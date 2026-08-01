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Nyitókép: Uma Shankar sharma

Akkora a hőség, hogy itt az ideje a japán vízdiétának

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Sokan keresik azt a módszert, amellyel látványos fogyást érhetnek el drasztikus lemondások nélkül. A japán nők karcsúságának titkaként is emlegetett japán vízdiéta egyszerű szabályokra épül, mégis sokan esküsznek rá, hogy rövid idő alatt laposabb hasat és karcsúbb formákat eredményez.

A túlsúly és a különösen veszélyes hasi zsír számos egészségügyi problémával összefügg, a divatdiéták azonban gyakran nehezen tarthatók – állapítja meg a femcafe.hu.

Ezzel szemben a japán életmódra épülő módszer nem követel meg napi több órás edzőtermi jelenlétet vagy állandó éhezést.

A diéta alapelve meglepően egyszerű: a napot éhgyomorra, nagyobb mennyiségű – körülbelül négy-öt pohár langyos vagy szobahőmérsékletű – víz elfogyasztásával kell kezdeni, majd ezt követően 30–45 percig nem szabad enni. Ez a szokás segíthet aktiválni az emésztőrendszert, beindítani az anyagcserét és támogatni a szervezet hidratáltságát.

A módszer fontos része a tudatosabb táplálkozás is: a lassú étkezés, a kisebb adagok, valamint a zöldségek, levesek, halak, rizs és rostban gazdag fogások előtérbe helyezése, míg a túlzott cukor- és zsírfogyasztás visszaszorítása.

A reggeli vízfogyasztás csökkentheti a farkaséhséget és a nassolási vágyat, míg a megfelelő folyadékbevitel megelőzheti a puffadást és a vízvisszatartást, így a tapasztalatok szerint néhány hét után már látványos változások érhetők el a közérzetben és a külsőben is.

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