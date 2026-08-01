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A drónnal készült felvételen a Velencei-tó kiszáradt medre egy csónakkikötõben Pákozd közelében 2026. június 28-án. A tó vízállása ezen a napon 50 centiméter alá süllyedt az agárdi vízmércénél.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Jön az eső az ország egyik részére, mutatjuk

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ELŐZMÉNYEK

Sopron és Mosonmagyaróvár környékén – kis eséllyel – előfordulhat csapadék szombat délután, egyébként totális kánikula az országban mindenhol, eső nélkül. Ennyi látható a HungaroMet videójában, no és még annyi, hogy a hőhullám vélhetően kitart a jövő hét legvégéig.

Tartós hőhullámra kell berendezkednünk, amely legalább jövő vasárnapig tart. Egyre több helyen várhatóak napokon keresztül 40 fok körüli vagy a feletti csúcsértékek, és az éjszakák sem lesznek már frissítőek – olvasható a met.hu oldalon.

A túlnyomóan derült éjszakát követően szombaton napos időre van kilátás kevés gomoly- és fátyolfelhővel.

Csapadék nem lesz, esetleg szombaton sodródhat be egy-egy zivatargóc az északnyugati határszélre. Reggeltől a délies, késő délutántól, estétől északnyugaton az északnyugatira forduló szelet kísérhetik olykor élénk lökések, de az utóbbi tájakon egy-egy erős lökés is lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 25 fok között várható, a hidegre hajlamos helyeken számíthatunk az alacsonyabb, a vízpartokon, továbbá a belvárosi és a hegyvidéki részeken a magasabb értékekre.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton döntően 36 és 39 fok között alakul.

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