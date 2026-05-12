2026. május 12. kedd Pongrác
A Maxar Technologies mûholdfelvétele a natanzi föld alatti urándúsító létesítmény felszíni infrastrukrúrájáról a közép-iráni Natanz város térségében 2025. június 22-én. Az amerikai védelmi minisztérium közölte, hogy június 22-re virradóan az amerikai központi parancsnokság katonai mûveleteket hajtott végre az iráni atomlétesítmények ellen.
Nyitókép: MTI/EPA/Maxar Technologies

Irán fenyeget: újabb támadás esetén 90 százalékos urán dúsításába foghatnak

Infostart / MTI

Ha ismét megtámadják, Irán akár 90 százalékos tisztaságú urán dúsítására is képes lenne - jelentette ki Ebrahim Rezai, az iráni parlament nemzetbiztonsági és külügyi bizottságának szóvivője.

Egy esetleges újabb támadás esetén Irán egyik lehetősége az, hogy 90 százalékos urán dúsításába fog. Ezt majd megvizsgáljuk a parlamentben – írta a szóvivő az X-en.

Tavaly júniusban Donald Trump amerikai elnök azt mondta, „eltüntették” az iráni nukleáris létesítményeket a 12 napig tartó izraeli-amerikai csapásokkal, aminek következtében Iránnak korlátozottá vált az urándúsító képessége.

Továbbra sem tudni azonban, mi lett a sorsa annak a mintegy 400 kilogramm 60 százalékosra dúsított uránnak, amely feltehetően a tavalyi amerikai légicsapásokban megrongált iráni nukleáris létesítmények romjai alatt van.

Amerikai hírszerzési elemzések szerint Teherán atomprogramját csak úgy lehet jelentős mértékben visszavetni, ha a dúsítotturán-készletet onnan elviszik vagy megsemmisítik.

Az atomprogram vita tárgya az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktust célzó egyeztetéseken. Teherán a tárgyalások egy későbbi szakaszában térne rá a kérdésre, míg Washington ragaszkodik ahhoz, hogy Irán először mondjon le az urándúsításról, és szállítsa külföldre meglévő készleteit.

