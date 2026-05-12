Megalakult a Tisza-kormány – a nap hírei

Hivatalosan is megalakult a Tisza-kormány, miután a köztársasági elnök kinevezte a 16 minisztert, akik letették az esküt. Magyar Péter miniszterelnök a miniszterek bemutatásakor azt hangsúlyozta, hogy egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és a pénzügyminisztérium előtt állnak a legnagyobb, legösszetettebb feladatok állnak, ezért ők vétójogot kapnak a kormány döntéseiben.

A jogállamiság és az igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállítása mellett zéró toleranciát ígért a korrupció ellen beiktatása előtt a Görög Márta igazságügyi miniszter. Emellett stabilabb alkotmányos rendszert szeretne társadalmi egyeztetésre alapozva. Szólt arról is, hogy nonprofittá teszik a végrehajtási rendszert.

Még nyár folyamán megkezdheti működését a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési- és Védelmi Hivatal – közölte a leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruff Bálint kijelentette, a hivatal alkotmányos kétharmaddal létrehozott szervezet lesz.

A családtámogatásokat és a lakhatási támogatásokat, így az Otthonstart hitelt is megtartja az új kormány - erősítette meg meghallgatásán az azóta hivatalba lépett pénzügyminiszter. Kármán András azt is kiemelte: az első dolga lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjat, senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon. Elmondta azt is, az idén már nem módosítják az szja-rendszerét, az áfát viszont csökkenthetik egyes termékkörökre.

Egyetlen bántalmazási ügy sem maradhat titokban – jelentette ki bizottsági meghallgatásán a szociális és családügyi miniszter jelölt. Kátai-Németh Vilmos megerősítette, tanévkezdés előtt a rászoruló gyermekeknek segélyt folyósítanak. Bejelentette, hogy felélesztik az Egyenlő Bánásmód Hatóságot is. Június 1-jétől pedig megtiltják a 3. országbeli gazdasági migránsok bevándorlását.

Azonnali szemléletváltást és átvilágítást ígér a gyermekvédelemben a Tisza-kormány leendő gyermekvédelmi és gyermekjogi államtitkára. Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő a 24.hu-nak adott interjúban kijelentette: nem történhet meg, hogy olyanok legyenek gyerekek közelében, akiknek a testi fenyítés is belefér.

A legtöbb bejelentés 2025-ben is gyermekek elleni online szexuális visszaélésekhez, pénzügyi csalásokhoz és jogsértő tartalmakhoz kapcsolódott – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. Az NMHH Internet Hotline-ja tavaly több mint 2500 bejelentést fogadott, ezek közel 80 százaléka érdemi intézkedést igényelt.

Az önkormányzati finanszírozási rendszer sürgős átalakítását ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a leendő vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrincz Viktória egyelőre nem adott egyértelmű választ arra, hogy mikor várható bejelentés a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban.

Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal – írta a főpolgármester közösségi oldalán, miután a miniszterek átvették megbízólevelüket. Karácsony Gergely reménykeltő kezdetnek nevezte, hogy az új miniszterek meghallgatásán visszaköszönt sok olyan javaslat és kezdeményezés, amelyet korábban a főváros fogalmazott meg, és amelyek szolgálják Budapestet és az országot is.

A Mi Hazánk tiltakozik amiatt, hogy a leendő egészségügyi miniszter tanácsadói szerepet szánna Karikó Katalinnak. A párt szerint a Nobel-díjas kutató világszerte emberek millióit megbetegítő mRNS-alapú vakcinák kifejlesztője. Bírálták azt is, hogy Magyarország nem lép ki az Egészségügyi Világszervezetből.

Pénteken indul az Agrárium 2026 országos adatfelvétel – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az összeírás több mint 66 ezer gazdaságot érint, és július közepéig tart.

Megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése a CATL új debreceni gyáregységében. A kínai gyár azt közölte: a létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta a gyártási tevékenység elindításához.

Nyílt levélben fordult az új kormányhoz a Független Benzinkutak Szövetsége az üzemanyaghelyzet miatt. Hangsúlyozzák, hogy amennyiben a független kutak tömegesen kiesnek a piacról, az hosszú távon az ellátásbiztonságot, a versenyt és a fogyasztói érdekeket is veszélyeztetheti.

Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace a Mollal szemben a várost érintő olajszennyezés ügyében. Gárdony közelében egy, a Mol által üzemanyag-szállításra használt vezetékből csaknem félmillió liter gázolaj és benzin szivárgott a talajba.

Az Egyesült Államok 53 millió hordó kőolajat szabadított fel stratégiai tartalékából az energiacégek számára. Az amerikai energiaügyi minisztérium döntése a része az Egyesült Államok azon ígéretének, hogy 172 millió hordó olajat juttat a piacra.

Irán akár 90 százalékos tisztaságú urán dúsításába is kezdhet egy újabb támadás esetén – jelentette ki az iráni parlament nemzetbiztonsági és külügyi bizottságának szóvivője. Az iráni parlament elnöke pedig közölte, Teherán nem hajlandó módosítani az Egyesült Államokkal és Izraellel zajló fegyveres konfliktusának lezárására tett javaslatát.

Ukrajna 13 országgal és a NATO-val közösen alakít antiballisztikus koalíciót, és dolgozik a ballisztikus rakéták elleni rendszerek európai gyártásán – közölte az ukrán elnök a Telegramon. Bejelentették azt is, Ukrajna mesterséges intelligencia alkalmazását készíti elő a háborús műveletekben egy amerikai cég közreműködésével.

Lengyelország és Románia is szívesen befogadna még több amerikai katonát, ha az Egyesült Államok csökkentené katonai jelenlétét Németországban – hangoztatta közös bukaresti sajtóértekezletén a lengyel és a román államfő. A lengyel elnök szerint minden felelős európai vezetőnek azon kell dolgoznia, hogy Európában maradjanak az amerikai katonák, mert a következő évtizedben a kontinensnek nincs más biztonsági alternatívája.

Egy új demokratikus katonai szövetség megteremtésére szólított fel Anders Fogh Rasmussen, a NATO egykori főtitkára. A dán diplomata úgy vélte, olyan szervezetet kell alakítani, amely szükség esetén képes szembeszállni az Egyesült Államokkal, mivel szerinte Donald Trump visszafogja országa hagyományos globális vezető szerepét.

Nagy Britanniában nem kíván lemondani a Munkáspárt vezetői tisztségéről és a kormányfői posztról Keir Starmer. Előzőleg távozásra kérte a brit miniszterelnököt kabinetjének 4 tagja és több mint 70 munkáspárti képviselő a múlt heti helyhatósági választási vereség miatt.

Sikeresnek nevezte a Hondius óceánjáró utasainak evakuálását a WHO főigazgatója, és megköszönte a spanyol hatóságok gyors fellépését. A világszervezet értékelése szerint a globális egészségügyi kockázat alacsony, ugyanakkor a hantavírus hosszú lappangási ideje miatt további fertőzések még előfordulhatnak.