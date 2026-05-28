Ennyivel csökken naponta a pénz értéke, ha nincs rá kamat – pedig lekötés nélkül is járhatna

Nagyjából 107 forinttal csökken naponta egymillió forint félretett pénz értéke, ha 4 százalék az infláció, és nem jár rá kamat, mert csak a folyószámlán áll. Márpedig az idei éves infláció akár ennyi is lehet a várakozások szerint – állapította meg a money.hu pénzügyi portál, ahol összegyűjtötték azt is, mekkora kamatot lehet elérni lekötés nélkül.

A pénzromlás a folyószámlán nem érzékelhető, mivel a számlaegyenleg nem változik – az inflációval csak akkor szembesül az ember, amikor a pénzét el akarja költeni, és kevesebb árut kap érte. Ettől még naponta 107 forinttal csökken egymillió forint értéke 4 százalékos infláció mellett. Ha viszont sikerül olyan megtakarítási számlát találni, ami 3 százalék kamatot fizet, akkor az napi 81 forint kamatbevételt jelent. Így a pénz reálértéke 107 helyett csak 26 forinttal fog csökkenni naponta – számolta ki a money.hu szakértője.

Az elmúlt években viszont ennél is magasabb inflációt kellett szembesülnünk. A 2023-ban félretett egymillió forint a folyószámlán parkolva három évvel később már csak 785.000 forintot ért, a pénz vásárlóereje 21,5 százalékkal csökkent. Papíron még mindig ugyanúgy egymillió forint volt a számlán, de ebből már csak ötödével kevesebb dolgot lehet megvenni. Bár a 2023-as extrém magas infláció miatt a 3 százalék kamat nem lett volna elég ahhoz, hogy teljesen megvédje a pénz értékét, mégis nagyjából 73.000 forinttal több vásárlóerő maradt volna, mintha a párnacihában pihent volna az az egymillió.

Pedig nem kell több évre elköteleződni, sőt le sem kell kötni a pénzt ahhoz, hogy a bank kamatot fizessen. Ehhez egy megtakarítási számlát kell találni, de nem mindegy, hogy melyiket: a legtöbb bank legfeljebb 0,1 százalék kamatot fizet. A money.hu azonban talált ennél jóval kedvezőbb ajánlatokat, és kiszámolta, hogy a legjobb megtakarítási számlákkal mekkora kamatot lehetne elérni egymillió forint egyenleggel, lekötés nélkül, egy év alatt. Az adót kivonták a hozamból, ugyanakkor a kapcsolódó bankszámlák esetleges díjával nem számoltak.

A Gránit Banknál a Prestige Megtakarítási számlánál az éves kamatláb 4,75 százalék, ami egymillió forint elhelyezésekor adózás után közel 35.000 forint hozamot jelent. A Gránit Prémium Megtakarítási számlával 4,55 százalékos kamat érhető el, amellyel az éves nettó hozam 33.300 forint. A Gránit Plusz Megtakarítási számlánál a kamatláb 2,75 százalék, a realizálható hozam pedig 20.000 forint. A Gránit Bank Megtakarítási számlája 2,00–2,50 százalékos kamatot biztosít, amivel a hozam szintén majdnem eléri a 20.000 forintot. A Gránit Hello Megtakarítási számla pedig 1,75 százalékos éves kamatlábat kínál, ami 12.680 forint nettó nyereséget eredményez.

A Cofidis Takarékszámlánál az éves kamat 4 százalék, így adózást követően 29.000 forint hozamra lehet szert tenni. A MagNet Apránként Megtakarítási Program keretében a kamatláb 3,75 százalék, ami 29.000 forint hozamot jelent. A MagNet Bank „Adócsillapító” Tartós Megtakarítási Számla használatával pedig 2,25 százalékos éves kamatláb, és ezáltal 16.200 forint adózás utáni hozam érhető el. Az MBH Bank Tartalék Megtakarítási Számlája 1,5 százalék éves kamat mellett közel 11.000 forint hozamot eredményez. A felsorolt kamatjövedelmek abban az esetben érvényesek, ha a változó kamatozású számlák esetében a kamatláb nem változik egy év alatt.

Korszakos nagy ígéret – Így lesz újra Európa vezető hadserege Németországé

Három fázisban indul neki Európa legnagyobb hadereje rehabilitálásába Németország, a történelmi előzmények után most már újra állami szerepvállalással, illetve vezérlettel. Az InfoRádió által megkérdezett szakértő szerint komoly feladat lesz egyszerre beszerezni a legmodernebb technikát, másrészt felkészülni az olcsóbb és tömeges meglétet igénylő eszközök gyártására.
Különleges egyégek lepik el az orosz határt, kritikus helyzetben az ukrán védelem – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Lettország megerősíti drónelhárító védelmi rendszerét az Oroszországgal és a Moszkvával szövetséges Fehéroroszországgal közös határain - közölte Modris Kairiss, a lett hadsereg Autonóm Rendszerek Kompetencia-központjának vezetője, miután pilóta nélküli repülő szerkezetek több alkalommal is berepültek a NATO-tagállam légterébe. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök levélben fordult Donald Trumphoz. Az üzenetben az ország egyre súlyosbodó légvédelmi hiányosságaira, különösen a ballisztikusrakéta-elhárító képességek kritikus helyzetére hívta fel a figyelmet - számolt be a Kyiv Independent. Cikkük folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Dől a dominó: újabb titkos kormányhatározat szivárgott ki, gigantikus lyukat hagytak a költségvetésben Lázárék

Egy titkos kormányhatározat miatt legalább százmilliárd forinttal kevesebb jutott az idei költségvetésben a hazai autópályák rendelkezésre állási díjára

US strikes Iran targets for second time in three days

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

