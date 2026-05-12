2026. május 12. kedd
Miniszteri kinevezések a Sándor-palotában.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését

Infostart

A Sándor-palota Tükörterméből a Parlamentbe mennek át a kormánytagok letenni a hivatali esküt.

Kedd délután a Sándor-palota Tükörtermében adta át a miniszteri kinevezéseket Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Péter kormánya hivatalba lépő tagjainak.

Az eseményről a kormány tagjai együtt mennek át a Parlament épületébe, ahol a 16 órakor kezdődő ülésen esküt tesznek a kormánytagok, Magyar Péter pedig beszédet mond.

Az alaptörvény szerint „a minisztert a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A miniszter a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép. A Kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg. A Kormány tagja az Országgyűlés előtt esküt tesz.”

A miniszterelnök már hétfőn felszólította Sulyok Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a miniszterekkel, kedden pedig azt írta a Facebookon, hogy a Tisza-kormány tagjai „sem a kinevezésük átvételekor, sem az eskütételüket követően nem kérnek a báb köztársasági elnök gratulációjából és a közös fotó lehetőségéből”. Miután a miniszterek egyenként átvették megbízólevelüket az államfőtől, Magyar Péter mellé állva fordultak a fotósok felé.

Magyar Péter kormányában tizenhat minisztérium lesz, zárójelben a leendő miniszterek:

  • Egészségügyi Minisztérium (Hegedűs Zsolt),
  • Igazságügyi Minisztérium (Görög Márta),
  • Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium (Lannert Judit),
  • Pénzügyminisztérium (Kármán András),
  • Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium (Bóna Szabolcs),
  • Belügyminisztérium (Pósfai Gábor),
  • Élő Környezetért Felelős Minisztérium (Gajdos László),
  • Gazdasági és Energetikai Minisztérium (Kapitány István),
  • Honvédelmi Minisztérium (Ruszin-Szendi Romulusz),
  • Közlekedési és Beruházási Minisztérium (Vitézy Dávid),
  • Külügyminisztérium (Orbán Anita),
  • Miniszterelnökség (Ruff Bálint),
  • Szociális és Családügyi Minisztérium (Kátai-Németh Vilmos),
  • Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium (Tarr Zoltán),
  • Tudományos és Technológiai Minisztérium (Tanács Zoltán),
  • Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium (Lőrincz Viktória).

Az első kormányülést szerdán tartják.

A Sándor-palota Tükörterméből a Parlamentbe mennek át a kormánytagok letenni a hivatali esküt. Az Országgyűlés 16 órakor kezdődő ülésén beszédet mond majd Magyar Péter miniszterelnök is.
 

Ruff Bálint: változások jönnek a titkosszolgálatoknál, a KSH-nál és a Miniszterelnökségen

Kármán András: visszatér a kata, csökkentik az szja-t a mediánbérig, négyéves költségvetési struktúra jön

Magyar Péter: „legalább hét távozó miniszter hozott döntéseket a tudtom nélkül”

Budapest-törvény, okosfalu-program – kiderült, mit tervez Lőrincz Viktória és a kormány a településekkel

Görög Márta: módosítjuk a választási rendszert, felülvizsgáljuk a sarkalatos törvényeket

Tarr Zoltán több szabályozás megszüntetését ígérte

Kátai-Németh Vilmos új hatóság felállításáról is beszélt

A Tisza Párt frakcióvezetője bemutatta hat országgyűlési helyettesét

Fontos városok, falvak bekerítésén dolgozik az orosz hadsereg Donyeck megyében: Limannál, északon katlan kezd kialakulni, de Dobropillja és Kosztyantynivka Közép-Donyeckben is komoly nyomás alatt van. Emellett az oroszok aktívak délen, Orihiv körül (Zaporizzsja) és északon, Kupjanszk (Harkiv) térségében is. Egyelőre nincs érdemi előrelépés a tárgyalások felé. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Kizárólag nagykorú felhasználók élhetnek a lehetőséggel, viszont az ár kimondottan alacsony a feliratkozóknak.

The PM says a leadership contest has not been triggered, as more than 80 Labour MPs urge him to stand down or set a timetable to go.

