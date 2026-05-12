2026. május 12. kedd Pongrác
Görög Márta igazságügyiminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Görög Márta: módosítjuk a választási rendszert, felülvizsgáljuk a sarkalatos törvényeket

Kitartó, következetes, magas szakmai színvonalú és alázatos munkával helyre kell állítani a megrendült közbizalmat - ezt fogalmazta meg egyik legfontosabb küldetéseként Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságában tartott meghallgatásán kedden Budapesten.

Görög Márta expozéjában hangsúlyozta, olyan rendszert kell építeniük, amelyben a független igazságszolgáltatás és a korrupcióval szembeni zéró tolerancia a mindennapok megtapasztalható valósága.

A tárca főbb feladatait sorolva elmondta, megerősítik a bíróságok és ügyészségek függetlenségét, javítják a dolgozók munkakörülményeit, egyszerűsítik az eljárásokat, csökkentik a túlzott mértékű eljárási díjtételeket, felülvizsgálják a sarkalatos törvényeket és a jogász hivatásrendeket, módosítják a választási rendszert, átalakítják a végrehajtási rendszert, leszűkítik a kötelezően igénybe veendő közjegyzői szolgáltatások körét, rendezik a devizahitelesek helyzetét, megteremtik az európai ügyészséghez való csatlakozás feltételeit, visszavezetik Magyarországot az európai kultúra fősodrába.

„Olyan államot kell építeni, amely minden döntésével bizonyítja, hogy a képességnek és teljesítménynek van értelme, ahol a törvény ereje mindenki számára védelmet és egyenlő mércét jelent, ahol az igazság nem kevesek kiváltsága, hanem társadalmi együttélésünk szent és sérthetetlen nemzeti minimuma” – fogalmazott Görög Márta.

