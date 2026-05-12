„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén

A miniszteri meghallgatási és megbízatás-átvételi dömpinget követően kedd délután 4-re hívta össze Forsthoffer Ágnes házelnök a parlament ülését, ezen tesznek esküt a Magyar Péter vezette kormány miniszterei, ekkortól kezdve már ügyvezetőként sem áll Orbán Viktor ötödik kormánya.

Miniszterek Egészségügyi Minisztérium (Hegedűs Zsolt),

Igazságügyi Minisztérium (Görög Márta),

Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium (Lannert Judit),

Pénzügyminisztérium (Kármán András),

Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium (Bóna Szabolcs),

Belügyminisztérium (Pósfai Gábor),

Élő Környezetért Felelős Minisztérium (Gajdos László),

Gazdasági és Energetikai Minisztérium (Kapitány István),

Honvédelmi Minisztérium (Ruszin-Szendi Romulusz),

Közlekedési és Beruházási Minisztérium (Vitézy Dávid),

Külügyminisztérium (Orbán Anita),

Miniszterelnökség (Ruff Bálint),

Szociális és Családügyi Minisztérium (Kátai-Németh Vilmos),

Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium (Tarr Zoltán),

Tudományos és Technológiai Minisztérium (Tanács Zoltán),

Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium (Lőrincz Viktória).

Ismert, az Országgyűlés május 9-én már megalakult az április 12-ei, a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozott választásokon, ekkor Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes már elfoglalta hivatalát és megkezdte a munkát.



A kedd délutáni ülésen Magyar Péter miniszterelnök is szót kért.

Elsőként minisztereit mutatta be, történelmi felhatalmazásról beszélt, köszönetet mondott mindenki figyelméért és megelőlegezett bizalmáért. Szerinte a választók tudták, kire szavaznak, szembe a riválisokkal, a Tisza Párt célkitűzéseit világossá tették, azt is, hová szeretnének eljutni, programjukat több száz szakértő bevonásával írták, két országjáráson ismertették.

Beszámolt a kampányban tapasztalt élményeiről, különféle, rossz állapotban lévő intézmények helyzetéről a gyermekvédelemből és kórházakból.

Beszámolt a hétfő éjszakai minisztériumi látogatásairól, a Karmelitát palotának nevezte, a Belügyminisztériumban pedig az urizálás nyomait fedezte fel. „Közben pontosan látták, hogyan élnek a magukra hagyott gyermekek” – ellenpontozott Magyar Péter.

A fideszesektől azt kérdezte: hogyan tudnak tükörbe nézni reggelente?

Kiemelt tárcák, vétójoggal

Közölte: nekilátnak a Működő és emberséges Magyarország programja végrehajtásának. „A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – fogalmazott.

Lesz sorrendje a minisztériumoknak:

egészségügyi igazsgágügyi pénzügyi oktatási-gyermekügyi

tárcák, ezek vétójogot kapnak a kormányban.

Eü

Megígérte, évente 500 milliárd forinttal emelik az eü-kasszát, és ösztöndíjprogram is indul a terület dolgozói számára, Hegedűs Zsolt vezetésével.

Igazságügy

Görög Márta feladata lesz, hogy a hatalom többé ne győzhesse le a jogot, a hazának egyenlő polgárokból kell állnia, nem alattvalókból Magyar Péter megfogalmazása szerint.

Oktatásügy, gyermekügy

Lannert Judit az egyenlőtlenségek felszámolásáért és a színvonal emeléséért felel majd. Magyar Péter ígérete szerint a gyerekek más kicsi kortól merni fognak kérdezni, gondolkodni, a tanárok pedig a társadalom legmegbecsültebb tagjai lesznek.

Pénzügyek

Kármán Andrást felkészült szakembernek nevezte, aki jártas az államháztartásban és az államigazgatásban, „drámai örökséget vesz át”.

Külügyek, plusz...

Orbán Anita külügyminiszterként és miniszterelnök-helyettesként is szolgál majd. Erős szövetséges és kezdeményező ország feltételeit kell megteremtenie majd. Újjá kell építenie a V4-csoport működését, és stratégiai partnerséget kell létrehoznia a térség országaival.

Miniszterelnökség

Ruff Bálint vezeti ezt a tárcát, ő lesz a rendszerváltás koordinátora. Nem a miniszterelnöki akarat végrehajtója és nem propagandaminiszter lesz a kormányfői ígéret szerint.

Agrárium, élelmiszer-gazdaság

Bóna Szabolcs vezeti a területet agrármérnökként, vállalatvezetőként, makacs emberként. Az agrárium az ő vezetésével becsületet fog kapni Magyar Péter szerint, aki beszéde közben többször kiszólt fideszes politikustársai felé.

Belügy

Pósfai Gábor vezeti a belügyi tárcát. A rendvédelem a törvényeket és az embereket kell, hogy szolgálja a miniszterelnök szavai szerint. A belügy alá tartozik majd a sportos társadalom ügye.

Élő környezetért felelős tárca

Gajdos Lászlóé a terület, aki Nyíregyházán rendkívül elismert intézményt épített fel, az állatparkot. Ostorozta a korábbi kormányzást, amely erre a területre nem fordított figyelmet.

Gazdaság, energetika

Kapitány István a tárca vezetője, több kontinensen vezetett óriási szervezeteket. Magyar Péter szerint ő láthatta, hogyan maradt le Magyarország, pedig korábban tehetsége és szorgalma felemelte.

Honvédelem

Ruszin-Szendi Romulusz egész életében a hazát szolgálta, felelősséget vállalt emberekért nehéz helyzetekben. Helyre kell állítania a honvédség tekintélyét, megbecsültségét és ütőképességét.

Közlekedés, beruházás

Vitézy Dávid nemzetközi tapasztalata, urbanisztikai tudása egyedülálló az országban Magyar Péter szerint. Neki kell mozgásba lendítenie az egész országot, az utak járhatók legyenek, a beruházások pedig a közjót szolgálják.

Szociális és családügyi tárca

Kátai-Németh Vilmos az első látássérült, vak miniszter fogja azokat is látni, akiket a korábbi kormányzás nem akart észrevenni: fogyatékosok, egyszülős családok, szegények, betegek, elesettek.

Társadalmi kapcsolatok, kultúra

Tarr Zoltán vezeti ezt a területet, amelyet a hatalmi logika többet nem gyűrhet maga alá. Hozzá tartozik a határon túli magyarok de a hazai civil közösségek ügye is.

Tudomány, technológia

Tanács Zoltán feladata az lesz, hogy a tudomány és a technológia a nemzeti önbizalom forrása legyen.

Vidék- és településfejlesztés

Lőrincz Viktóriáé a terület vezetése, vissza kell adni az autonómiát, falvak és városok, vidék és Budapest egyensúlyát.

Nem állítja, hogy nem fog hibázni, ha így lesz, el fogják ismerni, meghallgatják a szakembereket, a hétköznapi embereket, és azt kérte a képviselőktől, javaslatokkal segítse a munkát. Kérte továbbá, hogy szóljanak az emberek, ha letérnének az útról.

Beszédét a miniszterek eskütétele követte, ezután aláírták az esküokmányokat, a házelnök pedig gratulált és sok sikert kívánt a munkához.

Aláírások után a miniszterek fogadták a gratulációkat az ülésteremben.

Mindezek után a Szózattal és a történelmi zászlók kivonulásával az ülés véget ért.