helyettese részletesen beszámolt arról, hogyan biztosítják, hogy ne is legyen.
 

Áramhiány: Magyar Péter megszólalt

Rendkívüli ülést fontolgat a paksi leállás miatt az Európai Bizottság

Megvan, mikor „lehet a régi” a Mol finomítója, de addig is segítségre van szüksége

A Fidesz szerint a kormány elszalasztotta a felkészülés lehetőségét

A Balatonnál is belengették a vízkorlátozást

Rossz hírt közölt a HungaroMet

Két újabb fontos döntést hozott a kormány az energiakrízis miatt

Markológépet vezényeltek a Dunába az alacsony vízállás miatt

Súlyosbodik a helyzet: harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe 14 településen

VIDEÓ
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.03. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Energiahiányban szenved a forint

Energiahiányban szenved a forint

A tegnapi napon a japán jegybank devizapiaci beavatkozása nyomán a jen több mint 2 százalékot erősödött a dollárral szemben, miközben az euróval szemben is gyengült a dollár. A nap folyamán az energetikai veszélyhelyzettel kapcsolatos hírek, a japán jen mozgása és a bejövő makroadatok állnak a figyelem középpontjában. A forint reggeltől kezdve fokozatosan gyengült a Paks leállításáról érkező bejelentések, és az emiatt szükségessé váló nagyobb energiaimportról szóló hírek hatására, a tendencia azonban a délután folyamán megállt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy változás élesedik a budapesti és helyközi közlekedésben holnap: milliókat érint, jobb lesz rá figyelni

Nagy változás élesedik a budapesti és helyközi közlekedésben holnap: milliókat érint, jobb lesz rá figyelni

A július 1-jén megvalósult jelentős fejlesztések folytatásaként 2026. augusztus 1-jétől tovább bővül Budapest és az agglomerációs térség éjszakai regionális autóbusz-közlekedése.

BBC
Business Sport Travel Science
Fifa scraps controversial World Cup investment plan

Fifa scraps controversial World Cup investment plan

Football's world governing body abandons plans to sell off stakes in its major competitions after widespread opposition to president Gianni Infantino's proposal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 31. 22:54
A nagyfogyasztók jelentősen csökkentik az áramfelhasználásukat a 17 és 22 óra közötti idősávban – a nap hírei
2026. július 31. 21:36
Elsötétül a Parlament is
×
×