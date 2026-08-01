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Autó műszerfalán egy okostelefonon, amin a Waze fut.
Nyitókép: Getty Images/vladispas

Simán felrobban, tűzveszélyes kemencévé válhat az autó a hőségben

Infostart

Magyarországot harmadfokú hőségriasztás érte el, a hétvégén pedig helyenként a 40 Celsius-fokot is elérheti a hőmérséklet. Ilyen időben a tűző napon parkoló autó utastere perceken belül ötven-hatvan fok fölé melegedhet, ami komoly veszélyt rejt magában. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy számos mindennapi tárgy nemcsak tönkremehet, de akár tűzveszélyt vagy robbanást is okozhat a forróságban.

A vezess.hu összeállítása szerint az alábbi dolgokat semmiképpen sem szabad a járműben hagyni.

A dezodorok, hajlakkok és más aeroszolos flakonok a meleg hatására felhasadhatnak, míg az öngyújtók és a magas alkoholtartalmú szerek szivárgása esetén gyúlékony gőzök gyűlhetnek össze az utastérben.

A lítiumion-akkumulátoros eszközök, telefon, powerbank, kritikus hőmérsékletnek vannak kitéve a napon, ami nemcsak az élettartamukat csökkenti, de a hőmegfutás révén akár heves égéshez vagy robbanáshoz is vezethet.

A kesztyűtartóban uralkodó forróság megváltoztathatja a gyógyszerek hatóanyagának stabilitását – különösen az inzulinok, szemcseppek és folyékony készítmények esetében –, így azok veszíthetnek a hatásukból.

Naptejek és kozmetikumok hatékonysága a hőségben romolhat, a krémek és rúzsok pedig könnyen megolvadhatnak, komoly szennyeződést okozva a belső térben.

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