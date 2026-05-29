2026. május 29. péntek Magdolna
Fotó: Mikayla Meeker: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/764397/
Nyitókép: Fotó: Mikayla Meeker: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/764397/

Van már állatjóléti felelős is a kormányapparátusban

Infostart / MTI

Pompár Ágnes szemléletének középpontjában az állatok érdeke, a szakmai hitelesség, a felelős állattartás erősítése és a párbeszédre épülő, rendszerszintű megújítás áll.

Pompár Ágnes felel majd az állatjólétért az Élő Környezetért Felelős Minisztériumban – derült ki Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter pénteki Facebook-bejegyzéséből.

A miniszter a közösségi oldalán kiemelte, csatlakozik csapatukhoz Pompár Ágnes, akinek több mint húszéves állatvédelmi tevékenysége, valamint civil szervezetekben betöltött vezetői szerepei közvetlen rálátást adtak a magyarországi állatvédelem valós működésére, különösen a kutyák és macskák helyzetére, az ebrendészeti és menhelyi rendszer problémáira, valamint azokra a pontokra, ahol valódi, érezhető változásra van szükség.

„Ági eddigi pályája jól bemutatja, hogyan lehet a tudást, a tereptapasztalatot és a szemléletváltás igényét egy irányba rendezni az állatvédelemben” – fogalmazott Gajdos László.

Pompár Ágnes szemléletének középpontjában az állatok érdeke, a szakmai hitelesség, a felelős állattartás erősítése és a párbeszédre épülő, rendszerszintű megújítás áll. Munkája alapján olyan szakember, aki nemcsak ismeri az állatvédelem mindennapi valóságát, hanem képes azt átfogó szakmai és döntés-előkészítési szinten is képviselni – ismertette közösségi oldalán a miniszter.

