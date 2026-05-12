ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.72
usd:
303.61
bux:
133888.19
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kármán András pénzügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Kármán András: visszatér a kata, csökkentik az szja-t a mediánbérig, négyéves költségvetési struktúra jön

Infostart / MTI

Újra létrehozzák a tiszta profilú Pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feladata lesz. Az új struktúra világosabb felelősségi viszonyokat teremt a kormányzaton belül. Ezentúl ismét ősszel fogadják el a költségvetést – mondta Kármán András pénzügyminiszter-jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán kedden az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén.

A Pénzügyminisztérium feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. A jelenlegi struktúrában a két terület összekeveredik.

Hangsúlyozta, hogy négyéves, előre jelezhető költségvetési struktúrában gondolkodnak, amely hiteles és fenntartható több éven keresztül, következetesen. A költségvetést újra ősszel fogják elfogadni, ami a kiadások szerint lesz strukturálva, és minden módosításnak vissza kell kerülni a parlament elé.

Kármán András azt is bejelentette, hogy Barabás Gyulát jelöli államháztartásáért felelő államtitkárnak.

Összeszerelőüzem-modellnek nevezte az elmúlt 16 év gazdaságpolitikáját, ami még a 2010-es évek elején nem volt probléma, ám azóta elmaradtak a termelékenységet hozó fejlesztések. „Ha a termelékenység nem bővül, akkor csak az alacsony bérekkel lehet itthon tartani a beruházásokat” – fogalmazott. Felülvizsgálják a társaságiadó-rendszert, a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó kedvezményeket, átláthatóvá teszik a magántőkealapok működését.

Az szja-rendszerben bevezetik az adójóváírást, a mediánbérig csökkenni fog mindenkinek az adója – fogalmazott. A jelenlegi 15 százalékról 9 százalékra csökken például a minimálbéren dolgozók szja-terhe, ez 240 ezer forinttal több pénzt ad minden minimálbéren foglalkoztatottnak.

Csökkenni fog azon termékek áfája, melyeket a legszegényebbek a leggyakrabban vásárolnak. További terv, hogy 1 százalékos vagyonadót vezetnek be.

Kiszámítható és könnyen adminisztrálható adózási formára van szüksége a vállalkozóknak, ezért annak kapcsán, hogy az új kormány átfogó adóreformra készül, bejelentette, hogy

visszaállítják a katát, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adóját,

valamint fokozatosan kivezetik a különadókat.

(Cikkünk frissül.)

Kezdőlap    Belföld    Kármán András: visszatér a kata, csökkentik az szja-t a mediánbérig, négyéves költségvetési struktúra jön

országgyűlés

bizottság

meghallgatás

pénzügyminisztérium

kármán andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kármán András: visszatér a kata, csökkentik az szja-t a mediánbérig, négyéves költségvetési struktúra jön

Kármán András: visszatér a kata, csökkentik az szja-t a mediánbérig, négyéves költségvetési struktúra jön
Újra létrehozzák a tiszta profilú Pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feladata lesz. Az új struktúra világosabb felelősségi viszonyokat teremt a kormányzaton belül. Ezentúl ismét ősszel fogadják el a költségvetést. Idővel fokozatosan ki kell vezetni a különadókat, és a mediánbérig lépcsőzetesen csökkentik az szja-t, amely a minimálbérre 15 százalék helyett csak 9 százalék lesz – mondta Kármán András pénzügyminiszter-jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán kedden az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén.
 

Budapest-törvény, okosfalu-program – kiderült, mit tervez Lőrincz Viktória és a kormány a településekkel

Görög Márta: módosítjuk a választási rendszert, felülvizsgáljuk a sarkalatos törvényeket

Tarr Zoltán több szabályozás megszüntetését ígérte

Kátai-Németh Vilmos új hatóság felállításáról is beszélt

A Tisza Párt frakcióvezetője bemutatta hat országgyűlési helyettesét

Kedden megalakul az új kormány – itt a menetrend

A Legfőbb Ügyészség és a GVH is reagált az újabb lemondási felszólításra

VIDEÓ
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.12. kedd, 18:00
Unoka Zsolt
pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólal Ruff Bálint, jönnek a részletek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról is

Megszólal Ruff Bálint, jönnek a részletek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról is

Ma zajlik Ruff Bálint leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter bizottsági meghallgatása, az eseményről élőben tudósítunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megkongatta a vészharangot a legendás befektető: akkora tőzsdei összeomlás jöhet, mint a kétezres évek elején

Megkongatta a vészharangot a legendás befektető: akkora tőzsdei összeomlás jöhet, mint a kétezres évek elején

A nemzetközi korrekció a magyar tőzsdét is elérte, ahol a befektetők ma elsősorban a Richter teljesítményére figyelnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer allies voice support as they leave cabinet meeting after PM says he will 'get on with governing'

Starmer allies voice support as they leave cabinet meeting after PM says he will 'get on with governing'

The PM says a leadership contest has not been triggered, after the first government minister resigns and joins 78 other Labour MPs who have urged him to go or set a timetable.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 12:04
Akcióba lendültek Magyarország ügyében az Fidesz-KDNP képviselői és a Patrióták az EP-ben
2026. május 12. 11:44
Győrfi Pál: sokan az alapismeretekkel sincsenek tisztában, amikor mentőt hívnak vagy épp nem hívnak
×
×