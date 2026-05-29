ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.43
usd:
304.45
bux:
0
2026. május 29. péntek Magdolna
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mother and little girl daughter shopping in the supermarket
Nyitókép: PixelsEffect/Getty Images

Valóban mérgezzük magunkat a bolti élelmiszerekkel? – a szakértő válaszol

Infostart / InfoRádió

A Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége szerint minden, amit a boltokban meg tudunk vásárolni, biztonsággal elfogyasztható, nincs jó vagy rossz élelmiszer.

Az uniós élelmiszerjog a fogyasztók biztonságát a világon a leginkább előtérbe helyező szabályozás – mondta az InfoRádióban a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének ügyvezető igazgatója.

„Ha a legegyszerűbben kéne fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy minden, amit a boltokban meg tudunk vásárolni, az biztonsággal elfogyasztható, minden beilleszthető egy okosan megválasztott, jól összeszerkesztett egyéni táplálkozásba” – jelentette ki az ügyvezető igazgató.

Vörös Attila szerint szigorú szabályozás alá esnek a felhasználható összetevők, továbbá azok az eljárások, folyamatok, amelyek során élelmiszert lehet előállítani és az uniós piacon forgalomba hozni. A feldolgozott élelmiszerek az emberi táplálkozás részét képezik. Mint mondta,

a feldolgozás alatt az egyszerű folyamatokat is értik, mint például a darabolás, szárítás, hámozás, tisztítás, vagy komplexebb főzés, hőkezelés, vagy akár a fagyasztás.

Hozzátette, számtalan ilyen, ősidők óta használatos folyamat van, amit az élelmiszeripar nagy volumenben, de az élelmiszer-biztonsági szempontokat garantálva, nap mint nap elvégez az alapanyagokon, nyers élelmiszereken azért, hogy fogyasztható állapotba kerüljenek.

A feldolgozás továbbá segít kiküszöbölni a szezonalitást is – tette hozzá. Vörös Attila szerint mindezeken túl van még egy nagyon lényeges feladata a feldolgozásnak: segíti élni a felgyorsult életvitelünket. Mivel

egyre több feladatot kell naponta elvégeznünk, egyre kevesebb az időnk, az élelmiszer-feldolgozás bizonyos alapvető vagy összetettebb folyamatokat előre elvégez helyettünk.

A szakember arról is beszélt, hogy az e-számok az Európai Unióban jogszabályi keretek között engedélyezett adalékanyagok, olyan élelmiszer-összetevők, amelyeket önmagukban nem használnánk fel. Ilyen például a citromsav. Az adalékanyagok nemcsak a tartósságot és a biztonságot szolgálják, hanem az élelmiszerek állagát, ízét is – tette hozzá a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Kalapos Mihály készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Valóban mérgezzük magunkat a bolti élelmiszerekkel? – a szakértő válaszol

élelmiszer

európai unió

szabályozás

előírás

élelmiszerbiztonság

felelős élelmiszergyártók szövetsége

vörös attila

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csicsmann László: erősödik a Forradalmi Gárda Iránban

Csicsmann László: erősödik a Forradalmi Gárda Iránban

A Közel-Kelet-szakértő szerint Iránban különböző hatalmi pólusok rivalizálnak egymással. Csicsmann László az InfoRádió Aréna című műsorában úgy értékelt: miközben a háborús konfliktusok nyomán a Forradalmi Gárda szerepe látványosan nő, az ajatollah pozíciója jelentősen gyengült.
BL-döntő – rengeteg pénz ömlik a budapesti turizmusba a GKI szerint

BL-döntő – rengeteg pénz ömlik a budapesti turizmusba a GKI szerint

A szombati budapesti BL-döntő közvetlen helyi gazdasági hatása 32 és 50 milliárd forint (90-140 millió euró) közé tehető – közölte a GKI Gazdaságkutató.
 

BL-döntő: elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

Szoboszlai Dominik elmondta, mi várható a budapesti BL-döntőn

Kánikula! Jön a hőség, de meglepetéssel – ilyen idő lesz pénteken és a BL-hétvégén

A kormány nyugtat: fizetnek a BL-döntőre, nem lesz fennakadás a Balásy-ügy miatt a rendezésben

Így erősít a BKK a budapesti BL-döntő időszakában

Itt a közlekedési káosz, Budapest fő ütőerein vannak lezárások – térkép

VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.29. péntek, 18:00
Gacsályi József
az Országos Vízügyi Főigazgatós főigazgató-helyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dróntámadás érte Romániát – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Dróntámadás érte Romániát – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Drón zuhant egy lakóházra a romániai Galac (Galați) városában péntekre virradó éjjel. A drón felrobbant, két ember könnyebb égési sérüléseket szenvedett, 70 embert evakuáltak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 29.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 29.)

A Pénzcentrum 2026. május 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran 'very close' to deal but 'not there yet', Vance says

US and Iran 'very close' to deal but 'not there yet', Vance says

US officials earlier told the BBC that the framework of a ceasefire extension deal had been agreed, pending the approval of Trump and Iran's leadership.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 29. 04:45
Egész Európa a Balatonra irigykedhet
2026. május 29. 04:30
Jön a nagy leállás az MBH Banknál
×
×