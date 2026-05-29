Karácsony Gergely fõpolgármester a Fõvárosi Közgyûlés ülésén a Városháza dísztermében 2026. május 29-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Panel- és bérházfelújítás, járműbeszerzés: Karácsony Gergely bemutatta, milyen programokba vágna bele Budapest az európai uniós pénzekből

Budapest partner és szövetséges abban, hogy a végre hazaérkező európai forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használja fel Magyarország – közölte Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebookon, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó uniós források jelentős részének folyósításáról.

Karácsony Gergely azt írta, hogy az európai uniós források hazahozatala nagy eredmény, igazi örömhír, az ehhez tartozó jogállami feltételek teljesítése pedig Magyarország érdeke.

A politikus kiemelte: az elmúlt években – miközben az Orbán-kormánnyal szemben meg kellett védeniük Budapest működőképességét, meg kellett óvniuk Budapest értékeit, a szabadságot, a szolidaritást, a sokszínűséget – egyetlen percre sem mondtak le a város fejlesztéséről. Vagyis dolgoztak, terveztek és koncepciókat gyártottak.

Ezért ma Budapest képes is, alkalmas is arra, hogy jelentős európai forrásokat fogadjon be fejlesztési céljaira – emelte ki.

A főpolgármester közölte: Budapest tervei arról szólnak, miként tudják erősíteni Budapest ellenállóképességét a lakhatási válsággal és a klímaválsággal szemben, hogy a radikálisan megváltozott körülmények között is megőrizzék a főváros élhetőségét az utódaink számára.

A legsürgetőbb határidejű, az uniós helyreállítási alap forrásaira vonatkozó terveik négy nagy csoportba oszthatók:

  • lakhatási programok,
  • közlekedési fejlesztések,
  • köztérmegújítási programok és
  • zöld beruházások

– írta.

Tájékoztatása szerint a lakhatást érintő terveik az egész országra vonatkoznak:

olyan panel- és bérházfelújítási program indítására, amellyel csökkenthetők a lakhatási költségek, csökkenthető a károsanyag-kibocsátás, és amely a magyar vállalkozásoknak adna munkát.

Budapest ezt már a zöld panelprogrammal elkezdte, az itt megkezdett programokat folytatni érdemes a nem lakáscélú ingatlanok lakássá alakításával. Ide tartozik a Rákosrendezőn tervezett lakásépítések támogatása is – tette hozzá.

Közlekedési csomagjukban

  • a budai és a pesti fonódó villamosvonalak megvalósítása mellett
  • új villamosok, trolibuszok és elektromos buszok beszerzésére nyílik lehetőség.
A többi között 60 új CAF-villamos, 160 trolibusz és 250 elektromos busz érkezhet ebből a forrásból a városba.

Elkerülhetetlen kormányzati program továbbá

  • a HÉV felújítása és
  • az agglomerációs vasúti közlekedés fejlesztése.
  • Lehetővé válik az is, hogy akadálymentesítsék a 2-es metrót
  • és felújítsák a kisföldalattit

– sorolta.

Karácsony Gergely úgy vélekedett: a főváros köztérmegújítási programja keretében jól használhatók az uniós források az önkormányzat által már megszerzett forrásokból elindított

Egészséges utcák program bővítésére, a Nagykörút és a rakpart megtervezett megújítására is.

Az uniós pénzből finanszírozható zöldterület-fejlesztéseik sorába tartozik például

  • a Városháza Park megépítése
  • és egy sor nagyszabású zöldfelület – Népliget, Városmajor, Gellért-hegy, Vérmező – fejlesztésének projektje

– fűzte hozzá. „Mindez nemcsak Budapest és nem is csak az agglomeráció, vagyis legalább 5 millió ember érdeke, de pozitív hatásai az egész országra kiterjednek. Budapest készen áll” – fogalmazott bejegyzésében Karácsony Gergely.

Bizonytalan volt a hangulat az európai részvénypiacokon, a nyugat-európai tőzsdéken mérsékelt emelkedést láthattunk, a régiónkban viszont főként a magyar és az osztrák piacon nagy volt ma az eufória, tépték a vezető részvényeket. A magyar tőzsdén az OTP ment az élen, nyilván nem függetlenül attól, hogy Magyar Péter Brüsszelben tárgyalt az uniós forrásokól. A miniszterelnök és Ursula von der Leyen bejelentette, hogy gyakorlatilag minden befagyasztott magyar uniós forrás, mintegy 16,4 milliárd euró teljes felszabadításáról szóló megállapodást kötöttek. Donald Trump amerikai elnök a magyar piaczárást követően nyilvánosságra hozta az iráni konfliktus lezárásával kapcsolatos követeléseit, amelyek között kiemelt helyen szerepel a Hormuzi-szoros azonnali és díjmentes megnyitása a korlátozásmentes hajóforgalom előtt. A hírre az olajár azonnal esésbe kapcsolt.

A volt úszószövetségi elnököt és médiavállalkozót egy éve ítélték több év börtönre, ügyvédei azonban most azt állítják: több tanú is jelentkezett, akik bedönthetik a vádat.

