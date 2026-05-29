Leváltották a Digitális Magyarország Ügynökség vezérigazgatóját

A lap információja szerint Both András utóda Néz Péter lett, aki a LinkedIn-profilja szerint legutóbb annál az IFUA Horváth nevű tanácsadócégnél volt szenior tanácsadó, ahol korábban Tanács Zoltán is hosszú időn át dolgozott.

Néz Péter 2024 februárjában került a céghez, előtte nyolc éven át a Mol informatikai vezetője volt.

Felidézték: a DMÜ 2022 augusztusától felel a teljes kormányzati informatikáért és az e-közigazgatásért. Az ügynökség alá tartozik több állami informatikai cég is, például az állami infokommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató és a DÁP-ot is fejlesztő Idomsoft. A DMÜ kezdetben a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozott, de tavaly februárban átkerült az Energiaügyi Minisztériumhoz, ahol új államtitkárság is létrejött a közigazgatási informatika felügyeletére Solymár Károly Balázs vezetésével.

Both András - aki a Digitális Magyarország Ügynökség honlapján pénteken még vezérigazgatóként volt feltüntetve - a vezetőváltás körülményeiről a Telexnek azt mondta, korrektül zajlott a folyamat.

„A magam részéről csak pozitívat tudok elmondani, normális volt a bánásmód. Maradok még egy ideig, van átadás-átvétel (...). Nyilván ez egy politikai indíttatású dolog, a szakértelmemet nem mérte fel senki, de értem, hogy bizalmi pozícióról van szó” – mondta az indoklás nélküli elbocsátásáról. Hozzátette, hogy korábban találkozott Tanács Zoltán miniszterrel, aki egyébként pozitívan nyilatkozott a munkásságáról.

A Telex feleleveníti: a DMÜ legismertebb projektjét, a DÁP-ot több miniszter is említette még jelöltként a miniszteri meghallgatásán. Tanács Zoltán azt mondta, alapvetően sikeres rendszernek tartja, egyelőre csak alap funkcionalitásra alkalmas, amit tud, azt jól tudja, de van hova fejlődnie.

Fontosnak tartja ettől függetlenül a biztonsági, technológiai átvilágítását, valamint annak megvizsgálását, hogy anyagilag fenntartható-e – mondta.