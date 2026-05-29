Búcsúzott Novak Djokovic

A 24-szeres Grand Slam-győztes, két éve ugyanitt olimpiai bajnok, 39 esztendős sztár 4:1-re meglépett a nála 19 évvel és három hónappal fiatalabb riválisától, majd 6:4-re hozta a nyitó szettet.

Ugyanígy 47 perces második játszmát nyert 6:4-re Djokovic egy brékből, majd erőre kapott a brazil ifjú, és gyorsan elvette híres ellenfele adogatójátékát, majd 6:3-mal szépített. A negyedik játszma elején volt egy-egy brék ismét, így jutottak el egészen 5:5-ig. Ekkor Fonseca ismét elnyerte Djokovic szerváját, és egyenlített.

Közel négy órája gyűrték már egymást a felek, amikor megkezdődött a döntő játszma, az idő pedig nem a szerb sztárnak dolgozott, és 2:1-es vezetésénél jött gyorsan egy-egy brék. Aztán megint fej-fej mellett haladtak, egészen 5:5-ig, amikor jött Fonseca brékje, majd hozta saját szerváját, és ezzel kiejtette Djokovicot.

A meccs három perc híján öt óráig tartott.

A szerb sztár karrierje során a 21. alkalommal játszhatott a 32 között a párizsi viadalon, ezzel beállította Roger Federer rekordját a férfiak között, a svájci klasszis az Australian Openen játszott ilyen sokszor a harmadik körben is.

Érdekesebb eredmények:

férfiak, 3. forduló (a 16 közé jutásért):

Fonseca (brazil, 28.)-Djokovic (szerb, 3.) 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5

Rubljov (orosz, 11.)-Borges (portugál) 7:5, 7:6 (7-2), 7:6 (7-2)

nők, 3. forduló (a 16 közé jutásért):

Swiatek (lengyel, 3.)-Linette (lengyel) 6:4, 6:4

Szvitolina (ukrán, 7.)-Korpatsch (német) 6:2, 6:3

Andrejeva (orosz, 8.)-Bouzkova (cseh, 27) 6:4, 6:2

Teichmann (svájci)-Muchova (cseh, 10.) 6:1, 7:5

Kosztjuk (ukrán, 15.)-Golubic (svájci) 6:4, 6:3

vegyes páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Stollár Fanny, Christian Harrison (magyar, amerikai)-Hao Csing-csan, Orlando Luz (tajvani, brazil) 6:3, 7:6 (7-1)

férfi páros, 2. forduló (a 16 közé jutásért):