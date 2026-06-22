Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart

Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart 16 órakor az Országház Vadásztermében – közölte az MTI.

Hétfőn a rendkívüli kormányülés után Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az Országgyűlés újabb rendkívüli ülése, ismerteti a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló javaslatot, és hogy hogyan váltják le a közjogi méltóságokat. Vasárnap a kormányfő megírta a Facebook-oldalán, miről lesz szó a beszédében, többek között a közjogi méltóságok leváltásáról is: „Holnap rendkívüli kormányülés, aztán frakcióülés. 13 órától a Parlamentben ismertetem a bábok eltávolítását és a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt. + még valamit” – fogalmazott Magyar Péter.

Várhatóan ezekről a témákról lesz szó a rendkívüli sajtótájékoztatón is.

Egyébként is fontos és súlyos témák vannak napirenden: a hétfői viták után az országgyűlési képviselők kedden többek között szavazhatnak