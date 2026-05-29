Panel- és bérházfelújítás, járműbeszerzés: Karácsony Gergely bemutatta, milyen programokba vágna bele Budapest az európai uniós pénzekből

Karácsony Gergely azt írta, hogy az európai uniós források hazahozatala nagy eredmény, igazi örömhír, az ehhez tartozó jogállami feltételek teljesítése pedig Magyarország érdeke.

A politikus kiemelte: az elmúlt években – miközben az Orbán-kormánnyal szemben meg kellett védeniük Budapest működőképességét, meg kellett óvniuk Budapest értékeit, a szabadságot, a szolidaritást, a sokszínűséget – egyetlen percre sem mondtak le a város fejlesztéséről. Vagyis dolgoztak, terveztek és koncepciókat gyártottak.

Ezért ma Budapest képes is, alkalmas is arra, hogy jelentős európai forrásokat fogadjon be fejlesztési céljaira – emelte ki.

A főpolgármester közölte: Budapest tervei arról szólnak, miként tudják erősíteni Budapest ellenállóképességét a lakhatási válsággal és a klímaválsággal szemben, hogy a radikálisan megváltozott körülmények között is megőrizzék a főváros élhetőségét az utódaink számára.

A legsürgetőbb határidejű, az uniós helyreállítási alap forrásaira vonatkozó terveik négy nagy csoportba oszthatók:

lakhatási programok,

közlekedési fejlesztések,

köztérmegújítási programok és

zöld beruházások

– írta.

Tájékoztatása szerint a lakhatást érintő terveik az egész országra vonatkoznak:

olyan panel- és bérházfelújítási program indítására, amellyel csökkenthetők a lakhatási költségek, csökkenthető a károsanyag-kibocsátás, és amely a magyar vállalkozásoknak adna munkát.

Budapest ezt már a zöld panelprogrammal elkezdte, az itt megkezdett programokat folytatni érdemes a nem lakáscélú ingatlanok lakássá alakításával. Ide tartozik a Rákosrendezőn tervezett lakásépítések támogatása is – tette hozzá.

Közlekedési csomagjukban

a budai és a pesti fonódó villamosvonalak megvalósítása mellett

új villamosok, trolibuszok és elektromos buszok beszerzésére nyílik lehetőség.

A többi között 60 új CAF-villamos, 160 trolibusz és 250 elektromos busz érkezhet ebből a forrásból a városba.

Elkerülhetetlen kormányzati program továbbá

a HÉV felújítása és

az agglomerációs vasúti közlekedés fejlesztése.

Lehetővé válik az is, hogy akadálymentesítsék a 2-es metrót

és felújítsák a kisföldalattit

– sorolta.

Karácsony Gergely úgy vélekedett: a főváros köztérmegújítási programja keretében jól használhatók az uniós források az önkormányzat által már megszerzett forrásokból elindított

Egészséges utcák program bővítésére, a Nagykörút és a rakpart megtervezett megújítására is.

Az uniós pénzből finanszírozható zöldterület-fejlesztéseik sorába tartozik például

a Városháza Park megépítése

és egy sor nagyszabású zöldfelület – Népliget, Városmajor, Gellért-hegy, Vérmező – fejlesztésének projektje

– fűzte hozzá. „Mindez nemcsak Budapest és nem is csak az agglomeráció, vagyis legalább 5 millió ember érdeke, de pozitív hatásai az egész országra kiterjednek. Budapest készen áll” – fogalmazott bejegyzésében Karácsony Gergely.