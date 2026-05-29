Kinevezte a miniszter az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatóját

Hegedűs Zsolt a Facebook-oldalán pénteken azt írta: az Országos Vérellátó Szolgálat átadás-átvétele a mai napon elindult.

„A munka folyamatos; az átvételről, az eredményekről és a helyzetképről tájékoztatni fogjuk a szakmát és a társadalmat is” – tette hozzá.

A főigazgatói feladatok ellátására Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem transzfuziológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát kérte.

Az OVSZ korábbi főigazgatója, Bayerné Matusovits Andrea múlt héten lemondott a tisztségről, amit az egészségügyi miniszter elfogadott.

Akkor Hegedűs Zsolt azt írta közösségi oldalára, hogy a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz.

Ennek részeként kiemelt figyelmet kap a vérplazma-felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések feltárása.