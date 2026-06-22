Magyar Péter elkezdte sorsdöntő beszédét Sulyok Tamás és a vagyonvisszaszerzés ügyében az Országgyűlésben

„Az eddigi talán legfontosabb parlamenti felszólalásomra készülök ma 13 órától napirend előtt” – írta Magyar Péter hétfő délelőtt. A rendkívüli kormányülés után a miniszterelnök felszólalásával kezdődik az Országgyűlés újabb rendkívüli ülése, a kormányfő ismerteti a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló javaslatot, és hogy hogyan váltják le a közjogi méltóságokat. Vasárnap a kormányfő megírta a Facebook-oldalán, miről lesz szó a beszédében: „Holnap rendkívüli kormányülés, aztán frakcióülés. 13 órától a Parlamentben ismertetem a bábok eltávolítását és a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt + még valamit” – fogalmazott Magyar Péter. Egy másik posztja szerint „az orbáni politikai és gazdasági maffia elleni küzdelem fontos állomásához érkeztünk. Mindenkire szükség lesz a maffia legyőzéséhez! 13 óra: élőben a Parlamentből.”

Várhatóan ezekről a témákról lesz szó a rendkívüli sajtótájékoztatón is, amelyet hétfőn 16 órára jelzett előre a miniszterelnök.

„Tisztítótűz” címmel kezdte meg beszédét Magyar Péter, aki az olasz maffia történetét felidézve kezdte napirend előtti felszólalását. Falcone olasz vizsgálóbírót 1992-ben ölték meg, a feleségével és három testőrével együtt. Borsellinó ügyészt három hónappal később ölték meg – idézte fel. Ezután Olaszország maffiaellenes törvényt fogadott el, majd létrehozta a maffiaellenes hivatalt. 2019-ben az olasz állam már több mint 300 vállalatot foglalt le az olasz maffiától. A maffia tagjai ott ültek mindenhol, behálózták, meglopták a hazájukat – mondta Magyar Péter.

A maffiát nem lehet a régi eszközökkel legyőzni. Új intézkedések, intézmények kellenek – mondta.

Ahogy az olasz maffiának is voltak szürke eminenciásai, úgy voltak a magyar maffiának is. Ahogy az olasz maffia tévéket vett, úgy épített magának propagandacsatornákat itthon a Fidesz. Ezért a maffia csápjainak levágásában a legszigorúbbnak kell lennünk. Nem engedhetjük meg, hogy a maffia behálózza az országot, az országot meg kell tőle szabadítani.

Én ezért jöttem.

Ezért jártam az országot két éven át, ezért indultam a választáson, ezt tekintem a legfőbb feladatomnak – mondta Magyar Péter. Meg fogjuk szabadítani hazánkat a maffiától. Erre, rendszerváltásra kaptunk felhatalmazást április 12-én.

De ma, június 22-e legalább ilyen fontos. Ma elindítjuk a Tisztítótűz műveletet.

Ez egy átfogó politikai, gazdasági, jogi akció, a célja megszabadítani az országot a mindent átfogó korrupciótól. Eenek lesz az egyik legfontosabb intézménye a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal. Ez 47 jogszabály megváltoztatását jelenti – mondta.

A hazánkat foglyul ejtő hálózat évtizedek óta épül. Az olajszőkítéstől akár a parkfenntartási bizniszig ér, ahol fideszes és régi baloldali emberek osztották fel az országot. De mi ma elkezdjük legyőzni a magyar Cosa Nostrát. Lépésről lépésre, tégláról téglára, bűnözőről bűnözőre fogunk haladni – mondta.

40 napja kormányzunk, nyitunk ki iratokat, szerződéseket, látunk belülről alapítványokat, céghálókat. Olyan kifosztás nyomaival és bizonyítékaival szembesülünk, aminek a nagyságrendje felfoghatatlan. Az ember kinyit kinyit egy dossziét, ott van egy tízmilliárdos, aztán egy 50 milliárdos, aztán már száz-, ezermilliárdos ügy, hogyan kerül át közvagyon fideszes zsebekbe, hogyan kerül át a közpénz magánzsebbe. Nem tudunk leejteni egy tűt, hogy az Orbán-maffia tagjai ne loptak volna el valamit – és sorolni kezdte Hatvanpusztától a vadászati világkiállításig, az 50 milliárdos kajakakadémiától a kiszáradó Velencei-tó partjáig, a kstélyokig, szállodákig, a raktárakban álló felesleges tízezernyi lélegeztetőgépig, a százmilliárdos nemzeti konzultációkról, a dohánykoncessziókról, a kaszinókról, autópályakoncessziókig, a Lázár-, Orbán-, Szijjártó-, Mészáros-család vagyonáig – ez a haza kifosztása volt, ami itt zajlott.

