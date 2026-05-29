Újabb alapember távozhat a Liverpoolból

Ha valóban így történik, ez lesz a második év, amelyben a Liverpool elveszíti az alaptizenegye egyik védőjét, jelentős átigazolási díj bevétele nélkül. Tavaly Trent Alexander-Arnold mindössze 10 millió fontért igazolt a Real Madridhoz.

Konaté csalódást keltő szezont zárt, de középső védőben hiány van a klubnál. A tavasszal – nyári érkezéssel – megvett Jérémy Jacquet sérüléssel bajlódik, Giovanni Leoni szeptember óta nem tud játszani, ráadásul lehet, hogy inkább visszatérne Olaszországba. Joe Gomez jövője is „képlékeny”, ráadásul ő is eléggé sérülékeny.

Mivel Mohamed Szalah és Andy Robertson is távozik, Konaté távozása a Jürgen Klopp-korszak egy újabb oszlopos tagjának távozását jelentené. A Párizsban született játékost valószínűleg a Paris Saint-Germain fogja „támadni”, bár a Chelsea-nél és a Real Madridnál is szóba került az átigazolása, sőt, a Bayern München továbbra is érdeklődik iránta.

Áprilisban a védő arra utalt, hogy szívesen maradna a Vörösöknél. Azt mondta: „A jövőm? Sok mindent mondtak már az emberek, de már régóta beszéltünk a klubbal, és közel állunk a megállapodáshoz. Jó úton haladunk. Nagy az esély arra, hogy a következő szezonban itt leszek. Ezt akartam mindig is.”