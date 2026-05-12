„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén

A miniszteri meghallgatási és megbízatás-átvételi dömpinget követően kedd délután 4-re hívta össze Forsthoffer Ágnes házelnök a parlament ülését, ezen tesznek esküt a Magyar Péter vezette kormány miniszterei, ekkortól kezdve már ügyvezetőként sem áll Orbán Viktor ötödik kormánya.
Ismert, az Országgyűlés május 9-én már megalakult az április 12-ei, a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozott választásokon, ekkor Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes már elfoglalta hivatalát és megkezdte a munkát.
A kedd délutáni ülésen Magyar Péter miniszterelnök is szót kért.
Elsőként minisztereit mutatta be, történelmi felhatalmazásról beszélt, köszönetet mondott mindenki figyelméért és megelőlegezett bizalmáért. Szerinte a választók tudták, kire szavaznak, szembe a riválisokkal, a Tisza Párt célkitűzéseit világossá tették, azt is, hová szeretnének eljutni, programjukat több száz szakértő bevonásával írták, két országjáráson ismertették.
Beszámolt a kampányban tapasztalt élményeiről, különféle, rossz állapotban lévő intézmények helyzetéről a gyermekvédelemből és kórházakból.
Beszámolt a hétfő éjszakai minisztériumi látogatásairól, a Karmelitát palotának nevezte, a Belügyminisztériumban pedig az urizálás nyomait fedezte fel. „Közben pontosan látták, hogyan élnek a magukra hagyott gyermekek” – ellenpontozott Magyar Péter.
A fideszesektől azt kérdezte: hogyan tudnak tükörbe nézni reggelente?
Kiemelt tárcák, vétójoggal
Közölte: nekilátnak a Működő és emberséges Magyarország programja végrehajtásának. „A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – fogalmazott.
Lesz sorrendje a minisztériumoknak:
- egészségügyi
- igazsgágügyi
- pénzügyi
- oktatási-gyermekügyi
tárcák, ezek vétójogot kapnak a kormányban.
Eü
Megígérte, évente 500 milliárd forinttal emelik az eü-kasszát, és ösztöndíjprogram is indul a terület dolgozói számára, Hegedűs Zsolt vezetésével.
Igazságügy
Görög Márta feladata lesz, hogy a hatalom többé ne győzhesse le a jogot, a hazának egyenlő polgárokból kell állnia, nem alattvalókból Magyar Péter megfogalmazása szerint.
Oktatásügy, gyermekügy
Lannert Judit az egyenlőtlenségek felszámolásáért és a színvonal emeléséért felel majd. Magyar Péter ígérete szerint a gyerekek más kicsi kortól merni fognak kérdezni, gondolkodni, a tanárok pedig a társadalom legmegbecsültebb tagjai lesznek.
Pénzügyek
Kármán Andrást felkészült szakembernek nevezte, aki jártas az államháztartásban és az államigazgatásban, „drámai örökséget vesz át”.
Külügyek, plusz...
Orbán Anita külügyminiszterként és miniszterelnök-helyettesként is szolgál majd. Erős szövetséges és kezdeményező ország feltételeit kell megteremtenie majd. Újjá kell építenie a V4-csoport működését, és stratégiai partnerséget kell létrehoznia a térség országaival.
Miniszterelnökség
Ruff Bálint vezeti ezt a tárcát, ő lesz a rendszerváltás koordinátora. Nem a miniszterelnöki akarat végrehajtója és nem propagandaminiszter lesz a kormányfői ígéret szerint.
Agrárium, élelmiszer-gazdaság
Bóna Szabolcs vezeti a területet agrármérnökként, vállalatvezetőként, makacs emberként. Az agrárium az ő vezetésével becsületet fog kapni Magyar Péter szerint, aki beszéde közben többször kiszólt fideszes politikustársai felé.
Belügy
Pósfai Gábor vezeti a belügyi tárcát. A rendvédelem a törvényeket és az embereket kell, hogy szolgálja a miniszterelnök szavai szerint. A belügy alá tartozik majd a sportos társadalom ügye.
Élő környezetért felelős tárca
Gajdos Lászlóé a terület, aki Nyíregyházán rendkívül elismert intézményt épített fel, az állatparkot. Ostorozta a korábbi kormányzást, amely erre a területre nem fordított figyelmet.
Gazdaság, energetika
Kapitány István a tárca vezetője, több kontinensen vezetett óriási szervezeteket. Magyar Péter szerint ő láthatta, hogyan maradt le Magyarország, pedig korábban tehetsége és szorgalma felemelte.
Honvédelem
Ruszin-Szendi Romulusz egész életében a hazát szolgálta, felelősséget vállalt emberekért nehéz helyzetekben. Helyre kell állítania a honvédség tekintélyét, megbecsültségét és ütőképességét.
Közlekedés, beruházás
Vitézy Dávid nemzetközi tapasztalata, urbanisztikai tudása egyedülálló az országban Magyar Péter szerint. Neki kell mozgásba lendítenie az egész országot, az utak járhatók legyenek, a beruházások pedig a közjót szolgálják.
Szociális és családügyi tárca
Kátai-Németh Vilmos az első látássérült, vak miniszter fogja azokat is látni, akiket a korábbi kormányzás nem akart észrevenni: fogyatékosok, egyszülős családok, szegények, betegek, elesettek.
Társadalmi kapcsolatok, kultúra
Tarr Zoltán vezeti ezt a területet, amelyet a hatalmi logika többet nem gyűrhet maga alá. Hozzá tartozik a határon túli magyarok de a hazai civil közösségek ügye is.
Tudomány, technológia
Tanács Zoltán feladata az lesz, hogy a tudomány és a technológia a nemzeti önbizalom forrása legyen.
Vidék- és településfejlesztés
Lőrincz Viktóriáé a terület vezetése, vissza kell adni az autonómiát, falvak és városok, vidék és Budapest egyensúlyát.
Nem állítja, hogy nem fog hibázni, ha így lesz, el fogják ismerni, meghallgatják a szakembereket, a hétköznapi embereket, és azt kérte a képviselőktől, javaslatokkal segítse a munkát. Kérte továbbá, hogy szóljanak az emberek, ha letérnének az útról.
Beszédét a miniszterek eskütétele követte, ezután aláírták az esküokmányokat, a házelnök pedig gratulált és sok sikert kívánt a munkához.
Aláírások után a miniszterek fogadták a gratulációkat az ülésteremben.
Mindezek után a Szózattal és a történelmi zászlók kivonulásával az ülés véget ért.