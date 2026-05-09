Kétharmad után kétharmad – Így indul ma az új parlamenti ciklus

Hosszú nap a mai, a Kossuth téren már csütörtökön zajlottak az új parlamenti ciklus első napjának előkészületei; az Országház falain belül és azon kívül is nagy események következnek most, lezárva Orbán Viktor kormányzásának 16 éves időszakát.

A rendszerváltozás óta eltelt évtizedekben még sosem alakult meg olyan gyorsan kormány és Országgyűlés sem, mint a mostani, hisz négy hét sem telt el a parlamenti választások, április 12. óta, máris összejön a 199 képviselő délelőtt 10 órára:

141 tiszás (vezetőjük: Bujdósó Andrea Anna)

44 fideszes (Gulyás Gergely)

8 KDNP-s (Rétvári Bence)

6 Mi Hazánk-os (Toroczkai László).

Az alakuló ülés eseményei hosszan, késő délutánig is eltarthatnak majd, ezeket a Kossuth téren kivetítőn lehet majd követni, Magyar Péter ugyanis egy úgynevezett „népünnepélyt” hirdetett meg a térre, ahová várhatóan 16 órát követően a frissen esküt tett kormányfő is kiérkezik majd, de egyéb performanszra is számítani lehet a politikusoktól, mint ezt Kapitány István leendő energetikai-gazdasági miniszter és Radnai Márk, a Tisza Párt operatív működésért felelős alelnöke egy videóban korábban bejelentette. (Ígéretük szerint Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter választási éjszakán elhíresült táncához kapcsolódik majd a meglepetés.)

De vissza a délelőtthöz! Az alakuló ülést hagyományosan az államfő nyitja meg, a Magyar Péter által a választás estéjén lemondásra felszólított Sulyok Tamásé tehát a lehetőség, furcsa módon ez lesz az első parlamenti beszéde 2024-es megválasztása óta – államfőkénti elődei, így Áder János és Novák Katalin is díszvendégként hivatalosak az Országgyűlés alakuló ülésére.

Sulyok Tamás szavai a korelnök felkérése lesz az ülés további vezetésére, aki most a 73 éves Vitányi István – ő az egyike azon tíz fideszes politikusnak, aki egyéni mandátumot tudott nyerni a választásokon, ő ráadásul sorozatban hatodszor nyert hajdú-bihari választókerületében. Munkáját az öt legfiatalabb képviselő korjegyzőként segíti, ők

Berki Ákos,

Balogh Mihály,

Czipa András,

Varga Lőrinc Mihály,

Kincse Csongor,

mind tiszások.

Napirend szerint jön majd az NVB és az NVI elnökének beszámolója a választásokról, egy 20 perces mandátumvizsgáló szünet után, valamivel dél előtt megkezdődik a képviselői névsorolvasás és eskütétel, amivel hivatalosan is megalakul az Országgyűlés, ezzel egyidejűleg szűnik meg az Orbán-kormány megbízatása, ügyvezető kormány marad csupán a Tisza-kormány alakulásáig.

Magyar Péter miniszterelnöki felkérése csak ezután történik meg, és egy technikai „beállást” követően a frakciók is megalakulnak. Mint ismertté vált a parlamenti patkóban balszélen ül majd a Mi Hazánk, mellette a Fidesz képviselőcsoportja, közte és a Tisza Párt frakciója között a KDNP 8 politikusa foglal helyet.

Amint ennek vége, jön a házelnök titkos megválasztása, ő várhatóan a balatonfüredi – egyéni mandátumot nyert – Forsthoffer Ágnes lesz. A házelnök munkáját hat alelnök segíti majd, három női és három férfi:

Hallerné Nagy Anikó (Tisza Párt),

Kőszegi Krisztián (Tisza Párt),

Rák Richárd (Tisza Párt),

Vitályos Eszter (Fidesz),

Latorcai Csaba (KDNP),

Dúró Dóra (Mi Hazánk).

Megjegyzés: a Fidesz eredetileg Szijjártó Pétert jelölte volna parlamenti alelnöknek, ám Magyar Péter Tisza-elnök rögzítette, hogy az ő jelölésére nemet fognak mondani, ezután került elő a volt kormányszóvivő neve.

Forsthoffer Ágnes is szólni fog a képviselőkhöz, majd hosszabb, háromnegyed órás szünet következik három fontos rendelkezés meghozatala előtt:

parlamenti bizottságok elnökeinek, alelnökeinek, tagjainak megválasztása minisztériumi struktúra létrehozatala veszélyhelyzet törvényerőre emelése (ennek hiányában rengeteg törvény hirtelen veszítené hatályát).

A házszabály szerint 72 órával később jöhet a következő parlamenti ülés, így három napon át az a pikáns helyzet alakulhat ki, hogy

mivel már szombaton megválaszthatják az új miniszterelnököt, Magyar Péter vezetné az ügyvezető „Orbán-kormányt” – Orbán Viktor nélkül.

Ilyen felállásra a rendszerváltozás óta nem volt példa.

A miniszterek hét eleji eskütételéig azonban még le kell folytatni a miniszterek meghallgatását, akár vasárnap és hétfőn is.

Magyar Péter egyébként megválasztása, 15 óra után előbb a parlamentben mond beszédet, majd ezt követően, várhatóan 16 órakor a Kossuth téren is, így a téren állók kétszer is meghallgathatják; ekkorra már „átérnek” a Lánchídtól a Parlament épületéhez a Karácsony Gergely „rendszerváltó köszönőbuliján” résztvevők is, amelyet 13 órára hirdettek meg az MTA elé.