Forsthoffer Ágnes az új házelnök, esküt tesz Magyar Péter – parlamenti alakuló ülés percről percre

Az Országgyűlés alelnökeit is jegyzőit...
...nyílt szavazással választják meg.
A házelnök munkáját hat alelnök segíti majd, három női és három férfi:
Hallerné Nagy Anikó (Tisza Párt),
Kőszegi Krisztián (Tisza Párt),
Rák Richárd (Tisza Párt),
Vitályos Eszter (Fidesz),
Latorcai Csaba (KDNP),
Dúró Dóra (Mi Hazánk).
A balatonfüredi tiszás politikus az Országgyűlés alakuló ülésén letette hivatali esküjét. Ő lesz az Országgyűlés következő elnöke. Kézjegyével el is látta esküokmányát.
195 képviselő adta le szavazatát a házelnök személyéről döntő titkos szavazáson. Forsthoffer Ágnes balatonfüredi politikus egyéni mandátumot nyert ápirlis 12-én. 195 szavazatot adtak le személyére, mind érvényes volt, 193-en támogatták, 2-en ellenezték házelnökké válását.
Letette hivatali esküjét az Országgyűlés valamennyi tagja – alakuló ülés percről percre délelőtt
Délelőtt 10 órakor alakul meg az április 12-ei, kétharmados Tisza-győzelmet hozott parlamenti választást követően az új Országgyűlés. Események a Parlament előtt és a közelében is lesznek, tartson velünk egész nap, hogy ne maradjon le semmiről! Sulyok Tamás államfő beszédétől Magyar Péter hivatalba lépő miniszterelnök benti, majd kinti szónoklataiig.