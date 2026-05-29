ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.7
usd:
303.13
bux:
134616.81
2026. május 29. péntek Magdolna
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Donald Trump arcképe rákerülhet a dollár papírpénzre

Infostart

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma egy új, 250 dolláros bankjegy kibocsátását készíti elő, amelyen Donald Trump elnök arca szerepelne.

Mivel élő elnök arca a jogszabályok alapján nem szerepelhet a bankjegyen, az intézkedést a Kongresszusnak is jóvá kellene hagynia. De ma a törvényhozás mindkét kamarájában többségben vannak Trump republikánus párttársai – írta a Portfolió a BBC alapján. Joe Wilson dél-karolinai republikánus képviselő tavaly nyújtotta be a vonatkozó törvényjavaslatot.

A 250 dolláros címlet szimbolikus, mivel az ország idén ünnepli fennállásának 250. évfordulóját.

Ahhoz, hogy a javaslatból valóban bankjegy legyen, törvényt kell módosítani, melynek a kongresszus mindkét kamaráján át kellene jutnia. A pénzügyminisztérium bankjegygyártásért felelős szerve, a Gravírozási és Nyomdaügyi Hivatal (Bureau of Engraving and Printing) ennek ellenére már meg is rendelte az új bankjegy terveit.

Scott Bessent pénzügyminiszter nem lát semmi kivetnivalót abban, ha a 250. évforduló alkalmából készülő bankjegyen az éppen hivatalban lévő elnök képmása szerepel.

A terv nemcsak az élő személyekre vonatkozó tilalomba ütközik, hanem egy másik szövetségi törvénybe is, amely a kibocsátható címleteket szabályozza: ezek között a 250 dolláros jelenleg nem szerepel. Ma a 100 dolláros – Benjamin Franklin arcképével – a legnagyobb forgalomban lévő amerikai bankjegy. Az Egyesült Államokban korábban léteztek ennél nagyobb címletek is, azonban ezeket 1969-ben végleg kivonták a forgalomból.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump arcképe rákerülhet a dollár papírpénzre

egyesült államok

dollár

papírpénz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) felkészülten várja a szombati UEFA Bajnokok Ligájára érkező szurkolókat, az első csoportok pénteken délután megérkeztek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Szombaton egész nap rendezvények lesznek a Városligetben, a Hősök terén és a Kerepesi úti MTK Sportparkban, szurkolói vonulások és nagy útlezárások is lesznek.
 

Budapesti BL-döntő: Arteta szerint az Arsenal megtanulta a leckét a PSG ellen

Szabados Gábor az Arénában – Ennyit nyer Budapest a BL-döntőre érkezőkön

Szabó Vilmos a BL-döntő munkálatairól: az MLSZ később is hasznosíthatja a most tanultakat

Kritikus pontok Budapest közlekedésében – erre ne menjen ma kocsival

Összetalálkozhat Magyar Péter és Orbán Viktor a BL-döntőn

Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk?

Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk?

16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottság elnökével – jelentette be Magyar Péter Brüsszelben, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.
 

Magyar Péter reagált Orbán Viktor üzenetére

„Ingyen sajt csak az egérfogóban van” – Orbán Viktor üzent Magyar Péternek a brüsszeli egyezség után

„Megállapodtunk minden kérdésről” – Brüsszeli tájékoztató az uniós pénzekről

Tanács Zoltán: a Fidesz-kormány a felsőoktatás területén is hagyott hátra „csapdát”

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kemény figyelmeztetés jött: nagy baj lehet, ha nem nyílik meg a Hormuzi-szoros

Kemény figyelmeztetés jött: nagy baj lehet, ha nem nyílik meg a Hormuzi-szoros

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) és a Világbank vizsgálja a közös fellépés lehetőségeit az energiaellátás biztonságának megerősítésére. A globális szállítási útvonalakon tapasztalható fennakadások és a csökkenő készletek ugyanis komoly kockázatot jelentenek az üzemanyagpiacok stabilitására, valamint a gazdaságok ellenálló képességére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riadót fújt a hatóság: azonnal vidd vissza a boltba, ha ebből a külföldi rágcsálnivalóból vettél

Riadót fújt a hatóság: azonnal vidd vissza a boltba, ha ebből a külföldi rágcsálnivalóból vettél

A dél-koreai gyártású termékből Magyarországra is került, a hatóság pedig arra kéri a fogyasztókat, hogy ne fogyasszák el a visszahívással érintett popcornokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

Kenneth Law admitted charges relating to Canadian victims - but families say he should also be charged in the UK over 79 deaths in Britain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 29. 20:56
Hét hónapot voltak az űrben, most hazatértek a kínai űrhajósok
2026. május 29. 20:34
Brutális videón, ahogy felrobban az űrrakéta indítás közben Cape Canaveralon
×
×