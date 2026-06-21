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Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi sajtótájékoztatón 2026. június 11-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter: fontos nap előtt állunk

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Magyar Péter bejelentette, hogy hétfőn ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot, valamint egy Alaptörvény-módosítást is.

„Túl korán örült a Fidesz, a bábjai és a hazánkat szétrabló milliárdos oligarchák. Fontos nap előtt állunk. Hétfőn ismertetjük az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az Orbán bábjainak vergődését lezáró Alaptörvény módosítást” – közölte vasárnap a közösségi oldalán Magyar Péter.

A miniszterelnök hozzátette, hogy a javaslatok közül mindkét területen a lehető legerősebb változat támogatására fogja kérni a kormányt és a Tisza-frakciót is. „És persze a pár napos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Rendszerváltás lépésről lépésre. A történelmet közösen írjuk” – zárta a bejegyzését a miniszterelnök.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: fontos nap előtt állunk

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Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról

Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a jövő héten mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot (mert azt előbb társadalmi egyeztetésre bocsátják), a kormány terveit azonban megismeri a nyilvánosság. A Tisza-kormány vezetője azt is elmondta, hogy hétfőn jön a közjogi tisztségek sorsát rendező Alaptörvény-módosító javaslat is. Mindeközben folytatódnak a miniszterei egyeztetések, valamint a Sulyok Tamás köztársasági elnök sorsáról és a polgármesteri illetmények csökkentéséről szóló vita is.

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