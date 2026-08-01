Ilyen hőségben a locsolás még ártani is tud

A melegben sokan esnek abba a hibába, hogy a saját hőségérzetüket vetítik ki a növényekre, és kétségbeesett tűzoltásként azonnal locsolni kezdenek – olvasható a 24.hu-n.

A szakember rámutatott: a fáknak és a vegetációnak már kora tavasszal, a hajtás kezdetekor nagy szüksége lett volna a vízre, harmincöt fok felett pedig a hősokk miatt a növény képtelen felvenni a nedvességet a talajból, ráadásul a túllocsolással csak ártunk.

Az öntözést ezért kizárólag késő este vagy kora reggel érdemes végezni, a cserepes virágokat hűvösebb, árnyékosabb helyre kell vinni, a fűnyírást pedig a legnagyobb kánikulában teljesen érdemes mellőzni. Sőt, a pázsitot magasabbra hagyva a szálak leárnyékolják a gyökérzetet, míg hiányzó fű esetén

a talaj mulccsal való takarása segíthet a nehezen pótolható nedvesség megőrzésében.

Megyeri Szabolcs szerint a mostani brutális forróságban megbosszulja magát az az elmúlt évtizedekben elterjedt gyakorlat, hogy a kényelem – például a lombseprés elkerülése – miatt elkezdték kivágni a nagy fákat, és helyettük kis lombú, gömbkoronájú fajtákat ültettek. Valódi árnyékot és élhető mikroklímát ugyanis kizárólag a nagy lombú fák tudnak teremteni, amelyek alatt akár több tíz fokkal is alacsonyabb lehet a hőmérséklet.

A klímaváltozás ráadásul komplex probléma, hiszen a nappali hőség mellett az éjszakák sem hűlnek le, nincs reggeli harmat, és a száraz szél folyamatosan szárítja a környezetet, ami miatt szemléletváltásra van szükség a kertépítésben.

A szakember hangsúlyozza, hogy bizonyos fajok felett egyszerűen eljárt az idő Magyarországon, így például az örökzöldek és a fenyőfélék ideje leáldozott, az erdei fenyők nagy része pedig a várakozások szerint egy évtizeden belül ki fog száradni. Ehelyett a hazai klímához alkalmazkodó, tudatos fajtaválasztásra van szükség: a fenyők kiváló alternatívái lehetnek az olyan gyors növekedésű dísznövények, mint a vörös levelű nyárfa, amely exponenciális fejlődéssel rövid idő alatt komoly árnyékot ad.

A jövő kertje a komplexitásban rejlik, így a szárazságtűrő magkeverékek használata, a házfalak zöld növényekkel való befuttatása és a különböző növekedési erélyű fák harmonikus együttese mind hozzájárulhat a természetes védőernyő kialakításához.