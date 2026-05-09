Forsthoffer Ágnes az Országgyűlés új elnöke: „Akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon”

Az Országgyűlés titkos szavazással, a 195 képviselő 195 leadott érvényes szavazatából 193 szavazattal megválasztotta házelnöknek Forsthoffer Ágnest, aki ezután a terem közepén fogadta a gratulációkat, elsőként Sulyok Tamás köztársasági elnöktől.

Ezután beszédében elmondta: tudja, a neki szavazott bizalom mekkora felelősséggel jár, és hogy most szolgálatot kapott. Tudja, hogy akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. A mai nap a magyar nép számára történelmi lehetőséget nyit, új korszak kezdődik a magyar demokrácia történetében. Az Országháznak nem hatalmi központnak, hanem a nemzet akaratának szentélye kell legyen, nem az urizálás, nagyzolás és magamutogatás színhelye, hanem a szerénység, az alázat, a szolgálat és a tenni akarás helye lesz.

Legyen helye az érvelésnek, a tényeken nyugvó tiszteletteljes párbeszédnek, a bocsánatkérésnek és a szeretetnek.

Schlachta Margit bátor kiállása, keresztény elkötelezettsége példa neki, őt idézte: szeretet nélkül nincs élete, növekedése, boldogulása egy közösségnek. „Mi ebben a házban szeretni fogjuk a hazánkat, a magyar népet. Ezt azzal mutatjuk ki, hogy felelősséggel, tisztességesen, a magyar nemzet felemelkedését szolgáló törvényeket fogunk hozni. Senki ne legyen másodlagos állampolgár a származása vagy a véleménye miatt” – mondta.

Az országgyűlési munka legyen transzparens és nyitott – szólított fel. Legyen nyitottabb a szabad sajtó felé, érthetőbb a civil társadalom és főleg a fiatalok számára. „Lássák az érdeklődők, hogyan dolgozunk értük. Az érdemi vita is sokféle, de kölcsönös tiszteleten alapul. Kérem képviselőtársaimat, hogy a politikai nézeteken felülemelkedve közösen teremtsük meg újra az országgyűlés tekintélyét, mert a közbizalom helyreállítása itt, a Parlamentben kezdődik” – mondta.

Leszögezte azt is, hogy új szemléletre van szükség az Országgyűlés hivatalának vezetésében, a rend fenntartása nem lehet ürügy a politikai vélemények korlátozására és a bezárkózásra.

Első döntésével elrendelte, hogy mától 12 év után kerüljön vissza az EU zászlaja a magyar parlament épületére. „Ez a jelképe azon szövetségnek, melyre a magyar választópolgárok 22 éve elsöprő többséggel igent mondtak. Ehhez a szövetséghez tartozni ma is a nemzet elemi érdeke. Kövesse ezt az első szimbolikus lépést számos másik, amellyel újra megbecsült tagjai leszünk Európa közösségének” – mondta.