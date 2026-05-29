Kritikus pontok Budapest közlekedésében – erre ne menjen ma kocsival

A Budapesti Rendőr-főkapitányság üzent a járművezetőknek a honlapján, összeszedve a BL-döntővel kapcsolatos forgalomkorlátozásokat, melyek közül többre már május 28-a reggeltől sor kerül. A teljes lista itt érhető el, a térkép e cikk végén is látható.

Lezárják

2026. május 28-án 0 órától május 31-én 24 óráig a Budapest XIV.,

Kós Károly sétányt,

Hősök terét körbe,

Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között.

2026. május 29-én 0 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,

Andrássy út mindkét oldali szervizútját a Bajza utca és a Dózsa György út között.

2026. május 29-én 12 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,

Andrássy utat a Bajza utca és a Dózsa György út között,

Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között,

Rippl Rónai utcát a Délibáb utca és az Andrássy út között,

Munkácsy utcát a Lendvay utca és az Andrássy út között,

Lendvay utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között,

Benczúr utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között.

2026. május 30-án 8 órától 17 óráig a Budapest X., XVIII. és XIX.,

Liszt Ferenc repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca magassága között (kivéve tömegközlekedés részére).

Szakaszosan és időszakosan lezárják

2026. május 28-án 17 órától május 31-én 12 óráig a Budapest I.,

Hunyadi János utcát a Clark Ádám tér és a Dísz tér között.

2026. május 29-én 10 órától május 31-én 16 óráig a Budapest VII.,

Erzsébet körutat a Rákóczi út és a Dohány utca között,

Dohány utcát az Erzsébet körút és az Osvát utca között,

Osvát utcát a Dohány utca és a Rákóczi út között,

Rákóczi utat a Hársfa utca és a Blaha Lujza tér között.

2026. május 29-én 12 órától május 31-én 12 óráig a Budapest V.,

Erzsébet teret a Bajcsy-Zsilinszky út és a Bécsi utca között,

Erzsébet teret a Bécsi utca folytatásában a József Attila utcáig.

2026. május 30-án 6 órától május 31-én 2 óráig a Budapest VII., VIII. és XIV.,

Asztalos Sándor utat a Kerepesi út és Salgótarjáni utca között,

Mexikói utat a Mogyoródi út és a Fogarasi út között,

Albertirsai utat a Kerepesi út és a Fehér köz között,

Dózsa György utat a Kerepesi út és Thököly út között,

Kerepesi utat a Baross tér és a Hungária között,

Hungária körút VIII. kerületi oldalát a Kerepesi út és Szörény utca között,

Szörény utcát a Hungária körút és Százados út között,

Százados utat a Szörény utca és a Kerepesi út között,

Salgótarjáni utcát az Asztalos Sándor utca a Hungária körút között,

Ifjúság útját,

Stefánia utat (a szervizutat is) az Ajtósi Dürer sor és Hungária körút között,

Egressy utat a Stefánia út és a Hungária körút között,

Szabó József utcát az Istvánmezei út és a Thököly út között,

Cházár András utcát a Thököly út és az Istvánmezei út között,

Istvánmezei utat a Szabó József utca és a Thököly út között,

Jobbágy utcát a Dózsa György út és a Verseny utca között,

Verseny utcát a Dózsa György út és a Thököly út között,

Mogyoródi utat a Hungária körút és a Zászlós utca között.

2026. május 30-án 8 órától május 31-én 2 óráig a Budapest XII.,

Csörsz utcát az Alkotás út és az Avar utca között.

2026. május 30-án 12 órától 16 óráig a Budapest V. és VI.,

Károly körutat,

Deák Ferenc teret,

Bajcsy-Zsilinszky utat,

Andrássy utat.

Rengeteg helyen már tilos megállni és ez így lesz a legtöbb helyen május 31-ig, de egyes útszakaszokon június 4-ig – a pontos listát ide kattintva lehet elolvasni, vagy az alábbi térképen lehet tájékozódni.