2026. május 12. kedd
Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés szociális bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Kátai-Németh Vilmos új hatóság felállításáról is beszélt

A szociális és gyermekvédelmi rendszer, illetve az esélyegyenlőség megerősítését, a fogyatékkal élők hatékony támogatását ígérte Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt az Országgyűlés szociális bizottságának ülésén, kinevezése előtti meghallgatásán kedden.

A politikus hangsúlyozta, ma Magyarországon 1,8 millió ember él funkcionális korlátozással és 640 ezren súlyos fogyatékossággal, ezért sürgető feladat az új kormány számára az akadálymentesítés fejlesztése, többek között az oktatás és az egészségügy terén és a munkaerőpiacon.

A Tisza-kormány át kívánja világítani a gyermekvédelmi rendszert és párbeszédet kezdeményez az ágazatban dolgozókkal – tette hozzá.

A miniszterjelölt fontosnak nevezte a szociális háló erősítését, mert jelenleg 3 millió magyar él a mélyszegénység kockázatával és 500 ezer gyermek mélyszegénységben, erősíteni kívánják az egyszülős családok támogatását és az idősgondozás intézményrendszerét is.

Az esélyegyenlőség erősítése érdekében növelni fogják a nők szerepét a közéletben, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét – sorolta Kátai-Németh Vilmos.

Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj

A Hormuzi-szoros kiváltására a történelem folyamán több alternatíva is kínálta magát, ám ezek drágasága és biztonságossága koránt sincs kőbe védve, és lehet, hogy végül az északi útvonal nyer, ami Oroszország partvidéke. Vagy mégsem? A részletekről Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója beszélt az InfoRádióban.
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
Titokban hatalmas fordulat történt Grönland ügyében – Lekerült Trump étlapjáról a világ legnagyobb szigete?

Az Egyesült Államok és Dánia hónapok óta rendszeres tárgyalásokat folytat az amerikai katonai jelenlét bővítéséről Grönlandon, ami három új bázis megnyitását jelentené – írja a BBC. A tárgyalások ténye azt mutatja, hogy Donald Trump amerikai elnök letett a világ legnagyobb szigetének erőszakkal történő megszerzéséről.

Elképesztő kijelentést tett Donald Trump: az Egyesült Államok 51. tagállamává tenne egy országot

Trump szerint Venezuela lehetne az USA 51. állama, az ország vezetése azonban azonnal visszavágott.

Starmer faces crunch cabinet meeting as home secretary joins ministers pushing for resignation timetable

More than 70 Labour MPs publicly turn against the prime minister, as No 10 replaces six ministerial aides who quit on Monday evening.

