Baj közeleg a benzinkutaknál: nyílt levélben hívták fel a leendő kormány figyelmét a legnagyobb veszélyekre a függetlenek

A Független Benzikutak Szövetsége (FBSZ) nyílt levélben fordult a leendő kormányhoz, amelyben felvázolja a kialakult piaci helyzetet a március 10-től bevezett védett áras rendszer következményeként. A levél szövegét a holtankoljak.hu közölte.

Az FBSZ jelezte: megérti és méltányolja azt az erőfeszítést, ami a korábbi rendeleti kormányzás után fenyegető jogi és gazdasági bizonytalanság kezelése érdekében az új parlament előtt áll. Mint írják, azt is megértik, hogy a rendeletek tisztességes törvénnyé konvertálása időigényes és kényes feladat. Ugyanakkor szerintük a megértésük önmagában kevés ahhoz, hogy a kis benzinkutak működését, egyáltalán létezését fenyegető közeli válsághelyzet elháruljon, ehhez úgy vélik, az új vezetés aktív támogatása is szükséges.

„Közismert tény, hogy Magyarország üzemanyag-ellátásának legfőbb szereplője a Mol Nyrt., amely önmagában az ország igényének hozzávetőleg 70 százalékát képes kielégíteni – feltéve, hogy maximális kapacitással működik. Tudjuk, hogy ez jelenleg sajnos nincs így, és a normál működés várhatóan csak hónapok múlva állhat helyre. Az ellátáshoz hiányzó mennyiség hagyományos forrása az import.

A korábbi védett áras szabályozás azonban éppen abban az időszakban tette gazdaságilag ellehetetlenítővé az importot, amikor arra a legnagyobb szükség lett volna”

– áll a közleményben.

Az FBSZ szerint a kialakuló hiány kezelésére a korábbi kormány gyakorlatilag teljes mértékben felélte Magyarország stratégiai üzemanyagkészleteit, miközben már akkor látható volt, hogy azok visszapótlása csak jelentősen magasabb áron lesz biztosítható, „ha egyáltalán biztosítható lesz”. A szervezet közölte: az eredmény az lett, hogy Magyarország üzemanyag-felhasználása drasztikusan növekedett, a biztonsági készletekből felszabadított mennyiségek pedig fokozatosan kifogynak a rendszerből. Egyre nő azoknak a benzinkutaknak a száma, amelyek ehhez a forráshoz már nem jutnak hozzá.

Az FBSZ felhívta a figyelmet arra, hogy ebben a helyzetben a benzinkutaknak sok esetben ugyanazon az áron kell megvásárolniuk és továbbértékesíteniük az üzemanyagot. Ez nem nullszaldós működést, hanem tényleges veszteséget jelent, hiszen a béreket, energia- és közüzemi költségeket, terminál- és bankköltségeket, logisztikai, finanszírozási és karbantartási költségeket továbbra is a kutak viselik.

Különösen aggályosnak tartják, hogy a korábban beígért támogatások a mai napig nem érkeztek meg, miközben a független kutak hónapok óta saját forrásból biztosítják az ország ellátását. A független benzinkutak országszerte több ezer embernek biztosítanak munkát, miközben

éves szinten mintegy 400 milliárd forintnyi adó- és járulékbevétel beszedésében és állami költségvetésbe történő befizetésében vesznek részt, amely a GDP közel 0,4% százalékának megfelelő nagyságrend.

A szektor működőképességének tartós romlása nemcsak vállalkozások megszűnését eredményezheti, hanem munkahelyek, helyi ellátási pontok és jelentős költségvetési bevételek veszélybe kerülésével is járhat. Az FBSZ hozzáteszi: különösen a vidéki térségekben jelent komoly ellátásbiztonsági kockázatot, ha a független kutak működése ellehetetlenül.

„Az új parlament most átmeneti intézkedésként törvényi szintre emelte a jelenlegi szabályozást, ugyanakkor az átmeneti időszak pontos keretei és várható időtartama továbbra sem egyértelműek a piaci szereplők számára. Mindez úgy történt, hogy a szakmai szervezetek és piaci szereplők részéről számos figyelmeztetés és megkeresés érkezett, ugyanakkor a független kutakat képviselő szereplőkkel folytatott szélesebb körű szakmai egyeztetésre eddig korlátozott lehetőség nyílt” – folytatódik a közlemény.

A szervezet úgy látja, hogy a jelenlegi helyzet bizonyos nagyobb, integrált piaci szereplők számára kedvezőbb alkalmazkodási lehetőséget biztosít, miközben a kisebb, független vállalkozások mozgástere folyamatosan szűkül.

Amennyiben a független kutak tömegesen kiesnek a piacról, az hosszú távon az ellátásbiztonságot, a versenyt és a fogyasztói érdekeket is veszélyeztetheti

– figyelmeztettek.

A Független Benzinkutak Szövetsége szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az átmeneti időszak a lehető legrövidebb legyen, ne induljanak el visszafordíthatatlan piaci folyamatok, és ne álljanak le működő benzinkutak.

Ennek érdekében felajánlják tapasztalataikat és együttműködésüket a napi működés biztosításához, valamint egy hosszú távon is működőképes, fenntartható és jogbiztonságot garantáló szabályozási rendszer kialakításához. Bíznak benne, hogy az új kormány részéről is meglesz az együttműködési szándék, és a szakmai párbeszéd rövid időn belül megkezdődik.