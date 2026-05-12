ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.85
usd:
303.54
bux:
0
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Anders Fogh Rasmussen egykori dán miniszterelnök, volt NATO-fõtitkár a Koppenhágai Demokráciacsúcs címû rendezvényen 2025. május 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Mads Claus Rasmussen

Amerikai fordulatról és új globális vezetésről beszélt a volt NATO-főtitkár

Infostart / MTI

Új globális szövetség megalkotását javasolta, részben az erős országok által alkalmazott gazdasági kényszerítés ellen, részben mert szerinte a szabad világnak szüksége van egy új vezetőre.

Anders Fogh Rasmussen volt NATO-főtitkár egy olyan demokratikus nemzetekből álló új szövetség létrehozására szólított fel, amely szükség esetén képes szembeszállni az Egyesült Államokkal, mivel szerinte Donald Trump amerikai elnök úgy tűnik, hogy visszafogja országa hagyományos globális vezető szerepét.

„Gyerekkorom óta csodálom az Egyesült Államokat, és a szabad világ természetes vezetőjének tartom” – mondta Rasmussen a vezető nemzetközi hírügynökségek által létrehozott Democracy News Alliance-nek a keddi koppenhágai demokrácia-csúcstalálkozó előtt.

„De úgy tűnik, hogy Trump elnök visszavonult ebből a szerepből. A szabad világnak így szüksége van egy új vezetőre” – fejtette ki Rasmussen.

A 73 éves politikus szerint a javasolt szövetségbe beletartozhatna az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Japán, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Korea, és „D7”-nek nevezhetnék, ahol a D betű a demokráciát jelenti.

„Ha együtt cselekszünk, ha egyesítjük erőinket, és kollektíven lépünk fel, akkor félelmetes erőt képviselünk” – mondta Rasmussen, aki 2009 és 2014 között a NATO főtitkára, 2001 és 2009 között pedig Dánia miniszterelnöke volt.

A NATO kölcsönös védelmi záradékát mintául véve

egy „gazdasági 5. cikkely” megteremtését javasolta, amelynek értelmében egy tagállam elleni gazdasági támadást az összes tagállam elleni támadásnak tekintenének,

azzal a céllal, hogy ellenálljanak olyan országok gazdasági kényszerítésének, mint Kína és esetlegesen az Egyesült Államok.

Rasmussen emellett szorosabb együttműködésre szólított fel a technológiai szabványok terén, a kritikus nyersanyagoktól való függőség csökkentésére, valamint a kínai finanszírozás alternatívájaként a globális Délre irányuló beruházások növelésére.

Utalva a Washington és Koppenhága között Grönland miatt kialakult vitára, hangoztatta, hogy a szövetségesek közötti fenyegetőzés „elfogadhatatlan”. A politikus egyben a Trump-kormány kiszámíthatatlanságát nevezte legnagyobb aggodalmának.

Kezdőlap    Külföld    Amerikai fordulatról és új globális vezetésről beszélt a volt NATO-főtitkár

donald trump

szövetség

nato

anders fogh rasmussen

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kedden megalakul az új kormány – itt a menetrend

Kedden megalakul az új kormány – itt a menetrend
Folytatódnak kedd reggel a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza-kormány, majd összeül az Országgyűlés, és esküt tesznek a miniszterek.
 

Magyar Péter azonnali utasítást adott

Bizottsági meghallgatások: túl az első napon a Tisza leendő miniszterei – ez történt hétfőn

Magyar Péter a Karmelitában leltároz – videó

Három újságírónő is kormányszóvivő lesz

Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj

Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj

A Hormuzi-szoros kiváltására a történelem folyamán több alternatíva is kínálta magát, ám ezek drágasága és biztonságossága koránt sincs kőbe védve, és lehet, hogy végül az északi útvonal nyer, ami Oroszország partvidéke. Vagy mégsem? A részletekről Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója beszélt az InfoRádióban.
VIDEÓ
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.12. kedd, 18:00
Unoka Zsolt
pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kormányalakítás 2026: hivatalba lép a Tisza-kormány, érkezhetnek az első bejelentések is

Kormányalakítás 2026: hivatalba lép a Tisza-kormány, érkezhetnek az első bejelentések is

Véghajrájába ért a Tisza-kormány megalakulása: a mai nap befejezőnek a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai, majd 13 órakor mindenki megkapja hivatalos kinevezését Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. Magyar Péter tegnap esti bejelentése alapján szerdán már meg is tartja első ülését az új kormány, melynek helyszíne azonban várhatóan nem Magyarország lesz. A bizottsági meghallgatások mellett a mai nap legfontosabb eseményei az új kormány első intézkedéseinek bejelentései lehetnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zéró toleranciát hirdetett a Tisza igazságügyi minisztere: fontos bejelentést tett az Európai Ügyészségről Görög Márta

Zéró toleranciát hirdetett a Tisza igazságügyi minisztere: fontos bejelentést tett az Európai Ügyészségről Görög Márta

Görög Márta igazságügyminiszter-jelölt zéró toleranciát hirdetett a korrupció ellen parlamenti meghallgatásán.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer faces crunch cabinet meeting as home secretary joins ministers pushing for resignation timetable

Starmer faces crunch cabinet meeting as home secretary joins ministers pushing for resignation timetable

More than 70 Labour MPs publicly turn against the prime minister, as No 10 replaces six ministerial aides who quit on Monday evening.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 08:02
Katonák Kubába? Erős válasz érkezett
2026. május 12. 07:26
Új világ jön a korlátozásokkal számos közkedvelt görög nyaralóhelyen
×
×