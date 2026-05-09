2026. május 9. szombat
Vitézy Dávid, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke, a Rákosrendezõ mesterterv urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázat zsûrijének társelnöke a tervpályázat eredményhirdetésén a margitszigeti Kristály Színtérben 2026. március 31-én. Az elsõ helyezést elért csapatot a francia Coldefy et Associés Architectes Urbanistes vezette, társaik a német Cityförster, a német Treibhaus Landschaftsarchitektur, a szlovák Marko and the Placemakers, és a magyar Sporaarchitects Kft. volt.
Teljesen új reklámszabályozást jelentett be Vitézy Dávid

Érzékelve „a Fidesz-kormány reklám-, médiaügynökség gépezetének látványos összeomlását”.

A reklámszabályozás átfogó átgondolását és újraalakítását emelte ki az első legfontosabb feladatai közül Vitézy Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter.

A politikus, aki a szombati parlamenti alakuló ülés szünetében nyilatkozott újságírók előtt úgy fogalmazott: amikor egy egész ország követi nyomon a Fidesz-kormány „reklám-, médiaügynökség gépezetének látványos összeomlását”, az egy jó pillanat arra, hogy teljesen újraalakítsák a reklámszabályozást.

Magyarország tele van a gyűlöletkeltő propagandának helyet adó felületekkel - mutatott rá. A politikus ehhez kapcsolódva megjegyezte, egyúttal a közpénzből folytatott folyamatosan gyűlöletkeltés ellen is fel kell lépni.

Hangsúlyozta, hogy eközben „ezernyi dologgal” készülnek a vasútfejlesztés területén, hogy lezárják „a vasútrombolás korszakát”. Kiemelte, hogy Lázár János leköszönő miniszter számos döntését felülvizsgálják majd, illetve elkezdenek dolgozni a hosszú távú vasútfejlesztésen.

Mint mondta újjá kell építeni „azt a képességét a magyar államnak, hogy fejlesszen”. Lázár János minisztersége alatt kirúgták a szakembereket, leépítették a szervezeteket, megszüntették az állam infrastruktúrafejlesztéssel foglalkozó szakcégeit – bírált.

Felfogni is nehéz, hogy milyen mértékű rombolás zajlott az elmúlt években – mondta. Nemcsak haza kell hozni az uniós pénzeket, de vissza kell építeni az államnak azon képességét is, hogy ezeket a pénzeket határidőben, szabályosan, és korrupciómentesen tudja elkölteni a magyar emberek érdekében – tette hozzá.

Szavai szerint szeretnének a jövőre koncentrálni, de „vannak olyan ügyek a múltban szép számmal, amik mellett nem lehet elmenni”. Példaként említette a Budapest-Belgrád vasútvonalat, az autópálya koncessziót, a dunakeszi járműjavítót, az egyiptomi-orosz vasúti „kocsibizniszt” a Szolnoki Járműjavító eladását, az útdíjat, az informatikai rendszerek körüli ügyeket.

Forsthoffer Ágnes az Országgyűlés új elnöke: „Akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon"

Titkos szavazással a balatonfüredi – április 12-én tiszás egyéni mandátumot nyert – Forsthoffer Ágnest választották az Országgyűlés elnökévé a képviselők a parlament alakuló ülésén szombaton. Eskütétele után rövid beszédet is mondott.
 

Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Pétert jelölték miniszterelnöknek, heti ülések és pótköltségvetés jöhet

Különleges időpontban, ma várható az új parlament alakuló ülése, ahol az április 12-i választások eredményeként soha nem látott kétharmados többséggel (141 fővel) rendelkezik a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Folyamatosan frissülő tudósításunkban a helyszínről jelentkezünk és számolunk be az Országházban és azon kívül zajló eseményekről. Az ülés délelőtti szakaszában a képviselők és miniszterjelöltek többször is nyilatkoztak a sajtónak, ez alapján már most ki lehet jelenteni: nagyon komoly tempójú törvényalkotás fog zajlani a következő hetekben, hónapokban. Egyszerre kell több fajsúlyos kérdésben is döntést hoznia a kormánynak, majd a parlamentnek. Délután már Magyar Péter lehet az ország új miniszterelnöke, aki két beszéddel is készül megválasztása alkalmából.

Csapás a turistáknak: tömegével szünteti meg járatait a népszerű nyaralóországban a fapados légitársaság

A Ryanair a téli menetrendi időszaktól bezárja bázisát a görögországi Szaloniki repülőterén, és csökkenti a városba irányuló, illetve onnan induló járatok számát.

Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

The Russian leader used his annual speech to justify his so-called special military operation in Ukraine.

