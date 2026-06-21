Magyar Péter: fontos nap előtt állunk

„Túl korán örült a Fidesz, a bábjai és a hazánkat szétrabló milliárdos oligarchák. Fontos nap előtt állunk. Hétfőn ismertetjük az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az Orbán bábjainak vergődését lezáró Alaptörvény módosítást” – közölte vasárnap a közösségi oldalán Magyar Péter.

A miniszterelnök hozzátette, hogy a javaslatok közül mindkét területen a lehető legerősebb változat támogatására fogja kérni a kormányt és a Tisza-frakciót is. „És persze a pár napos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Rendszerváltás lépésről lépésre. A történelmet közösen írjuk” – zárta a bejegyzését a miniszterelnök.