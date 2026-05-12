Karácsony Gergely ezt várja az új kormánytól

A főpolgármester köszöntötte az új kormányt, és azt írta, az elmúlt években, miközben meg kellett védeniük az Orbán-kormánytól Budapest értékeit, elveit és működőképességét, sok javaslatot fogalmaztak meg, kezdeményezést tettek, amelyek szolgálják Budapestet és az országot is.

Hat éven keresztül ezek süket fülekre találtak, de már most visszaköszönt jó pár ezek közül az új miniszterek meghallgatásain: reménykeltő kezdet – tette hozzá.

A főpolgármester példaként említette, hogy az új vidék- és településfejlesztési miniszter hitet tett a Budapest-vidék mesterséges szembeállítás megszüntetése mellett, és világossá tette, Budapest nem lehet fejlesztési ellenfél többé.

Elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása, a települések jogainak és lehetőségeinek helyreállítása, lesz Budapest-törvény, amely végre szabályozza állam és főváros együttműködését, valamint Budapest és agglomerációja egységként jelent meg több miniszteri meghallgatáson is

– közölte Karácsony Gergely.

Hozzátette: megszűnik a város kivéreztetése, átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és ezzel hat év kivéreztetés után lehetőség nyílik arra, hogy új aranykora legyen a városnak.

Végre szerepet vállal a bérlakásépítésekben is az állam, Rákosrendezőn közösen építik az új városrészt, eltakarítják a közterekről a vizuális környezetszennyezést és a propagandát. És igen, legyen törvény, hogy soha senki ne követhesse el azt a bűnt, amit az Orbán-kormány művelt nemcsak a köztereink, de a közérzetünk ellen is – írta Karácsony Gergely.

Írt arról is: szigorúbban léphetnek fel a száguldozók ellen és együttműködés jöhet a közúti sebességmérésben a súlyos balesetek számának radikális csökkentése érdekében.

Prioritás lesz a közösségi közlekedés, az elővárosi közlekedés fejlesztése, a HÉV-ek megújítása, továbbá új országos közlekedésszervező jöhet létre a Budapesti Közlekedési központ (BKK) bázisán – közölte a főpolgármester.

Hozzátette: új szemlélet és elkötelezettség várható a környezet- és természetvédelemben, „végre minisztériuma és elkötelezett kormánytagja van a zöld ügyeknek”, és az új kormány véget vet a hajléktalanok kriminalizálásának, mert nem a hajléktalan emberek, hanem a hajléktalanság ellen kell küzdeni.

És akkor idén végre már nem kell bajlódni, hanem lehet csak úgy szervezni a Budapest Pride-ot, a szabadság ünnepét a szabadság városában - tette hozzá.

A főpolgármester bejegyzésében arról is írt, „sok fontos mondat volt mindezeken túl is európai értékválasztásról, elszámoltatásról, gazdasági és jogállami fordulatról, szociális elkötelezettségről, a sokszínűség kultúrájának támogatásáról, gyermekközpontú oktatásról és gyermekvédelemről” is.

Csupa jó hír Budapest számára. Készen állunk rá, hogy új fejezetet nyissunk a kormány és a főváros együttműködésében – emelte ki Karácsony Gergely.