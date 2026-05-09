Teljesen új reklámszabályozást jelentett be Vitézy Dávid

A reklámszabályozás átfogó átgondolását és újraalakítását emelte ki az első legfontosabb feladatai közül Vitézy Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter.

A politikus, aki a szombati parlamenti alakuló ülés szünetében nyilatkozott újságírók előtt úgy fogalmazott: amikor egy egész ország követi nyomon a Fidesz-kormány „reklám-, médiaügynökség gépezetének látványos összeomlását”, az egy jó pillanat arra, hogy teljesen újraalakítsák a reklámszabályozást.

Magyarország tele van a gyűlöletkeltő propagandának helyet adó felületekkel - mutatott rá. A politikus ehhez kapcsolódva megjegyezte, egyúttal a közpénzből folytatott folyamatosan gyűlöletkeltés ellen is fel kell lépni.

Hangsúlyozta, hogy eközben „ezernyi dologgal” készülnek a vasútfejlesztés területén, hogy lezárják „a vasútrombolás korszakát”. Kiemelte, hogy Lázár János leköszönő miniszter számos döntését felülvizsgálják majd, illetve elkezdenek dolgozni a hosszú távú vasútfejlesztésen.

Mint mondta újjá kell építeni „azt a képességét a magyar államnak, hogy fejlesszen”. Lázár János minisztersége alatt kirúgták a szakembereket, leépítették a szervezeteket, megszüntették az állam infrastruktúrafejlesztéssel foglalkozó szakcégeit – bírált.

Felfogni is nehéz, hogy milyen mértékű rombolás zajlott az elmúlt években – mondta. Nemcsak haza kell hozni az uniós pénzeket, de vissza kell építeni az államnak azon képességét is, hogy ezeket a pénzeket határidőben, szabályosan, és korrupciómentesen tudja elkölteni a magyar emberek érdekében – tette hozzá.

Szavai szerint szeretnének a jövőre koncentrálni, de „vannak olyan ügyek a múltban szép számmal, amik mellett nem lehet elmenni”. Példaként említette a Budapest-Belgrád vasútvonalat, az autópálya koncessziót, a dunakeszi járműjavítót, az egyiptomi-orosz vasúti „kocsibizniszt” a Szolnoki Járműjavító eladását, az útdíjat, az informatikai rendszerek körüli ügyeket.