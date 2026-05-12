red green yellow orange color fuel gasoline dispenser background
Nyitókép: chutarat sae-khow/Getty Images

Baj közeleg a benzinkutaknál: nyílt levélben hívták fel a leendő kormány figyelmét a legnagyobb veszélyekre a függetlenek

Infostart

Amennyiben a független kutak tömegesen kiesnek a piacról, az hosszú távon az ellátásbiztonságot, a versenyt és a fogyasztói érdekeket is veszélyeztetheti – közölte a szervezet, amely felajánlotta együttműködését a leendő Tisza-kormánynak a napi működés biztosításához, valamint egy hosszú távon is működőképes, fenntartható és jogbiztonságot garantáló szabályozási rendszer kialakításához.

A Független Benzikutak Szövetsége (FBSZ) nyílt levélben fordult a leendő kormányhoz, amelyben felvázolja a kialakult piaci helyzetet a március 10-től bevezett védett áras rendszer következményeként. A levél szövegét a holtankoljak.hu közölte.

Az FBSZ jelezte: megérti és méltányolja azt az erőfeszítést, ami a korábbi rendeleti kormányzás után fenyegető jogi és gazdasági bizonytalanság kezelése érdekében az új parlament előtt áll. Mint írják, azt is megértik, hogy a rendeletek tisztességes törvénnyé konvertálása időigényes és kényes feladat. Ugyanakkor szerintük a megértésük önmagában kevés ahhoz, hogy a kis benzinkutak működését, egyáltalán létezését fenyegető közeli válsághelyzet elháruljon, ehhez úgy vélik, az új vezetés aktív támogatása is szükséges.

„Közismert tény, hogy Magyarország üzemanyag-ellátásának legfőbb szereplője a Mol Nyrt., amely önmagában az ország igényének hozzávetőleg 70 százalékát képes kielégíteni – feltéve, hogy maximális kapacitással működik. Tudjuk, hogy ez jelenleg sajnos nincs így, és a normál működés várhatóan csak hónapok múlva állhat helyre. Az ellátáshoz hiányzó mennyiség hagyományos forrása az import.

A korábbi védett áras szabályozás azonban éppen abban az időszakban tette gazdaságilag ellehetetlenítővé az importot, amikor arra a legnagyobb szükség lett volna”

– áll a közleményben.

Az FBSZ szerint a kialakuló hiány kezelésére a korábbi kormány gyakorlatilag teljes mértékben felélte Magyarország stratégiai üzemanyagkészleteit, miközben már akkor látható volt, hogy azok visszapótlása csak jelentősen magasabb áron lesz biztosítható, „ha egyáltalán biztosítható lesz”. A szervezet közölte: az eredmény az lett, hogy Magyarország üzemanyag-felhasználása drasztikusan növekedett, a biztonsági készletekből felszabadított mennyiségek pedig fokozatosan kifogynak a rendszerből. Egyre nő azoknak a benzinkutaknak a száma, amelyek ehhez a forráshoz már nem jutnak hozzá.

Az FBSZ felhívta a figyelmet arra, hogy ebben a helyzetben a benzinkutaknak sok esetben ugyanazon az áron kell megvásárolniuk és továbbértékesíteniük az üzemanyagot. Ez nem nullszaldós működést, hanem tényleges veszteséget jelent, hiszen a béreket, energia- és közüzemi költségeket, terminál- és bankköltségeket, logisztikai, finanszírozási és karbantartási költségeket továbbra is a kutak viselik.

Különösen aggályosnak tartják, hogy a korábban beígért támogatások a mai napig nem érkeztek meg, miközben a független kutak hónapok óta saját forrásból biztosítják az ország ellátását. A független benzinkutak országszerte több ezer embernek biztosítanak munkát, miközben

éves szinten mintegy 400 milliárd forintnyi adó- és járulékbevétel beszedésében és állami költségvetésbe történő befizetésében vesznek részt, amely a GDP közel 0,4% százalékának megfelelő nagyságrend.

A szektor működőképességének tartós romlása nemcsak vállalkozások megszűnését eredményezheti, hanem munkahelyek, helyi ellátási pontok és jelentős költségvetési bevételek veszélybe kerülésével is járhat. Az FBSZ hozzáteszi: különösen a vidéki térségekben jelent komoly ellátásbiztonsági kockázatot, ha a független kutak működése ellehetetlenül.

„Az új parlament most átmeneti intézkedésként törvényi szintre emelte a jelenlegi szabályozást, ugyanakkor az átmeneti időszak pontos keretei és várható időtartama továbbra sem egyértelműek a piaci szereplők számára. Mindez úgy történt, hogy a szakmai szervezetek és piaci szereplők részéről számos figyelmeztetés és megkeresés érkezett, ugyanakkor a független kutakat képviselő szereplőkkel folytatott szélesebb körű szakmai egyeztetésre eddig korlátozott lehetőség nyílt” – folytatódik a közlemény.

A szervezet úgy látja, hogy a jelenlegi helyzet bizonyos nagyobb, integrált piaci szereplők számára kedvezőbb alkalmazkodási lehetőséget biztosít, miközben a kisebb, független vállalkozások mozgástere folyamatosan szűkül.

Amennyiben a független kutak tömegesen kiesnek a piacról, az hosszú távon az ellátásbiztonságot, a versenyt és a fogyasztói érdekeket is veszélyeztetheti

– figyelmeztettek.

A Független Benzinkutak Szövetsége szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az átmeneti időszak a lehető legrövidebb legyen, ne induljanak el visszafordíthatatlan piaci folyamatok, és ne álljanak le működő benzinkutak.

Ennek érdekében felajánlják tapasztalataikat és együttműködésüket a napi működés biztosításához, valamint egy hosszú távon is működőképes, fenntartható és jogbiztonságot garantáló szabályozási rendszer kialakításához. Bíznak benne, hogy az új kormány részéről is meglesz az együttműködési szándék, és a szakmai párbeszéd rövid időn belül megkezdődik.

Véghajrájába ért a Tisza-kormány megalakulása: a mai nap befejeződtek a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai, majd 13.30-kor mindenki megkapta hivatalos kinevezését Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. Délután 16 órától a frissen kinevezett miniszterek parlamenti esküjüket is letették, amivel hivatalosan is megalakult az új, Magyar Péter vezette kormány. A mai meghallgatásokon több fontos üzenet is elhangzott, Kármán András leendő pénzügyminiszter például a kata adózási rendszer visszahozataláról, valamint a vállalati különadók sorsáról is beszélt. A bizottsági meghallgatások mellett a mai nap legfontosabb eseményei az új kormány első intézkedéseinek bejelentései lehetnek.

A jégkárokat már csak azért is ajánlott megelőzni, mert javításuk speciális felszerelést és szakértelmet igényel.

Phillips is among three ministers to resign today, as sources tell the BBC that more are expected to quit this afternoon.

