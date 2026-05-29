Szabados Gábor az Arénában – Ennyit nyer Budapest a BL-döntőre érkezőkön

Sportgazdasági szempontból a budapesti BL-döntő a világ legnagyobb egyedi, egynapos sporteseménye – rögzítette az InfoRádió Aréna című műsorában Szabados Gábor sportközgazdász.

„Nincs olyan, ami ehhez fogható, csak olyan eseményeket tudnánk felhozni, amelyek napokig, hetekig tartanak, egynapos események közül egyértelműen ez a csúcs. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a Super Bowlt is előzi, világszerte többen nézik, követik, sokkal széleskörűbb a lefedettsége. A Super Bowl a mai napig Amerikára fókuszál, ott nyilvánvalóan mindent visz, de azért globálisan sokkal kisebb az elérése, mint a Bajnokok Ligája döntőjének” – ecsetelte.

Budapestre erre az eseményre 30 ezer angol szurkoló érkezik főleg Londonból, sokan már napok óta itt vannak. Franciák, részben párizsiak 20 ezren jönnek, jöttek az Arsenal–PSG fináléra. A döntő Szabados Gábor elmondása szerint okoz egyrészt közvetlen bevételt, amelyet a szurkolók „termelnek”, költenek, ez a része jól mérhető, a haszon másik része a médiafigyelmen keresztül realizálódik.

„Ennél nagyobb figyelmet egyszerűen nem kaphat Budapest. Óriási marketingértéket jelent, olyat, amelyet nem tudnánk semmilyen hagyományos reklám- vagy médiakampánnyal megvásárolni” – nyomatékosította a sportközgazdász.

A szállodák is nagyot kaszálnak ilyenkor, mivel nem csupán a fent említett 50 ezer drukker jön – jegye eleve csak 17-17 ezernek van angol, illetve francia oldalon –, hanem sokan mások is, akik Budapesten akarják átélni ezt az eseményt, például kocsmákban vagy a szurkolói zónák egyikében, és körül is néznek a városban.

„Nyugodtan mondhatjuk, hogy ha mindent ideveszünk, a csapatokat, delegációkat, a maximális szám, ami megjelenhet Budapesten, a százezret is elérheti. Átlagos költéssel számolva – hisz ritka, de van, aki mindenen spórol és a kocsijában alszik – 1000 eurót vernek el a látogatók, körbejárják a várost, fontos helyszíneket. Ebben nyilván benne vannak a szállásdíjak, az étkezés, a közlekedés is, de már nagyon jól látható összeg, amely azoknál a vállalkozásoknál jelenik meg, amelyek a turisztikai iparágakban dolgoznak, szállásadók, vendéglátóipari egységek” – ecsetelte az InfoRádió Aréna című műsorában Szabados Gábor sportközgazdász.