Minden vizsgálat újabb és újabb százait, ezreit hozza elő. Nem tudnék olyan területet mondani, amit ne raboltak volna le – folytatatta.

De a maffiafőnök nem elégedett meg a haza kirablásával. Minden hatalmi ág kellett neki. Odaültette a bábjait minden közjogi pozícióba – folytatta Magyar Péter.

Sulyok Tamás többéves hallgatás, sunnyogás után volt munkahelyét arra kérte, hogy foglaljon állást egy még nem létező jogszabályról. A bukott rendszer bábja egy másik bábhoz fordult, nehogy őt le lehessen váltani egy teljes jogi abszurddal. Itt a válasz, miért van szükség a jogállam helyreállítására. Sulyok Tamás pancserpuccskísérlete már az elején összeomlott. A volt kollégái, az alkotmánybírók küldtek neki selyemzsinórt. Sulyok Tamás egyik legfontosabb feladata a nemzet egységének megteremtése lett volna. Eddig nem sikerült, most összehozta abban, hogy neki mennie kell – fogalmazott.

Orbán Viktor a legfőbb ügyésszé tette Polt Pétert, aki akadályozta a magyar történelemben példátlan események feltárását. Olyan jól szolgálta a Dont, hogy most az Alkotmánybíróság elnöke lehet – még pár hétig. A Kúria élén olyan ember áll, aki egyetlen napot sem töltött ítélekző bíróként, át kellett hozzá írni a jogszabályokat is. Amíg az emberek az őrhelyükön vannak, nincs biztonságban az ország a maffiától – mondta Magyar Péter.

Egyszerre benyújtuk az Alaptörvény 17. módosítását és a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról szóló hatalmas jogszabálycsomagot.

A maffia elleni küzdelem minden fronton zajlik – fogalamzott.

A Tisztítótűz részeként kezdeményezzük az Alaptörvénymódosítással Sulyok Tamás megbízatásának végét, a hatályba lépését követő napon megszűnik a megbízatása.

Szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamatot indítunk, a folyamat végén népszavazással fogja a magyar nép az új alkotmányt megerősíteni.

Amíg ez zajlik, visszavezetjük az alkotmánybírákra vonatkozó 70 éves korhatárt – a fölötte lévők, így Polt Péter megbízatása is megszűnik. Megerősítjük a bírói önigazgatást.

A most benyújtandó javaslat odaadja a bíráknak Kúria, és az Országos Bírói Hivatal (OBH) a vezetőségének visszahívási jogát. Azt javasoljuk, hogy bizonyos számű bíró kezdeményezhesse a visszahívásukat. Ha ez megtörténik, az Országgyűlés visszahívhatja kétharmados többséggel őket. Változnak a Kúria elnökének megválasztási szabályait. Ezentúl a bírák javasolhatnak Kúria- és OBH-elnököt, és a három legtöbb szavazatot kapó jelölt közül kell választania az Országgyűlésnek, így nem politikai bábok fognak ott ülni a két bírói szervezet éleén – fogalmazott.

Az Alaptörvényben javaslatot teszünk az országgyűlési képviselői mandátumok 12 évben történő maximálására – mondta Magyar Péter.

A szeptembertől induló alkotmányozási folyamat széles körű társadalmi egyeztetés lesz. Olyan alkotmány kell, amelyet politikai hovatartozástól függetlenül a magyar emberek a sajátjuknak érezhetnek, hiszen sajnos sem az 1990-es, sem a 2010-es alkotmány, illetve alaptörvény nem volt ilyen – mondta. Ezen fogunk dolgozni a következő egy évben – fogalmazott.

A hétfői parlamenti viták után kulcsfontosságú „szavazós” nap lesz kedden az Országgyűlésben: a képviselők többek között szavazhatnak