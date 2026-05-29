ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.06
usd:
303.57
bux:
134616.81
2026. május 29. péntek Magdolna
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A május 30-ai budapesti UEFA Bajnokok Ligája (BL) labdarúgó döntõ szurkolói zónája, a Champions Fesztivál helyszíne a Hõsök terén a megnyitó napján, 2026. május 28-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

Infostart / MTI

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) felkészülten várja a szombati UEFA Bajnokok Ligájára érkező szurkolókat, az első csoportok pénteken délután megérkeztek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Szombaton egész nap rendezvények lesznek a Városligetben, a Hősök terén és a Kerepesi úti MTK Sportparkban, szurkolói vonulások és nagy útlezárások is lesznek.

A sűrített menetrenddel közlekedő járatok mellett megerősített személyzet dolgozik annak érdekében, hogy a mintegy 60 ezer szurkolót és a többnapos, kiemelt helyszíneken zajló rendezvényeket érintő utazási igényeket a lehető legmagasabb színvonalon, zavartalanul kezeljék – közölte a társaság.

Ehhez kapcsolódva a hétvégén fokozott taxiellenőrzéseket is tartanak a főváros kiemelt pontjain és a repülőtéri terminálokon.

A BKK arra kéri a szurkolókat és a budapestieket, hogy a rendezvény idején elsősorban a közösségi közlekedést válasszák – tették hozzá.

Emlékeztettek arra: a Puskás Aréna megnyitása óta a BKK és szolgáltatói, így a BKV Zrt. és az ArrivaBus több mint 50 kiemelt esemény közlekedési kiszolgálásában már jelentős tapasztalatot szereztek. A szombati BL-döntő immár a negyedik ilyen volumenű UEFA-rendezvény, amelyben a budapesti közlekedésszervező és szolgáltatói kulcsszerepet vállalnak. Ugyanakkor a szervezés összetettségét növeli, hogy a BL-döntő hétvégéjén

nemcsak a Puskás Aréna, hanem a Városliget, a Hősök tere és a Kerepesi úti MTK Sportpark is otthont ad az eseményeknek, ami jelentős többletfeladatot jelent. Ezekről a helyszínekről a mérkőzés napján szurkolói vonulások is indulnak, amelyek a közúti közlekedésre is hatással lesznek.

A Puskás Aréna megközelítésében kulcsszerepet betöltő M2-es és M4-es metróvonalak, illetve az 1-es villamos a csúcsidőszakokban 2-3 percenként közlekednek, így óránként több tízezer utas szállítását biztosítják.

A Hősök terén megrendezett Champions Festival megközelítése érdekében az M1-es metró a fesztivál nyitvatartásához igazodva négy napon át sűrűbb követéssel jár.

A BKK a reptéri közlekedésben is jelentős kapacitásbővítéssel készül: május 29. és 31. között a 100E Repülőtéri Expressz és a 200E járatok sűrített menetrend szerint, összehangoltan, akár 2-3 percenként indulnak, a kiszolgálást pedig 20-30 többlet autóbusz támogatja. Továbbá az repülőtér 1-es termináljáról - amit ideiglenes megnyitnak a BL-döntő okán - a mérkőzést megelőző időszakban dedikált 100E járatok biztosítanak közvetlen kapcsolatot a belvárossal, a helyszínen pedig mobilpénztár és utaskoordinátorok segítik a Budapestre érkezők jegyvásárlását és tájékoztatását. A mérkőzést követően valamennyi repülőtéri járat, így a 100E és a 200E is megáll a Ferihegy vasútállomásnál az 1-es terminál zavartalan kiszolgálása érdekében.

Felhívták a figyelmet arra, hogy

a mérkőzésre szóló jeggyel május 29. és 31. között a teljes budapesti közösségi közlekedési hálózat - beleértve a 100E Repülőtéri Expresszt is - külön díj fizetése nélkül vehető igénybe.

A tájékoztatás szerint a BKK szorosan együtt dolgozik a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel (NRÜ), a Budapest Airporttal, a rendőrséggel, a mentőszolgálattal, a katasztrófavédelemmel és további szolgáltatókkal.

