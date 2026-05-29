2026. május 29. péntek Magdolna
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés digitalizációs és technológiai bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: Bodnár Boglárka

Tanács Zoltán: a Fidesz-kormány a felsőoktatás területén is hagyott hátra „csapdát”

A tudományos és technológiai miniszter csütörtökön közzétett bejegyzésében sérelmezte, hogy az előző kormány nem hosszabbította meg a felsőoktatásban tanulók és dolgozók által használt alkalmazások biztosítására vonatkozó szerződést, holott az rég lejárt, így most az új kormánynak kell „tüzet oltania”.

„Az Orbán-kormány lépten-nyomon olyan csapdákat hagyott hátra, amelyekkel az átadás-átvételkor szembesülünk, és napok alatt kell rájuk megoldást találni” – írja Facebook-bejegyzésében Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter.

Mint a tárcavezető írja, februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára korszerű csoportmunka- és kollaborációs alkalmazásokhoz, az előző kormány pedig nem gondoskodott a meghosszabbításról, hagyta ráégni a dolgot az új kormányra. Tanács Zoltán arról tájékoztatott, hogy

a rendszer jelenleg a 90 napos türelmi időszak utolsó napjaiban jár, és gyors cselekvés nélkül hallgatók, oktatók és dolgozók százezrei veszíthetik el hozzáférésüket a mindennapi munkához, oktatáshoz és együttműködéshez szükséges digitális eszközökhöz.

A miniszter elfogadhatatlannak tartja ezt az állapotot, ezért felkérte a minisztérium munkatársait, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a megoldás szállítójával a türelmi idő meghosszabbításáról, a szolgáltatás folytonosságának biztosításáról, valamint, hogy dolgozzanak ki egy olyan hosszú távú keretmegállapodást, amely a piaci árnál lényegesen kedvezőbb feltételekkel garantálja a szükséges szoftverek elérhetőségét a következő évekre is.

A tudományos és technológiai miniszter hozzátette, hogy nem állnak meg a felsőoktatásnál: a kormány célja, hogy a korszerű digitális együttműködési megoldások a teljes magyar közigazgatásban és valamennyi közszolgálati ágazatban rendelkezésre álljanak. Úgy fogalmazott, hogy a mai magyar közigazgatásban fájdalmas az informatikát használni, a hardver- és szoftverállomány egyaránt elavult.

A cél a jelenleginél lényegesen jobb megállapodásokat kötni, biztosítani a tisztességes, szabad versenyt az informatikai szolgáltatások lehető legszélesebb piacán, az adatbáziskezelő szoftverektől a vállalatirányítási rendszereken át a tartalomgyártó megoldásokig.

A bejegyzés végén a miniszter leszögezi: a kormányzatnak természetesen mindent a lehető legszabályosabban kell végrehajtania, mivel nem akarnak újabb informatikai botrányokat. Olyan megállapodásokat kívánnak kialakítani, hogy a kormányzat által elért jelentős árkedvezményeket ne tehessék el a közvetítő cégek, hanem azok előnyét valóban a felhasználók élvezhessék.

Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk? – Részletek

16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottság elnökével – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben pénteken, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Közös sajtótájékoztatójukon részletezték, mire mehetnek ezek a pénzek, amelyeket fokozatosan utalnak, ahogy a magyar parlament elfogadja a korrupcióellenes jogszabályokat. Érkezhet pénz felsőoktatásra és kutatásra, elektromos hálózat fejlesztésére, vonatok vásárlására, a vállalkozások támogatására, egészségügyre is.
 

Költségvetés, Pride, áldozati szerep – a Tisza-korszak első Fővárosi Közgyűlése

Költségvetés, Pride, áldozati szerep – a Tisza-korszak első Fővárosi Közgyűlése

Történelmi pillanatnak nevezte a Tisza Párt új fővárosi frakcióvezetője, hogy az áprilisi választás után először ült össze a Fővárosi Közgyűlés. Orbán Árpád szerint itt az ideje, hogy a főváros kilépjen az áldozati szerepből. A főpolgármester szerint ez nem egy szerep volt, míg a Fidesz arra szólította fel a Tiszát, hogy végre vegyen részt a főváros irányításában.
 

Megjött az összeomlás, a koronavírus-járvány óta nem láttunk ilyet

Észrevétlenül hizlalják a gyerekeket a nyári szünetben: ezen az egyetlen mindennapi apróságon múlhat minden

Észrevétlenül hizlalják a gyerekeket a nyári szünetben: ezen az egyetlen mindennapi apróságon múlhat minden

A nyári szünet sok családban a lazább napirendet jelenti, de a szakértők szerint ez az időszak a gyerekek testsúlyára is hatással lehet.

Canadian 'poison seller' pleads guilty to aiding suicides by selling toxic chemical online

Canadian 'poison seller' pleads guilty to aiding suicides by selling toxic chemical online

Families say he should also be charged in Britain after he sold lethal substances to people across the world, including the UK.

