Kétharmad után kétharmad – Így indul ma az új parlamenti ciklus

Hosszú nap a mai, a Kossuth téren már csütörtökön zajlottak az új parlamenti ciklus első napjának előkészületei; az Országház falain belül és azon kívül is nagy események következnek most, lezárva Orbán Viktor kormányzásának 16 éves időszakát.
A rendszerváltozás óta eltelt évtizedekben még sosem alakult meg olyan gyorsan kormány és Országgyűlés sem, mint a mostani, hisz négy hét sem telt el a parlamenti választások, április 12. óta, máris összejön a 199 képviselő délelőtt 10 órára:
- 141 tiszás (vezetőjük: Bujdósó Andrea Anna)
- 44 fideszes (Gulyás Gergely)
- 8 KDNP-s (Rétvári Bence)
- 6 Mi Hazánk-os (Toroczkai László).
Az alakuló ülés eseményei hosszan, késő délutánig is eltarthatnak majd, ezeket a Kossuth téren kivetítőn lehet majd követni, Magyar Péter ugyanis egy úgynevezett „népünnepélyt” hirdetett meg a térre, ahová várhatóan 16 órát követően a frissen esküt tett kormányfő is kiérkezik majd, de egyéb performanszra is számítani lehet a politikusoktól, mint ezt Kapitány István leendő energetikai-gazdasági miniszter és Radnai Márk, a Tisza Párt operatív működésért felelős alelnöke egy videóban korábban bejelentette. (Ígéretük szerint Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter választási éjszakán elhíresült táncához kapcsolódik majd a meglepetés.)
De vissza a délelőtthöz! Az alakuló ülést hagyományosan az államfő nyitja meg, a Magyar Péter által a választás estéjén lemondásra felszólított Sulyok Tamásé tehát a lehetőség, furcsa módon ez lesz az első parlamenti beszéde 2024-es megválasztása óta – államfőkénti elődei, így Áder János és Novák Katalin is díszvendégként hivatalosak az Országgyűlés alakuló ülésére.
Sulyok Tamás szavai a korelnök felkérése lesz az ülés további vezetésére, aki most a 73 éves Vitányi István – ő az egyike azon tíz fideszes politikusnak, aki egyéni mandátumot tudott nyerni a választásokon, ő ráadásul sorozatban hatodszor nyert hajdú-bihari választókerületében. Munkáját az öt legfiatalabb képviselő korjegyzőként segíti, ők
- Berki Ákos,
- Balogh Mihály,
- Czipa András,
- Varga Lőrinc Mihály,
- Kincse Csongor,
mind tiszások.
Napirend szerint jön majd az NVB és az NVI elnökének beszámolója a választásokról, egy 20 perces mandátumvizsgáló szünet után, valamivel dél előtt megkezdődik a képviselői névsorolvasás és eskütétel, amivel hivatalosan is megalakul az Országgyűlés, ezzel egyidejűleg szűnik meg az Orbán-kormány megbízatása, ügyvezető kormány marad csupán a Tisza-kormány alakulásáig.
Magyar Péter miniszterelnöki felkérése csak ezután történik meg, és egy technikai „beállást” követően a frakciók is megalakulnak. Mint ismertté vált a parlamenti patkóban balszélen ül majd a Mi Hazánk, mellette a Fidesz képviselőcsoportja, közte és a Tisza Párt frakciója között a KDNP 8 politikusa foglal helyet.
Amint ennek vége, jön a házelnök titkos megválasztása, ő várhatóan a balatonfüredi – egyéni mandátumot nyert – Forsthoffer Ágnes lesz. A házelnök munkáját hat alelnök segíti majd, három női és három férfi:
- Hallerné Nagy Anikó (Tisza Párt),
- Kőszegi Krisztián (Tisza Párt),
- Rák Richárd (Tisza Párt),
- Vitályos Eszter (Fidesz),
- Latorcai Csaba (KDNP),
- Dúró Dóra (Mi Hazánk).
Megjegyzés: a Fidesz eredetileg Szijjártó Pétert jelölte volna parlamenti alelnöknek, ám Magyar Péter Tisza-elnök rögzítette, hogy az ő jelölésére nemet fognak mondani, ezután került elő a volt kormányszóvivő neve.
Forsthoffer Ágnes is szólni fog a képviselőkhöz, majd hosszabb, háromnegyed órás szünet következik három fontos rendelkezés meghozatala előtt:
- parlamenti bizottságok elnökeinek, alelnökeinek, tagjainak megválasztása
- minisztériumi struktúra létrehozatala
- veszélyhelyzet törvényerőre emelése (ennek hiányában rengeteg törvény hirtelen veszítené hatályát).
A házszabály szerint 72 órával később jöhet a következő parlamenti ülés, így három napon át az a pikáns helyzet alakulhat ki, hogy
mivel már szombaton megválaszthatják az új miniszterelnököt, Magyar Péter vezetné az ügyvezető „Orbán-kormányt” – Orbán Viktor nélkül.
Ilyen felállásra a rendszerváltozás óta nem volt példa.
A miniszterek hét eleji eskütételéig azonban még le kell folytatni a miniszterek meghallgatását, akár vasárnap és hétfőn is.
Magyar Péter egyébként megválasztása, 15 óra után előbb a parlamentben mond beszédet, majd ezt követően, várhatóan 16 órakor a Kossuth téren is, így a téren állók kétszer is meghallgathatják; ekkorra már „átérnek” a Lánchídtól a Parlament épületéhez a Karácsony Gergely „rendszerváltó köszönőbuliján” résztvevők is, amelyet 13 órára hirdettek meg az MTA elé.