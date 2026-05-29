300 lakás háztartási gépei mentek tönkre egy magyar városban a furcsa baleset miatt

Súlyos technikai katasztrófa ért több száz ingatlant Sarkadon, miután egy jármű nekiütközött egy trafóállomásnak. A trafóbaleset következtében fellépő hatalmas túlfeszültség miatt 13 utcában tömegesen mentek tönkre a háztartási gépek.

„Tisztelt Sarkadi Polgárok, Kedves Barátaim! Május 23-án egy jármű sajnálatos módon nekiütközött a Jókai utca és Gyár utca sarkán található trafóállomás szekrényének. Az ütközés következtében a 0 vezeték szorítója letört, ezáltal túlfeszültség alá került a hálózat” – írta a békési Sarkad város közösségi oldalán dr. Mokán István polgármester felhívása. A különös trafóbaleset több száz otthont érintett – írja a beol.hu.

A túlfeszültség miatt az érintett trafókörzethez tartozó mintegy 300 ingatlanban üzembe helyezett elektromos árammal működő berendezések, gépek és eszközök meghibásodtak, illetve tönkrementek.

Mokán István, a város polgármestere kiemelte, hogy az áramszolgáltató pozitív módon állt az önkormányzat megkereséséhez és teljes nyitottságot mutat a felmerülő lakossági kártérítési igények peren kívüli teljesítésére.
Az MVM Démász Áramhálózati Kft.-nél kell bejelenteni a lakosság részéről a kártérítési igényt a panaszkezeles@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címen.

Az e-mail-ben meg kell adni

  • az ingatlan, mint felhasználási hely pontos címét,
  • valamint a számlákon is szereplő egyéb adatokat (felhasználó neve, címe, azonosító száma),
  • illetve részletesen be kell mutatni, hogy milyen eszközök, gépek és berendezések hibásodtak meg, vagy mentek tönkre a hálózaton keletkezett túlfeszültség miatt, előterjesztve ezáltal a kártérítési igényt.

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. minden beérkező panaszt kezelni fog a kártérítési igények kielégítése érdekében. Amennyiben bármelyik kárt szenvedett ingatlan tulajdonosának, használójának segítségre van szüksége a panasz e-mail-en történő benyújtásához, úgy az önkormányzat részéről készséggel segítenek.

Szabados Gábor az Arénában – Ennyit nyer Budapest a BL-döntőre érkezőkön

Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk?

Visszatértek az űrhajósok, itt az új kínai rekord

Nincs tovább, eltörli az Otthon Start kamatkedvezményét az egyik hazai bank: súlyos tízezreket bukhat, aki nem figyel erre a részletre

'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

