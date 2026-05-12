Kármán András: visszatér a kata, csökkentik az szja-t a mediánbérig, négyéves költségvetési struktúra jön

A Pénzügyminisztérium feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. A jelenlegi struktúrában a két terület összekeveredik.

Hangsúlyozta, hogy négyéves, előre jelezhető költségvetési struktúrában gondolkodnak, amely hiteles és fenntartható több éven keresztül, következetesen. A költségvetést újra ősszel fogják elfogadni, ami a kiadások szerint lesz strukturálva, és minden módosításnak vissza kell kerülni a parlament elé.

Kármán András azt is bejelentette, hogy Barabás Gyulát jelöli államháztartásáért felelő államtitkárnak.

Összeszerelőüzem-modellnek nevezte az elmúlt 16 év gazdaságpolitikáját, ami még a 2010-es évek elején nem volt probléma, ám azóta elmaradtak a termelékenységet hozó fejlesztések. „Ha a termelékenység nem bővül, akkor csak az alacsony bérekkel lehet itthon tartani a beruházásokat” – fogalmazott. Felülvizsgálják a társaságiadó-rendszert, a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó kedvezményeket, átláthatóvá teszik a magántőkealapok működését.

Az szja-rendszerben bevezetik az adójóváírást, a mediánbérig csökkenni fog mindenkinek az adója – fogalmazott. A jelenlegi 15 százalékról 9 százalékra csökken például a minimálbéren dolgozók szja-terhe, ez 240 ezer forinttal több pénzt ad minden minimálbéren foglalkoztatottnak.

Csökkenni fog azon termékek áfája, melyeket a legszegényebbek a leggyakrabban vásárolnak. További terv, hogy 1 százalékos vagyonadót vezetnek be.

Kiszámítható és könnyen adminisztrálható adózási formára van szüksége a vállalkozóknak, ezért annak kapcsán, hogy az új kormány átfogó adóreformra készül, bejelentette, hogy

visszaállítják a katát, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adóját,

valamint fokozatosan kivezetik a különadókat.

