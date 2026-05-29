2026. május 29. péntek Magdolna
A román Katasztrófavédelmi Fõfelügyelõség (ISU) által közreadott képen lángol egy panelház teteje, amelyre robbanótöltettel ellátott drón zuhant a kelet-romániai Galatiban, az ukrán határ közelében 2026. május 29-én hajnalban. A panelházból mintegy 70 személy menekült ki önerõbõl, illetve a helyszínre érkezõ katasztrófavédelmi erõk segítségével, közülük ketten könnyebben megsérültek.
Nyitókép: MTI/Román Katasztrófavédelmi Fõfelügyelõség

30 kiló robbanóanyag volt a román panelházba csapódó orosz drónon

Nicusor Dan román elnök elmondta: ismerték a drón repülési útvonalát, egyike volt annak a 43 orosz harci eszköznek, amelyekkel Oroszország éjjel a dunai ukrán kikötőket támadta.

Nicusor Dan román államfő meglátogatta a kórházban a sérülteket, majd felkereste azt a galaci panelházat is, amelybe becsapódott a katonai drón zuhant. Kijelentette, hogy a megrongálódott lakás lakóinak kivételével mindenki visszatérhet az otthonába. A drónbecsapódás miatt megrongált lakás helyreállításához műszaki tervre van szükség, de becslése szerint az ott lakók is visszatérhetnek néhány hét múlva.

Az incidens kapcsán elmondta: a szakértők becslése szerint

a drón mintegy 30 kilogrammnyi robbanóanyagot szállított. Hozzátette: ismerik a drón útvonalát, amely egyike volt annak a 43 drónnak, amellyel Oroszország éjjel a dunai ukrán kikötőket támadta, amelyeknek egy részét az ukrán légvédelem lelőtte.

Vélhetően az ukrán Reni kikötőváros felett a kérdéses drónt egy találat eltérítette röppályájáról és Galac felé repült, de az elnök szerint román vadászrepülőgépek csak akkor nyithattak volna tüzet egy ilyen célpontra, ha ez nem jelentene nagyobb veszélyt a lakosságra, mint maga a drón.

Nicusor Dan pénteken a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és megállapodtak abban, hogy felgyorsítják a gyorsan bevethető drónok közös gyártását. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna harctéri tapasztalata és dróntechnológiája stratégiai jelentőségű a NATO teljes keleti szárnyának védelme szempontjából. Hozzátette, hogy Románia továbbra is beruház a NATO keleti szárnyának megerősítésébe, és támogatja Ukrajna jogos önvédelmét.

A román államfő szerint Oroszországnak be kell szüntetnie az Ukrajna elleni támadásokat, és érdemi párbeszédet kell kezdenie egy igazságos és tartós béke érdekében. "Oroszország az Ukrajna elleni támadások folytatásával és a szomszédos NATO-tagállamok fenyegetésével ismét bizonyítja, hogy semmibe veszi a nemzetközi jogot és az ártatlan civilek életét" - idézte a román elnök bejegyzését az Agerpres.

Péntek reggel robbanótöltettel felszerelt orosz drón zuhant Romániában egy galaci panelház tetejére, a becsapódást robbanás és tűz követte, a tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek.

BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) felkészülten várja a szombati UEFA Bajnokok Ligájára érkező szurkolókat, az első csoportok pénteken délután megérkeztek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Szombaton egész nap rendezvények lesznek a Városligetben, a Hősök terén és a Kerepesi úti MTK Sportparkban, szurkolói vonulások és nagy útlezárások is lesznek.
 

Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk?

16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottság elnökével – jelentette be Magyar Péter Brüsszelben, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.
 

