Tanács Zoltán: a Fidesz-kormány a felsőoktatás területén is hagyott hátra „csapdát”

„Az Orbán-kormány lépten-nyomon olyan csapdákat hagyott hátra, amelyekkel az átadás-átvételkor szembesülünk, és napok alatt kell rájuk megoldást találni” – írja Facebook-bejegyzésében Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter.

Mint a tárcavezető írja, februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára korszerű csoportmunka- és kollaborációs alkalmazásokhoz, az előző kormány pedig nem gondoskodott a meghosszabbításról, hagyta ráégni a dolgot az új kormányra. Tanács Zoltán arról tájékoztatott, hogy

a rendszer jelenleg a 90 napos türelmi időszak utolsó napjaiban jár, és gyors cselekvés nélkül hallgatók, oktatók és dolgozók százezrei veszíthetik el hozzáférésüket a mindennapi munkához, oktatáshoz és együttműködéshez szükséges digitális eszközökhöz.

A miniszter elfogadhatatlannak tartja ezt az állapotot, ezért felkérte a minisztérium munkatársait, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a megoldás szállítójával a türelmi idő meghosszabbításáról, a szolgáltatás folytonosságának biztosításáról, valamint, hogy dolgozzanak ki egy olyan hosszú távú keretmegállapodást, amely a piaci árnál lényegesen kedvezőbb feltételekkel garantálja a szükséges szoftverek elérhetőségét a következő évekre is.

A tudományos és technológiai miniszter hozzátette, hogy nem állnak meg a felsőoktatásnál: a kormány célja, hogy a korszerű digitális együttműködési megoldások a teljes magyar közigazgatásban és valamennyi közszolgálati ágazatban rendelkezésre álljanak. Úgy fogalmazott, hogy a mai magyar közigazgatásban fájdalmas az informatikát használni, a hardver- és szoftverállomány egyaránt elavult.

A cél a jelenleginél lényegesen jobb megállapodásokat kötni, biztosítani a tisztességes, szabad versenyt az informatikai szolgáltatások lehető legszélesebb piacán, az adatbáziskezelő szoftverektől a vállalatirányítási rendszereken át a tartalomgyártó megoldásokig.

A bejegyzés végén a miniszter leszögezi: a kormányzatnak természetesen mindent a lehető legszabályosabban kell végrehajtania, mivel nem akarnak újabb informatikai botrányokat. Olyan megállapodásokat kívánnak kialakítani, hogy a kormányzat által elért jelentős árkedvezményeket ne tehessék el a közvetítő cégek, hanem azok előnyét valóban a felhasználók élvezhessék.