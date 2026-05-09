2026. május 9. szombat Gergely
Forsthoffer Ágnes leendõ házelnök az új Országgyûlés alakuló ülésére érkezik az Országházban 2026. május 9-én.
Forsthoffer Ágnes az új házelnök, esküt tesz Magyar Péter – parlamenti alakuló ülés percről percre

Megtörténtek a beszámolók az Országgyűlés alakuló ülésen a 2026-os parlamenti választásokról, Sulyok Tamás már kétszer is felszólalt az ülésteremben, a képviselők esküt tettek, a délután része azonban két új közjogi méltóság megválasztása, eskütétele és beszéde. Tartson továbbra is velünk – percről percre!

2026.05.09. 13:00

Az Országgyűlés alelnökeit is jegyzőit...

...nyílt szavazással választják meg.

A házelnök munkáját hat alelnök segíti majd, három női és három férfi:

Hallerné Nagy Anikó (Tisza Párt),
Kőszegi Krisztián (Tisza Párt),
Rák Richárd (Tisza Párt),
Vitályos Eszter (Fidesz),
Latorcai Csaba (KDNP),
Dúró Dóra (Mi Hazánk).

2026.05.09. 12:59

Forsthoffer Ágnes beszéde...

...hamarosan ITT olvasható.

2026.05.09. 12:50

Forsthoffer Ágnes letette hivatali esküjét

A balatonfüredi tiszás politikus az Országgyűlés alakuló ülésén letette hivatali esküjét. Ő lesz az Országgyűlés következő elnöke. Kézjegyével el is látta esküokmányát.

2026.05.09. 12:48

Megválasztották az Országgyűlés elnökévé Forsthoffer Ágnest

195 képviselő adta le szavazatát a házelnök személyéről döntő titkos szavazáson. Forsthoffer Ágnes balatonfüredi politikus egyéni mandátumot nyert ápirlis 12-én. 195 szavazatot adtak le személyére, mind érvényes volt, 193-en támogatták, 2-en ellenezték házelnökké válását.

2026.05.09. 12:40

Letette hivatali esküjét az Országgyűlés valamennyi tagja – alakuló ülés percről percre délelőtt

Délelőtt 10 órakor alakul meg az április 12-ei, kétharmados Tisza-győzelmet hozott parlamenti választást követően az új Országgyűlés. Események a Parlament előtt és a közelében is lesznek, tartson velünk egész nap, hogy ne maradjon le semmiről! Sulyok Tamás államfő beszédétől Magyar Péter hivatalba lépő miniszterelnök benti, majd kinti szónoklataiig.

Megtörténtek a beszámolók az Országgyűlés alakuló ülésen a 2026-os parlamenti választásokról, Sulyok Tamás már kétszer is felszólalt az ülésteremben, a képviselők esküt tettek, a délután része azonban két új közjogi méltóság megválasztása, eskütétele és beszéde. Tartson továbbra is velünk – percről percre!
 

Sulyok Tamás: Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk, és nem egymás ellenében

NVI-elnök az alakuló ülésen: több mint 110 ezren bonyolították le a választást

NVB-elnök az alakuló ülésen: kiszámítható jogszabályi környezet volt a választáson

Magyar Péter: ez a rendszerváltás első hivatalos napja

Kapitány István: nem látott Európa még ilyen korrupciót

„Újszerű, szokatlan, normális” ellenzéki létet ígér a Fidesz részéről Gulyás Gergely

KDNP: többet kell beszélgetnünk az emberekkel

Kétharmad után kétharmad – Így indul ma az új parlamenti ciklus

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
Különleges időpontban, ma várható az új parlament alakuló ülése, ahol az április 12-i választások eredményeként soha nem látott kétharmados többséggel (141 fővel) rendelkezik a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Folyamatosan frissülő tudósításunkban a helyszínről jelentkezünk és számolunk be az Országházban és azon kívül zajló eseményekről. Az ülés délelőtti szakaszában a képviselők és miniszterjelöltek többször is nyilatkoztak a sajtónak, ez alapján már most ki lehet jelenteni: nagyon komoly tempójú törvényalkotás fog zajlani a következő hetekben, hónapokban. Egyszerre kell több fajsúlyos kérdésben is döntést hoznia a kormánynak, majd a parlamentnek. Délután már Magyar Péter lehet az ország új miniszterelnöke, aki két beszéddel is készül megválasztása alkalmából.

