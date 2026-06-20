Magyar Péter: később nyújtják be a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló javaslatot

Magyar Péter miniszterelnök a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján azt nyilatkozta az RTL Híradónak, hogy mégsem nyújtják be jövő héten a parlamentnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot, hanem előtte rövid társadalmi egyeztetésre bocsátják a jogszabálytervezetet – írja a Telex.

Magyar szerint nagyon sok észrevételt kaptak a javaslatra, ami csak a társadalmi egyeztetés után kerül a parlament elé. „És nagyon remélem, hogy szeptember elején fel tud állni maga a hivatal” – tette hozzá.

Szerdán a miniszterelnök azt közölte, hogy „a jövő héten beterjesztjük az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat”.

Magyar Péter hangsúlyozta: a hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz.

Nyitókép: Magyar Péter miniszterelnök az Öveket becsatolni! című, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiállításának megnyitóján a budapesti Északi Járműjavítóban 2026. június 20-án.