2026. május 29. péntek Magdolna
Nyírmártonfalvai lombkoronasétány. Forrás: Haon
Nyitókép: Forrás: Haon

Megtörtént a vádemelés a lomb nélküli lombkoronasétány ügyében

A vizsgálat szerint már eleve a támogatási kérelem benyújtása is szabályokat szegett, mivel a vádlott valójában nem versenyeztetett tényleges ajánlatokat, az összeset ugyanaz a vállalkozó tette.

A Debreceni Járási Ügyészség vádat emelt – az OLAF ajánlásait is figyelembe véve lefolytatott nyomozást követően – a település későbbi polgármesterével és társával szemben, akik jogosulatlanul próbáltak támogatáshoz jutni – írja közleményében a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

A vádirat lényege szerint 2018 januárjában a vádlott erdőtulajdonosként nyújtott be pályázatot az uniós és hazai költségvetés által finanszírozott Vidékfejlesztési Program keretében. Kérelmében egy lombkoronasétányt is magában foglaló erdei kirándulóhely megépítésére igényelt több mint 64 millió forintot.

A kérelem benyújtására azonban már eleve a támogatási feltételek megszegésével került sor, mert a projekt kivitelezéséhez a vádlott ténylegesen nem versenyeztetett ajánlatokat.

A valóságban minden ajánlattevő mögött ugyanaz a vállalkozó állt, így a vádlott eleve sem lett volna jogosult a támogatásra.

A támogatás elnyerése után a vádlott elhallgatta a megvalósítás lényeges körülményeit, és fenntartotta megfelelő pályázati feltételek látszatát. A pályázattal érintett területen ugyanis időközben az erdőrészletet a vádlott kivágatta, így a projekt a támogatott közjóléti funkcióra alkalmatlanná vált.

A későbbi polgármesterként dolgozó vádlott több mint 64 millió forint vagyoni hátrányt kívánt okozni az uniós és hazai költségvetésnek, amiben a vállalkozó segítséget nyújtott.

Az ellenőrző hatóság azonban észlelte a szabálytalanságot, és megtagadták a támogatás kifizetését.

A Debreceni Járási Ügyészség a két férfival szemben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének kísérlete és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Debreceni Járásbíróságra.

vádemelés

ügyészség

hajdú-bihar megye

költségvetési csalás

okirathamisítás

lombkoronasétány

nyírmártonfalva

