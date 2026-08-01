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Nyitókép: Pixabay

Hatalmas hiba zuhany alatt fogat mosni

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Bár a zuhany alatti fogmosás kényelmes és időtakarékos megoldásnak tűnhet a reggeli vagy esti készülődés során, a szakértők szerint számos rejtett kockázatot hordoz magában.

Nők Lapja alapján a hazipatika.com arról ír, hogy a módszer nemcsak a víztakarékosság illúzióját keltheti, hanem komoly higiéniai és balesetvédelmi veszélyekkel is járhat.

A leggyakoribb tévhit, hogy a két tevékenység összevonásával víz takarítható meg. Míg a mosdónál fogmosás közben sokan elzárják a csapot, a zuhany alatt a víz folyamatosan folyik, ami végső soron nagyobb vízfogyasztáshoz vezethet.

Ezen túlmenően a fürdőszoba meleg és párás mikroklímája kedvez a baktériumoknak és kórokozóknak, így a zuhanyzóban használt vagy tárolt fogkefe fokozottabb fertőzésveszélynek van kitéve. A forró gőz a sörtéket is gyorsabban károsítja, így a fogkefe hamarabb veszíthet a hatékonyságából.

Nem elhanyagolható szempont a balesetveszély sem:

a vízzel keveredett fogkrém habja rendkívül síkossá teszi a zuhanytálcát vagy a kád alját,

egy esetleges megcsúszás pedig a szájban lévő fogkefével súlyos arc- és szájüregi sérüléseket okozhat.

Azok számára, akik mégsem szeretnének lemondani erről a szokásról, a szakemberek azt javasolják, hogy a fogkefét alapos öblítés után minden esetben függőlegesen, szabad levegőn szárítsák.

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