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Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatója Brüsszelben, miután részt vett első uniós csúcstalálkozóján
Nyitókép: YouTube/Magyar Péter hivatalos

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Miután 13 órától az Országgyűlésben is nyitóbeszéd mond, rendkívüli sajtótájékoztatón is ismerteti a most benyújtandó javaslatokat a kormányfő. Várhatóan Sulyok Tamás és a többi közjogi méltóság eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról lesz szó.

Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart 16 órakor az Országház Vadásztermében – közölte az MTI.

Hétfőn a rendkívüli kormányülés után Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az Országgyűlés újabb rendkívüli ülése, ismerteti a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló javaslatot, és hogy hogyan váltják le a közjogi méltóságokat. Vasárnap a kormányfő megírta a Facebook-oldalán, miről lesz szó a beszédében, többek között a közjogi méltóságok leváltásáról is: „Holnap rendkívüli kormányülés, aztán frakcióülés. 13 órától a Parlamentben ismertetem a bábok eltávolítását és a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt. + még valamit” – fogalmazott Magyar Péter.

Várhatóan ezekről a témákról lesz szó a rendkívüli sajtótájékoztatón is.

Egyébként is fontos és súlyos témák vannak napirenden: a hétfői viták után az országgyűlési képviselők kedden többek között szavazhatnak

  • az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről,
  • a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról,
  • a közmédia átalakításáról, és
  • az uniós pénzek hazahozatalához szükséges 110 oldalas javaslatcsomagról, benne a kekvák megszüntetsével és a vagyonnyilatkozatok szigorításával.
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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart

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Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart

Miután 13 órától az Országgyűlésben is nyitóbeszéd mond, 15 órakor rendkívüli sajtótájékoztatón is ismerteti a most benyújtandó javaslatokat a kormányfő. Várhatóan Sulyok Tamás és a többi közjogi méltóság eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról lesz szó.
 

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