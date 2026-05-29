ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.43
usd:
304.25
bux:
134341.91
2026. május 29. péntek Magdolna
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ibrahima Konate, miután megszerezte csapata harmadik gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza harmadik fordulójának Eintracht Frankfurt-Liverpool mérkõzésén Frankfurtban 2025. október 22-én.
Nyitókép: MTI/AP/Michael Probst

Újabb alapember távozhat a Liverpoolból

Infostart

Brit sajtóhírek szerint Ibrahima Konaté valószínűleg elhagyja a Liverpoolt, miután nem sikerült megegyezni a klubbal a szerződéshosszabbításban. A 27 éves játékos képviselői hosszas tárgyalásokat folytattak a hosszabbításról, de most már biztosnak tűnik, hogy a francia védő – a szerződése lejárta miatt – ingyen távozik.

Ha valóban így történik, ez lesz a második év, amelyben a Liverpool elveszíti az alaptizenegye egyik védőjét, jelentős átigazolási díj bevétele nélkül. Tavaly Trent Alexander-Arnold mindössze 10 millió fontért igazolt a Real Madridhoz.

Konaté csalódást keltő szezont zárt, de középső védőben hiány van a klubnál. A tavasszal – nyári érkezéssel – megvett Jérémy Jacquet sérüléssel bajlódik, Giovanni Leoni szeptember óta nem tud játszani, ráadásul lehet, hogy inkább visszatérne Olaszországba. Joe Gomez jövője is „képlékeny”, ráadásul ő is eléggé sérülékeny.

Mivel Mohamed Szalah és Andy Robertson is távozik, Konaté távozása a Jürgen Klopp-korszak egy újabb oszlopos tagjának távozását jelentené. A Párizsban született játékost valószínűleg a Paris Saint-Germain fogja „támadni”, bár a Chelsea-nél és a Real Madridnál is szóba került az átigazolása, sőt, a Bayern München továbbra is érdeklődik iránta.

Áprilisban a védő arra utalt, hogy szívesen maradna a Vörösöknél. Azt mondta: „A jövőm? Sok mindent mondtak már az emberek, de már régóta beszéltünk a klubbal, és közel állunk a megállapodáshoz. Jó úton haladunk. Nagy az esély arra, hogy a következő szezonban itt leszek. Ezt akartam mindig is.”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Újabb alapember távozhat a Liverpoolból

liverpool fc

átigazolások

ibrahima konaté

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk? – Részletek

Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk? – Részletek
16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottság elnökével – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben pénteken, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Közös sajtótájékoztatójukon részletezték, mire mehetnek ezek a pénzek, amelyeket fokozatosan utalnak, ahogy a magyar parlament elfogadja a korrupcióellenes jogszabályokat. Érkezhet pénz felsőoktatásra és kutatásra, elektromos hálózat fejlesztésére, vonatok vásárlására, a vállalkozások támogatására, egészségügyre is.
 

„Megállapodtunk minden kérdésről” – Brüsszeli tájékoztató az uniós pénzekről

VIDEÓ
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.29. péntek, 18:00
Gacsályi József
az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a fontos bejelentés Brüsszelből, máris mozdul a forint

Megjött a fontos bejelentés Brüsszelből, máris mozdul a forint

Erős hetet produkált a forint árfolyam a héten, több mint 1%-ot erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben. 4 éves csúcs közelébe erősödött a forint árfolyama. A pénteki kereskedés meghatározó eseménye a brüsszeli sajtótájékoztató, ahol eldőlt: 16,4 milliárd eurót kap Magyarország az Európai Uniótól.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokan nem is sejtik, de ingyen be lehet menni a világ leghíresebb múzeumaiba: itt a trükk

Sokan nem is sejtik, de ingyen be lehet menni a világ leghíresebb múzeumaiba: itt a trükk

A kulturális turizmus ma már a városlátogatások egyik legerősebb motorja: nemzetközi utazók több mint 40 százaléka kifejezetten múzeumok és kulturális élmények miatt kel útra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nato condemns Russian 'recklessness' after drone hits Romanian residential block

Nato condemns Russian 'recklessness' after drone hits Romanian residential block

Romania will hold an emergency meeting following the incident, in which two people were injured.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 29. 16:20
Lionel Messi és 16 további világbajnok az argentin keretben
2026. május 29. 11:34
Itt a bejelentés: távozik a Győrtől és a Fradinál folytatja Borbély Balázs
×
×