Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését

Kedd délután a Sándor-palota Tükörtermében adta át a miniszteri kinevezéseket Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Péter kormánya hivatalba lépő tagjainak.
Az eseményről a kormány tagjai együtt mennek át a Parlament épületébe, ahol a 16 órakor kezdődő ülésen esküt tesznek a kormánytagok, Magyar Péter pedig beszédet mond.
Az alaptörvény szerint „a minisztert a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A miniszter a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép. A Kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg. A Kormány tagja az Országgyűlés előtt esküt tesz.”
A miniszterelnök már hétfőn felszólította Sulyok Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a miniszterekkel, kedden pedig azt írta a Facebookon, hogy a Tisza-kormány tagjai „sem a kinevezésük átvételekor, sem az eskütételüket követően nem kérnek a báb köztársasági elnök gratulációjából és a közös fotó lehetőségéből”. Miután a miniszterek egyenként átvették megbízólevelüket az államfőtől, Magyar Péter mellé állva fordultak a fotósok felé.
Magyar Péter kormányában tizenhat minisztérium lesz, zárójelben a leendő miniszterek:
- Egészségügyi Minisztérium (Hegedűs Zsolt),
- Igazságügyi Minisztérium (Görög Márta),
- Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium (Lannert Judit),
- Pénzügyminisztérium (Kármán András),
- Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium (Bóna Szabolcs),
- Belügyminisztérium (Pósfai Gábor),
- Élő Környezetért Felelős Minisztérium (Gajdos László),
- Gazdasági és Energetikai Minisztérium (Kapitány István),
- Honvédelmi Minisztérium (Ruszin-Szendi Romulusz),
- Közlekedési és Beruházási Minisztérium (Vitézy Dávid),
- Külügyminisztérium (Orbán Anita),
- Miniszterelnökség (Ruff Bálint),
- Szociális és Családügyi Minisztérium (Kátai-Németh Vilmos),
- Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium (Tarr Zoltán),
- Tudományos és Technológiai Minisztérium (Tanács Zoltán),
- Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium (Lőrincz Viktória).
Az első kormányülést szerdán tartják.