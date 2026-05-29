2026. május 29. péntek Magdolna
Tordai Attila, a Semmelweis Egyetem transzfuziológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.
Nyitókép: Semmelweis Egyetem

Kinevezte a miniszter az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatóját

A Semmelweis Egyetem transzfuziológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az egészségügyi miniszter az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) főigazgatójának.

Hegedűs Zsolt a Facebook-oldalán pénteken azt írta: az Országos Vérellátó Szolgálat átadás-átvétele a mai napon elindult.

„A munka folyamatos; az átvételről, az eredményekről és a helyzetképről tájékoztatni fogjuk a szakmát és a társadalmat is” – tette hozzá.

A főigazgatói feladatok ellátására Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem transzfuziológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát kérte.

Az OVSZ korábbi főigazgatója, Bayerné Matusovits Andrea múlt héten lemondott a tisztségről, amit az egészségügyi miniszter elfogadott.

Akkor Hegedűs Zsolt azt írta közösségi oldalára, hogy a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz.

Ennek részeként kiemelt figyelmet kap a vérplazma-felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések feltárása.

„Megállapodtunk minden kérdésről” – Brüsszeli tájékoztató az uniós pénzekről
16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtak meg, ez mintegy 6000 milliárd forint, ez a magyar éves költségvetés 13 százaléka; az Európai Bizottság elnökéhez látogatott péntek kora délután a kormányfő. Ursula von der Leyen tényként jelentette ki, hogy Magyarország megszünteti a kekvákat, ami egyet jelent az egyetemi reform előző kormány által vitt programjának eltörlésével.
Újraválasztották Vinnai Balázst az IVSZ - Digitális Vállalkozások Szövetsége élére

Csütörtökön tartotta meg évi rendes közgyűlését az IVSZ - Digitális Vállalkozások Szövetsége Budapesten. A közgyűlésen a több mint 250 szervezetből álló tagság képviselői elfogadták a beszámolókat, és a szövetség elnökének újraválasztották Vinnai Balázst.

Brutális összeget kaszált Köllő Babett cége: elképesztő, mennyi pénzt vitt haza idén a műsorvezető

A nyilvános cégbeszámoló szerint a Mismo Hungary Kft. árbevétele és profitja is látványosan megemelkedett egy év alatt.

Nato criticises Russia's 'reckless behaviour' after drone hits Romanian apartments, injuring two

Romania says this is the "most serious" incident in its territory since the start of the Russia-Ukraine war, which has seen drones from both sides hit Nato countries in the region.