Arra is figyelmeztettek, hogy

a Puskás Aréna környékén, valamint további helyszíneken forgalmi korlátozások lépnek életbe, egyes területek a mérkőzés napján kizárólag gyalog lesznek megközelíthetők,

továbbá a mérkőzés napján előreláthatólag 8:00 és 17:00 óra között a rendőrség lezárja a Liszt Ferenc repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat, és kizárólag a közösségi közlekedés számára biztosítja annak használatát.

A közösségi közlekedéssel kapcsolatos forgalmi változások folyamatosan frissülnek a BKK Info oldalon, a közúti információk pedig a BKK Info - Közút oldalon is elérhetők.

Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, valamint jegy- és bérletvásárlásra is alkalmas - olvasható a BKK közelményében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

budapest

bkk

psg

arsenal

bl-döntő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) felkészülten várja a szombati UEFA Bajnokok Ligájára érkező szurkolókat, az első csoportok pénteken délután megérkeztek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Szombaton egész nap rendezvények lesznek a Városligetben, a Hősök terén és a Kerepesi úti MTK Sportparkban, szurkolói vonulások és nagy útlezárások is lesznek.
 

Budapesti BL-döntő: Arteta szerint az Arsenal megtanulta a leckét a PSG ellen

Szabados Gábor az Arénában – Ennyit nyer Budapest a BL-döntőre érkezőkön

Szabó Vilmos a BL-döntő munkálatairól: az MLSZ később is hasznosíthatja a most tanultakat

Kritikus pontok Budapest közlekedésében – erre ne menjen ma kocsival

Összetalálkozhat Magyar Péter és Orbán Viktor a BL-döntőn

Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk?

Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk?

16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottság elnökével – jelentette be Magyar Péter Brüsszelben, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.
 

Magyar Péter reagált Orbán Viktor üzenetére

„Ingyen sajt csak az egérfogóban van” – Orbán Viktor üzent Magyar Péternek a brüsszeli egyezség után

„Megállapodtunk minden kérdésről” – Brüsszeli tájékoztató az uniós pénzekről

Tanács Zoltán: a Fidesz-kormány a felsőoktatás területén is hagyott hátra „csapdát”

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt Trump, azonnal reagálnak a piacok

Megszólalt Trump, azonnal reagálnak a piacok

Bizonytalan volt a hangulat az európai részvénypiacokon, a nyugat-európai tőzsdéken mérsékelt emelkedést láthattunk, a régiónkban viszont főként a magyar és az osztrák piacon nagy volt ma az eufória, tépték a vezető részvényeket. A magyar tőzsdén az OTP ment az élen, nyilván nem függetlenül attól, hogy Magyar Péter Brüsszelben tárgyalt az uniós forrásokól. A miniszterelnök és Ursula von der Leyen bejelentette, hogy gyakorlatilag minden befagyasztott magyar uniós forrás, mintegy 16,4 milliárd euró teljes felszabadításáról szóló megállapodást kötöttek. Donald Trump amerikai elnök a magyar piaczárást követően nyilvánosságra hozta az iráni konfliktus lezárásával kapcsolatos követeléseit, amelyek között kiemelt helyen szerepel a Hormuzi-szoros azonnali és díjmentes megnyitása a korlátozásmentes hajóforgalom előtt. A hírre az olajár azonnal esésbe kapcsolt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riadót fújt a hatóság: azonnal vidd vissza a boltba, ha ebből a külföldi rágcsálnivalóból vettél

Riadót fújt a hatóság: azonnal vidd vissza a boltba, ha ebből a külföldi rágcsálnivalóból vettél

A dél-koreai gyártású termékből Magyarországra is került, a hatóság pedig arra kéri a fogyasztókat, hogy ne fogyasszák el a visszahívással érintett popcornokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

Kenneth Law admitted charges relating to Canadian victims - but families say he should also be charged in the UK over 79 deaths in Britain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 29. 20:12
Igazi krimi: balesetet szenvedett egy rabszállító, sérültek is vannak
2026. május 29. 19:52
Megint kigyulladt egy mozdony, le kellett szállítani az utasokat
×
×