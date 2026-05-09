Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, Magyarország leendõ miniszterelnökét (b) fogadja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben 2026. április 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/John Thys

„Szívünk Budapesten dobog” – Ursula von der Leyen gratulált Magyar Péternek

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke gratulált szombaton Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából.

Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az uniós bizottság elnöke azt írta: „szívünk Budapesten dobog".

A megújulás reménye és ígérete erős jelzés ezekben a kihívásokkal teli időkben – emelte ki von der Leyen, majd hozzátette: „fontos munka áll előttünk Magyarországért és Európáért. Együtt megyünk előre".

Abból az alkalomból, hogy 81 évvel ezelőtt, május 9-én véget ért Európában a második világháború, az uniós bizottság elnöke hangsúlyozta: az Európa napon a kontinens lakói a sokszínűséget és az egységet ünneplik. A feltétel nélküli szeretetet a közös értékek, a demokrácia, a szabadság és az egyenlőség iránt – tette hozzá von der Leyen.

António Costa, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő tanács elnöke egy új fejeztet kezdetének nevezte Magyarország történetében az új miniszterelnök megválasztását.

„A legjobbakat kívánom Magyar Péternek és Magyarországnak!” – mondta a sajtónak adott nyilatkozatában Brüsszelben. Kérdésre válaszolva közölte: készen áll az együttműködésre az új magyar kormánnyal. Kiemelte továbbá: Európa a szuverenitáson, valamint az emberek és nemzetek sokszínűségén alapszik, és tiszteletben tartja a választás szabadságát. Ebben rejlik a demokrácia ereje.

Közösségi oldalán közzétett üzenetében Costa szerencsés egybeesésnek nevezte, hogy Magyar Pétert május 9-én, éppen az Európa napon választották meg Magyarország miniszterelnökévé, amikor az EU a tagországok együttműködésének és az egységnek az eredményeit ünnepli. Ezen a napon Európa egyszerre ünnepli népeinek, kultúráinak, tagállamainak sokszínűségét és azon közös akaratukat, hogy együtt építsenek egy erősebb Európát a béke, a jólét, a szabadság és a demokrácia előmozdítására - írta.

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője is üzent. Hangsúlyozta: nehéz időkben érzékelhető jól, hogy mi az, ami igazán számít: a szabadság, a béke és egy otthon. Az Európai Unió több mint 75 éve betartotta ezt az ígéretet. Noha nem tökéletes, de megbízható; ez számít – tette hozzá.

Letette hivatali esküjét Magyarország miniszterelnökeként Magyar Péter, és hivatalba lépett Forsthoffer Ágnes is házelnökként.
 

