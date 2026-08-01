Simán felrobban, tűzveszélyes kemencévé válhat az autó a hőségben

A vezess.hu összeállítása szerint az alábbi dolgokat semmiképpen sem szabad a járműben hagyni.

A dezodorok, hajlakkok és más aeroszolos flakonok a meleg hatására felhasadhatnak, míg az öngyújtók és a magas alkoholtartalmú szerek szivárgása esetén gyúlékony gőzök gyűlhetnek össze az utastérben.

A lítiumion-akkumulátoros eszközök, telefon, powerbank, kritikus hőmérsékletnek vannak kitéve a napon, ami nemcsak az élettartamukat csökkenti, de a hőmegfutás révén akár heves égéshez vagy robbanáshoz is vezethet.

A kesztyűtartóban uralkodó forróság megváltoztathatja a gyógyszerek hatóanyagának stabilitását – különösen az inzulinok, szemcseppek és folyékony készítmények esetében –, így azok veszíthetnek a hatásukból.

Naptejek és kozmetikumok hatékonysága a hőségben romolhat, a krémek és rúzsok pedig könnyen megolvadhatnak, komoly szennyeződést okozva a belső térben.