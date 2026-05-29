Kritikus pontok Budapest közlekedésében – erre ne menjen ma kocsival

A Budapesti Rendőr-főkapitányság üzent a járművezetőknek a honlapján, összeszedve a BL-döntővel kapcsolatos forgalomkorlátozásokat, melyek közül többre már május 28-a reggeltől sor kerül. A teljes lista itt érhető el, a térkép e cikk végén is látható.
Lezárják
2026. május 28-án 0 órától május 31-én 24 óráig a Budapest XIV.,
- Kós Károly sétányt,
- Hősök terét körbe,
- Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között.
2026. május 29-én 0 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,
- Andrássy út mindkét oldali szervizútját a Bajza utca és a Dózsa György út között.
2026. május 29-én 12 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,
- Andrássy utat a Bajza utca és a Dózsa György út között,
- Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között,
- Rippl Rónai utcát a Délibáb utca és az Andrássy út között,
- Munkácsy utcát a Lendvay utca és az Andrássy út között,
- Lendvay utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között,
- Benczúr utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között.
2026. május 30-án 8 órától 17 óráig a Budapest X., XVIII. és XIX.,
- Liszt Ferenc repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca magassága között (kivéve tömegközlekedés részére).
Szakaszosan és időszakosan lezárják
2026. május 28-án 17 órától május 31-én 12 óráig a Budapest I.,
- Hunyadi János utcát a Clark Ádám tér és a Dísz tér között.
2026. május 29-én 10 órától május 31-én 16 óráig a Budapest VII.,
- Erzsébet körutat a Rákóczi út és a Dohány utca között,
- Dohány utcát az Erzsébet körút és az Osvát utca között,
- Osvát utcát a Dohány utca és a Rákóczi út között,
- Rákóczi utat a Hársfa utca és a Blaha Lujza tér között.
2026. május 29-én 12 órától május 31-én 12 óráig a Budapest V.,
- Erzsébet teret a Bajcsy-Zsilinszky út és a Bécsi utca között,
- Erzsébet teret a Bécsi utca folytatásában a József Attila utcáig.
2026. május 30-án 6 órától május 31-én 2 óráig a Budapest VII., VIII. és XIV.,
- Asztalos Sándor utat a Kerepesi út és Salgótarjáni utca között,
- Mexikói utat a Mogyoródi út és a Fogarasi út között,
- Albertirsai utat a Kerepesi út és a Fehér köz között,
- Dózsa György utat a Kerepesi út és Thököly út között,
- Kerepesi utat a Baross tér és a Hungária között,
- Hungária körút VIII. kerületi oldalát a Kerepesi út és Szörény utca között,
- Szörény utcát a Hungária körút és Százados út között,
- Százados utat a Szörény utca és a Kerepesi út között,
- Salgótarjáni utcát az Asztalos Sándor utca a Hungária körút között,
- Ifjúság útját,
- Stefánia utat (a szervizutat is) az Ajtósi Dürer sor és Hungária körút között,
- Egressy utat a Stefánia út és a Hungária körút között,
- Szabó József utcát az Istvánmezei út és a Thököly út között,
- Cházár András utcát a Thököly út és az Istvánmezei út között,
- Istvánmezei utat a Szabó József utca és a Thököly út között,
- Jobbágy utcát a Dózsa György út és a Verseny utca között,
- Verseny utcát a Dózsa György út és a Thököly út között,
- Mogyoródi utat a Hungária körút és a Zászlós utca között.
2026. május 30-án 8 órától május 31-én 2 óráig a Budapest XII.,
- Csörsz utcát az Alkotás út és az Avar utca között.
2026. május 30-án 12 órától 16 óráig a Budapest V. és VI.,
- Károly körutat,
- Deák Ferenc teret,
- Bajcsy-Zsilinszky utat,
- Andrássy utat.
Rengeteg helyen már tilos megállni és ez így lesz a legtöbb helyen május 31-ig, de egyes útszakaszokon június 4-ig – a pontos listát ide kattintva lehet elolvasni, vagy az alábbi térképen lehet tájékozódni.