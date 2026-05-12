Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését

Kedd délután a Sándor-palota Tükörtermében adta át a miniszteri kinevezéseket Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Péter kormánya hivatalba lépő tagjainak.

Az eseményről a kormány tagjai együtt mennek át a Parlament épületébe, ahol a 16 órakor kezdődő ülésen esküt tesznek a kormánytagok, Magyar Péter pedig beszédet mond.

Az alaptörvény szerint „a minisztert a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A miniszter a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép. A Kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg. A Kormány tagja az Országgyűlés előtt esküt tesz.”

A miniszterelnök már hétfőn felszólította Sulyok Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a miniszterekkel, kedden pedig azt írta a Facebookon, hogy a Tisza-kormány tagjai „sem a kinevezésük átvételekor, sem az eskütételüket követően nem kérnek a báb köztársasági elnök gratulációjából és a közös fotó lehetőségéből”. Miután a miniszterek egyenként átvették megbízólevelüket az államfőtől, Magyar Péter mellé állva fordultak a fotósok felé.

Magyar Péter kormányában tizenhat minisztérium lesz, zárójelben a leendő miniszterek:

Egészségügyi Minisztérium (Hegedűs Zsolt),

Igazságügyi Minisztérium (Görög Márta),

Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium (Lannert Judit),

Pénzügyminisztérium (Kármán András),

Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium (Bóna Szabolcs),

Belügyminisztérium (Pósfai Gábor),

Élő Környezetért Felelős Minisztérium (Gajdos László),

Gazdasági és Energetikai Minisztérium (Kapitány István),

Honvédelmi Minisztérium (Ruszin-Szendi Romulusz),

Közlekedési és Beruházási Minisztérium (Vitézy Dávid),

Külügyminisztérium (Orbán Anita),

Miniszterelnökség (Ruff Bálint),

Szociális és Családügyi Minisztérium (Kátai-Németh Vilmos),

Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium (Tarr Zoltán),

Tudományos és Technológiai Minisztérium (Tanács Zoltán),

Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium (Lőrincz Viktória).

Az első kormányülést szerdán tartják.