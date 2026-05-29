ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.82
usd:
303.24
bux:
134616.81
2026. május 29. péntek Magdolna
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A szerb Novak Djokovic integet, miután a brazil Joao Fonseca 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 legyõzte õt a francia nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének harmadik fordulójában a párizsi Roland Garros Stadionban 2026. május 29-én.
Nyitókép: Christophe Petit Tesson

Búcsúzott Novak Djokovic

Infostart / MTI

A 39 éves, háromszoros bajnok szerb Novak Djokovic 2-0-s vezetés után öt játszmában kikapott a tinédzser brazil Joao Fonsecától, és nem jutott a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokságon.

A 24-szeres Grand Slam-győztes, két éve ugyanitt olimpiai bajnok, 39 esztendős sztár 4:1-re meglépett a nála 19 évvel és három hónappal fiatalabb riválisától, majd 6:4-re hozta a nyitó szettet.

Ugyanígy 47 perces második játszmát nyert 6:4-re Djokovic egy brékből, majd erőre kapott a brazil ifjú, és gyorsan elvette híres ellenfele adogatójátékát, majd 6:3-mal szépített. A negyedik játszma elején volt egy-egy brék ismét, így jutottak el egészen 5:5-ig. Ekkor Fonseca ismét elnyerte Djokovic szerváját, és egyenlített.

Közel négy órája gyűrték már egymást a felek, amikor megkezdődött a döntő játszma, az idő pedig nem a szerb sztárnak dolgozott, és 2:1-es vezetésénél jött gyorsan egy-egy brék. Aztán megint fej-fej mellett haladtak, egészen 5:5-ig, amikor jött Fonseca brékje, majd hozta saját szerváját, és ezzel kiejtette Djokovicot.

A meccs három perc híján öt óráig tartott.

A szerb sztár karrierje során a 21. alkalommal játszhatott a 32 között a párizsi viadalon, ezzel beállította Roger Federer rekordját a férfiak között, a svájci klasszis az Australian Openen játszott ilyen sokszor a harmadik körben is.

Érdekesebb eredmények:

férfiak, 3. forduló (a 16 közé jutásért):

  • Fonseca (brazil, 28.)-Djokovic (szerb, 3.) 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5
  • Rubljov (orosz, 11.)-Borges (portugál) 7:5, 7:6 (7-2), 7:6 (7-2)

nők, 3. forduló (a 16 közé jutásért):

  • Swiatek (lengyel, 3.)-Linette (lengyel) 6:4, 6:4
  • Szvitolina (ukrán, 7.)-Korpatsch (német) 6:2, 6:3
  • Andrejeva (orosz, 8.)-Bouzkova (cseh, 27) 6:4, 6:2
  • Teichmann (svájci)-Muchova (cseh, 10.) 6:1, 7:5
  • Kosztjuk (ukrán, 15.)-Golubic (svájci) 6:4, 6:3

vegyes páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

  • Stollár Fanny, Christian Harrison (magyar, amerikai)-Hao Csing-csan, Orlando Luz (tajvani, brazil) 6:3, 7:6 (7-1)

férfi páros, 2. forduló (a 16 közé jutásért):

  • Harri Heliovaara, Henry Patten (finn, brit)-Marozsán Fábián, Mattia Bellucci (magyar, olasz) 6:1, 6:4
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Búcsúzott Novak Djokovic

párizs

novak djokovic

grand slam

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Panel- és bérházfelújítás, járműbeszerzés: Karácsony Gergely bemutatta, milyen programokba vágna bele Budapest az európai uniós pénzekből

Panel- és bérházfelújítás, járműbeszerzés: Karácsony Gergely bemutatta, milyen programokba vágna bele Budapest az európai uniós pénzekből

Budapest partner és szövetséges abban, hogy a végre hazaérkező európai forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használja fel Magyarország – közölte Karácsony Gergely főpolgármester pénteken, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó uniós források jelentős részének folyósításáról.
 

Egyelőre nem emelik a taxis tarifákat Budapesten, nincs egyezség a közgyűlésben

Egységes pontokon az összes megosztott biciklit és rollert használni lehet majd Budapesten

Költségvetés, Pride, áldozati szerep – a Tisza-korszak első Fővárosi Közgyűlése

BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

A BKK felkészülten várja a szombati Bajnokok Ligája-döntőre érkező szurkolókat, az első csoportok pénteken délután megérkeztek a ferihegyi reptérre. Szombaton egész nap rendezvények lesznek a Városligetben, a Hősök terén és a Kerepesi úti MTK Sportparkban, szurkolói vonulások és nagy útlezárások is lesznek.
 

Budapesti BL-döntő: Arteta szerint az Arsenal megtanulta a leckét a PSG ellen

Szabados Gábor az Arénában – Ennyit nyer Budapest a BL-döntőre érkezőkön

Szabó Vilmos a BL-döntő munkálatairól: az MLSZ később is hasznosíthatja a most tanultakat

Kritikus pontok Budapest közlekedésében – erre ne menjen kocsival

Összetalálkozhat Magyar Péter és Orbán Viktor a BL-döntőn

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt Trump, azonnal reagálnak a piacok

Megszólalt Trump, azonnal reagálnak a piacok

Bizonytalan volt a hangulat az európai részvénypiacokon, a nyugat-európai tőzsdéken mérsékelt emelkedést láthattunk, a régiónkban viszont főként a magyar és az osztrák piacon nagy volt ma az eufória, tépték a vezető részvényeket. A magyar tőzsdén az OTP ment az élen, nyilván nem függetlenül attól, hogy Magyar Péter Brüsszelben tárgyalt az uniós forrásokól. A miniszterelnök és Ursula von der Leyen bejelentette, hogy gyakorlatilag minden befagyasztott magyar uniós forrás, mintegy 16,4 milliárd euró teljes felszabadításáról szóló megállapodást kötöttek. Donald Trump amerikai elnök a magyar piaczárást követően nyilvánosságra hozta az iráni konfliktus lezárásával kapcsolatos követeléseit, amelyek között kiemelt helyen szerepel a Hormuzi-szoros azonnali és díjmentes megnyitása a korlátozásmentes hajóforgalom előtt. A hírre az olajár azonnal esésbe kapcsolt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új fejlemények a Gyárfás-ügyben: megdőlhet az ítélet, hamarosan elhagyhatja a börtönt?

Új fejlemények a Gyárfás-ügyben: megdőlhet az ítélet, hamarosan elhagyhatja a börtönt?

A volt úszószövetségi elnököt és médiavállalkozót egy éve ítélték több év börtönre, ügyvédei azonban most azt állítják: több tanú is jelentkezett, akik bedönthetik a vádat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

Kenneth Law admitted charges relating to Canadian victims - but families say he should also be charged in the UK over 79 deaths in Britain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 29. 21:29
74 gól, vezet a Veszprém a kézilabdadöntőben
2026. május 29. 17:27
Magyar legendák ellen kell bizonyítania Szoboszlainak
×
×