Kátai-Németh Vilmos új hatóság felállításáról is beszélt

A politikus hangsúlyozta, ma Magyarországon 1,8 millió ember él funkcionális korlátozással és 640 ezren súlyos fogyatékossággal, ezért sürgető feladat az új kormány számára az akadálymentesítés fejlesztése, többek között az oktatás és az egészségügy terén és a munkaerőpiacon.

A Tisza-kormány át kívánja világítani a gyermekvédelmi rendszert és párbeszédet kezdeményez az ágazatban dolgozókkal – tette hozzá.

A miniszterjelölt fontosnak nevezte a szociális háló erősítését, mert jelenleg 3 millió magyar él a mélyszegénység kockázatával és 500 ezer gyermek mélyszegénységben, erősíteni kívánják az egyszülős családok támogatását és az idősgondozás intézményrendszerét is.

Az esélyegyenlőség erősítése érdekében növelni fogják a nők szerepét a közéletben, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét – sorolta Kátai-Németh Vilmos.

