ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.75
usd:
304.93
bux:
132484.92
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karácsony Gergely főpolgármester Legyen vége Budapest megsarcolásának is! címmel tartott sajtótájékoztatóján Budapesten, a Magyar Államkincstár épülete előtt 2026. április 14-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Karácsony Gergely ezt várja az új kormánytól

Infostart / MTI

Budapest készen áll arra, hogy új fejezetet nyisson a kormány és a főváros együttműködésében – írta Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán.

A főpolgármester köszöntötte az új kormányt, és azt írta, az elmúlt években, miközben meg kellett védeniük az Orbán-kormánytól Budapest értékeit, elveit és működőképességét, sok javaslatot fogalmaztak meg, kezdeményezést tettek, amelyek szolgálják Budapestet és az országot is.

Hat éven keresztül ezek süket fülekre találtak, de már most visszaköszönt jó pár ezek közül az új miniszterek meghallgatásain: reménykeltő kezdet – tette hozzá.

A főpolgármester példaként említette, hogy az új vidék- és településfejlesztési miniszter hitet tett a Budapest-vidék mesterséges szembeállítás megszüntetése mellett, és világossá tette, Budapest nem lehet fejlesztési ellenfél többé.

Elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása, a települések jogainak és lehetőségeinek helyreállítása, lesz Budapest-törvény, amely végre szabályozza állam és főváros együttműködését, valamint Budapest és agglomerációja egységként jelent meg több miniszteri meghallgatáson is

– közölte Karácsony Gergely.

Hozzátette: megszűnik a város kivéreztetése, átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és ezzel hat év kivéreztetés után lehetőség nyílik arra, hogy új aranykora legyen a városnak.

Végre szerepet vállal a bérlakásépítésekben is az állam, Rákosrendezőn közösen építik az új városrészt, eltakarítják a közterekről a vizuális környezetszennyezést és a propagandát. És igen, legyen törvény, hogy soha senki ne követhesse el azt a bűnt, amit az Orbán-kormány művelt nemcsak a köztereink, de a közérzetünk ellen is – írta Karácsony Gergely.

Írt arról is: szigorúbban léphetnek fel a száguldozók ellen és együttműködés jöhet a közúti sebességmérésben a súlyos balesetek számának radikális csökkentése érdekében.

Prioritás lesz a közösségi közlekedés, az elővárosi közlekedés fejlesztése, a HÉV-ek megújítása, továbbá új országos közlekedésszervező jöhet létre a Budapesti Közlekedési központ (BKK) bázisán – közölte a főpolgármester.

Hozzátette: új szemlélet és elkötelezettség várható a környezet- és természetvédelemben, „végre minisztériuma és elkötelezett kormánytagja van a zöld ügyeknek”, és az új kormány véget vet a hajléktalanok kriminalizálásának, mert nem a hajléktalan emberek, hanem a hajléktalanság ellen kell küzdeni.

És akkor idén végre már nem kell bajlódni, hanem lehet csak úgy szervezni a Budapest Pride-ot, a szabadság ünnepét a szabadság városában - tette hozzá.

A főpolgármester bejegyzésében arról is írt, „sok fontos mondat volt mindezeken túl is európai értékválasztásról, elszámoltatásról, gazdasági és jogállami fordulatról, szociális elkötelezettségről, a sokszínűség kultúrájának támogatásáról, gyermekközpontú oktatásról és gyermekvédelemről” is.

Csupa jó hír Budapest számára. Készen állunk rá, hogy új fejezetet nyissunk a kormány és a főváros együttműködésében – emelte ki Karácsony Gergely.

Kezdőlap    Belföld    Karácsony Gergely ezt várja az új kormánytól

budapest

kormány

megalakulás

karácsony gergely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén

„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén
Magyar Péter is beszédet mondott miniszterei eskütételei alkalmával a választások óta második parlamenti ülésen. Négy minisztérium kiemelkedik majd a kormányból, vétójoggal. Beszéde közben a kormányfő többször kiszólt a fideszes képviselők felé.
 

Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését

Sulyok Tamás üzent az új kormány tagjainak

Az egyházaktól az szja-csökkentésen át a nyugdíjig, a közmédiától a Budapest-törvényig – ilyen volt az új miniszterek keddi meghallgatása

„Több a szelfi, mint a munka” – kritika a bizottsági meghallgatások után

Magyar Péter: „legalább hét távozó miniszter hozott döntéseket a tudtom nélkül”

Gulyás Gergely reagált a távozó „régi” miniszterek kötelezettségvállalásai ügyében

miniszteri meghallgatások
Kármán András: visszatér a kata, csökkentik az szja-t a mediánbérig, négyéves költségvetési struktúra jön

 

Ruff Bálint: változások jönnek a titkosszolgálatoknál, a KSH-nál és a Miniszterelnökségen

Görög Márta: módosítjuk a választási rendszert, felülvizsgáljuk a sarkalatos törvényeket

Tarr Zoltán több szabályozás megszüntetését ígérte

Budapest-törvény, okosfalu-program – kiderült, mit tervez Lőrincz Viktória és a kormány a településekkel

Kátai-Németh Vilmos új hatóság felállításáról is beszélt

VIDEÓ
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.13. szerda, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Évek óta áll a tenger alatti gigaberuházás, veszélybe került a nagy uniós projekt

Évek óta áll a tenger alatti gigaberuházás, veszélybe került a nagy uniós projekt

További forrásokra lehet szükség a Great Sea Interconnector projekt megvalósításához. A Görögországot Ciprussal, majd később Izraellel összekötő beruházás a világ egyik legnagyobb tenger alatti villamosenergia-kábele lesz, költségei azonban jelentősen meghaladhatják az eredeti előirányzatot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kicsit gyengült estére a forint: mutatjuk a friss árfolyamokat

Kicsit gyengült estére a forint: mutatjuk a friss árfolyamokat

A napi gyengülés ellenére a magyar fizetőeszköz hosszabb távon, az év eleje óta vizsgálva továbbra is jelentős erősödést mutat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Streeting ally becomes fourth Labour minister to resign and call for Starmer to stand down

Streeting ally becomes fourth Labour minister to resign and call for Starmer to stand down

Zubir Ahmed follows Jess Phillips and two other ministers in quitting government. Meanwhile more than 100 Labour MPs are understood to have signed a statement backing the PM.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 18:03
„Több a szelfi, mint a munka” – kritika a bizottsági meghallgatások után
2026. május 12. 17:52
Sulyok Tamás üzent az új kormány tagjainak
×
×