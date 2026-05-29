Valóban mérgezzük magunkat a bolti élelmiszerekkel? – a szakértő válaszol

Az uniós élelmiszerjog a fogyasztók biztonságát a világon a leginkább előtérbe helyező szabályozás – mondta az InfoRádióban a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének ügyvezető igazgatója.

„Ha a legegyszerűbben kéne fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy minden, amit a boltokban meg tudunk vásárolni, az biztonsággal elfogyasztható, minden beilleszthető egy okosan megválasztott, jól összeszerkesztett egyéni táplálkozásba” – jelentette ki az ügyvezető igazgató.

Vörös Attila szerint szigorú szabályozás alá esnek a felhasználható összetevők, továbbá azok az eljárások, folyamatok, amelyek során élelmiszert lehet előállítani és az uniós piacon forgalomba hozni. A feldolgozott élelmiszerek az emberi táplálkozás részét képezik. Mint mondta,

a feldolgozás alatt az egyszerű folyamatokat is értik, mint például a darabolás, szárítás, hámozás, tisztítás, vagy komplexebb főzés, hőkezelés, vagy akár a fagyasztás.

Hozzátette, számtalan ilyen, ősidők óta használatos folyamat van, amit az élelmiszeripar nagy volumenben, de az élelmiszer-biztonsági szempontokat garantálva, nap mint nap elvégez az alapanyagokon, nyers élelmiszereken azért, hogy fogyasztható állapotba kerüljenek.

A feldolgozás továbbá segít kiküszöbölni a szezonalitást is – tette hozzá. Vörös Attila szerint mindezeken túl van még egy nagyon lényeges feladata a feldolgozásnak: segíti élni a felgyorsult életvitelünket. Mivel

egyre több feladatot kell naponta elvégeznünk, egyre kevesebb az időnk, az élelmiszer-feldolgozás bizonyos alapvető vagy összetettebb folyamatokat előre elvégez helyettünk.

A szakember arról is beszélt, hogy az e-számok az Európai Unióban jogszabályi keretek között engedélyezett adalékanyagok, olyan élelmiszer-összetevők, amelyeket önmagukban nem használnánk fel. Ilyen például a citromsav. Az adalékanyagok nemcsak a tartósságot és a biztonságot szolgálják, hanem az élelmiszerek állagát, ízét is – tette hozzá a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Kalapos Mihály készítette.