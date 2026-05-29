2026. május 29. péntek Magdolna
Megérkezett a DÁP digitális aláírása webböngészőbe is
Leváltották a Digitális Magyarország Ügynökség vezérigazgatóját

Vezérigazgatót vált a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ); Both András távozó vezérigazgató a Telexnek megerősítette, hogy csütörtökön leváltották a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) fejlesztését is felügyelő ügynökség éléről.

A lap információja szerint Both András utóda Néz Péter lett, aki a LinkedIn-profilja szerint legutóbb annál az IFUA Horváth nevű tanácsadócégnél volt szenior tanácsadó, ahol korábban Tanács Zoltán is hosszú időn át dolgozott.

Néz Péter 2024 februárjában került a céghez, előtte nyolc éven át a Mol informatikai vezetője volt.

Felidézték: a DMÜ 2022 augusztusától felel a teljes kormányzati informatikáért és az e-közigazgatásért. Az ügynökség alá tartozik több állami informatikai cég is, például az állami infokommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató és a DÁP-ot is fejlesztő Idomsoft. A DMÜ kezdetben a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozott, de tavaly februárban átkerült az Energiaügyi Minisztériumhoz, ahol új államtitkárság is létrejött a közigazgatási informatika felügyeletére Solymár Károly Balázs vezetésével.

Both András - aki a Digitális Magyarország Ügynökség honlapján pénteken még vezérigazgatóként volt feltüntetve - a vezetőváltás körülményeiről a Telexnek azt mondta, korrektül zajlott a folyamat.

„A magam részéről csak pozitívat tudok elmondani, normális volt a bánásmód. Maradok még egy ideig, van átadás-átvétel (...). Nyilván ez egy politikai indíttatású dolog, a szakértelmemet nem mérte fel senki, de értem, hogy bizalmi pozícióról van szó” – mondta az indoklás nélküli elbocsátásáról. Hozzátette, hogy korábban találkozott Tanács Zoltán miniszterrel, aki egyébként pozitívan nyilatkozott a munkásságáról.

A Telex feleleveníti: a DMÜ legismertebb projektjét, a DÁP-ot több miniszter is említette még jelöltként a miniszteri meghallgatásán. Tanács Zoltán azt mondta, alapvetően sikeres rendszernek tartja, egyelőre csak alap funkcionalitásra alkalmas, amit tud, azt jól tudja, de van hova fejlődnie.

Fontosnak tartja ettől függetlenül a biztonsági, technológiai átvilágítását, valamint annak megvizsgálását, hogy anyagilag fenntartható-e – mondta.

16,2 milliárd euró felszabadításáról állapodtak meg, ez mintegy 6000 milliárd forint, ez a magyar éves költségvetés 13 százaléka; az Európai Bizottság elnökéhez látogatott péntek kora délután a kormányfő. Ursula von der Leyen tényként jelentette ki, hogy Magyarország megszünteti a kekvákat, ami egyet jelent az egyetemi reform előző kormány által vitt programjának eltörlésével.
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
 
Miközben idehaza érkeznek a hírek a minisztériumok háza tájáról, a legfontosabb események Brüsszelben zajlanak. Magyar Péter miniszterelnök Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel tárgyalt és délután 2-kor történelmi bejelentéseket tettek.

A karbantartási munkálatok az ATM-eken kívül - többek között - a netbankot és a mobilalkalmazást is.

Romania says this is the "most serious" incident in its territory since the start of the Russia-Ukraine war, which has seen drones from both sides hit Nato countries in the region.

