Autókat sodort el a busz a sztrádán, öten meghaltak Amerikában

A jármű helyi idő szerint a hajnali órákban a több államot összekötő I-95-ös autópályán útfelújítás miatt feltorlódott autósornak ütközött – közölte New Jersey állam rendőrsége.

A közlekedési katasztrófában

öt ember halt meg, és legkevesebb 34 embert kórházba vittek, akik közül többek állapota válságos.

A hatóságok beszámolója szerint mind az öt halálos áldozat a busz által elsodort járművekben tartózkodott, azt egyelőre nem közölték, hogy a buszon hány ember utazott.

A balesetről megjelent felvételek szerint az ütközést követően a busz az autópálya melletti árokban állt meg.

A rendőrség illetékesei azt közölték, hogy a vizsgálat tart, és a felelősség megállapítása is zajlik. A szövetségi közlekedésbiztonsági testület (NTSB) szakértői bizottságot küldött a baleset helyszínére.