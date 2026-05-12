2026. május 12. kedd Pongrác
Lõrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés vidék- és településfejlesztési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Budapest-törvény, okosfalu program – kiderült, mit tervez Lőrincz Viktória és a kormány a településekkel

Az Országgyűlés Vidék- és Településfejlesztési Bizottsága kedd reggel meghallgatta Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelöltet.

Az önálló vidék- és településfejlesztési minisztérium létrehozását az indokolja, hogy a valódi vidékpolitika nem szűkíthető le a mezőgazdaságra, mondta a miniszterjelölt. Lőrincz Viktória szerint vidékpolitikai fordulatra van szükség, decentralizálni kell a döntéshozatalt, fejleszteni kell a közszolgáltatásokat, egyszerűsíteni kell az ügyintézéseket és fel kell gyorsítani a digitalizációt.

Hangsúlyozta, hogy nem látványberuházásokra van szükség, a helyiek el tudják dönteni, hogy milyen fejlesztéseket akarnak. Egyetlen euró sem veszhet el, és nem elég elkölteni a pénzt, annak az eredményét is fel kell mutatni, hiszen a közpénz nem technikai, hanem erkölcsi kérdés – fogalmazott a leendő tárcavezető.

Lőrincz Viktória bejelentette, hogy lesz egy Budapest-törvény, amellyel helyreállítják az intézményes együttműködést a kormány és a főváros között.

Az is elhangzott, hogy a Tisza-kormány elindítja az okosfalu programot, ami nem arról fog szólni, hogy lesz wifi-elérés a főtéren, hanem arról, hogy megerősítik az alulról építkező, innovatív közösségi megoldásokat kínáló helyi közösségeket. A miniszterjelölt aláhúzta, hogy politikai hovatartozástól független fejlesztési döntések kellenek. A Szent István program keretében minden 10 falu

évente 1-1 milliárd forintos fejlesztési keretet kap, amelynek felhasználásáról helyben határozhatnak.

A Herman Ottó Intézet pedig a vidékfejlesztés egyik kulcsintézménye lesz.

A bizottság hat igen és két tartózkodás mellett támogatta Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszteri kinevezését.

(A cikk alapjául szolgáló helyszíni tudósítást Herczeg Zsolt, az InfoRádió parlamenti tudósítója készítette.)

Az Országgyűlés Vidék- és Településfejlesztési Bizottsága kedd reggel meghallgatta Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelöltet.
 

Kármán András pénzügyminiszter-jelölt meghallgatása 10 órakor kezdődött a parlamentben. A jelölt mellett jelen van Barabás Gyula, aki az államháztartásért felelős államtitkár lesz. A miniszterjelölt ismertetése szerint tiszta profilú Pénzügyminisztérium létrehozása várható, amely a költségvetésért, az adópolitikáért felel. Új gazdasági modell, kiszámítható költségvetés és üzleti környezet, egyszerűbb és igazságosabb adórendszer, fenntartható fiskális pálya - ígérte beszédében Kármán András, aki konkrét bejelentéseket tett az adópolitikai intézkedésekről. Az új kormány visszatér az őszi költségvetés-benyújtás gyakorlatára, ezért is érkezik a 2027-es költségvetés idén október végéig. A meghallgatásról a helyszínről élőben tudósítunk.

A 2026 májusában felálló új kormánynak elkerülhetetlen feladata lesz a nyugdíjrendszer mélyreható átalakítása.

It comes as the first government minister resigns, joining more than 70 Labour MPs who have urged the PM to quit immediately or draw up a timetable.

