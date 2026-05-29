2026. május 29. péntek Magdolna
Nyitókép: Pixabay

Autókat sodort el a busz a sztrádán, öten meghaltak Amerikában

Infostart / MTI

Autókat sodort le egy busz egy autópályán az Egyesült Államok Virginia államában pénteken, a súlyos balesetben többen meghaltak és sokan kórházba kerültek.

A jármű helyi idő szerint a hajnali órákban a több államot összekötő I-95-ös autópályán útfelújítás miatt feltorlódott autósornak ütközött – közölte New Jersey állam rendőrsége.

A közlekedési katasztrófában

öt ember halt meg, és legkevesebb 34 embert kórházba vittek, akik közül többek állapota válságos.

A hatóságok beszámolója szerint mind az öt halálos áldozat a busz által elsodort járművekben tartózkodott, azt egyelőre nem közölték, hogy a buszon hány ember utazott.

A balesetről megjelent felvételek szerint az ütközést követően a busz az autópálya melletti árokban állt meg.

A rendőrség illetékesei azt közölték, hogy a vizsgálat tart, és a felelősség megállapítása is zajlik. A szövetségi közlekedésbiztonsági testület (NTSB) szakértői bizottságot küldött a baleset helyszínére.

Panel- és bérházfelújítás, járműbeszerzés: Karácsony Gergely bemutatta, milyen programokba vágna bele Budapest az európai uniós pénzekből

Budapest partner és szövetséges abban, hogy a végre hazaérkező európai forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használja fel Magyarország – közölte Karácsony Gergely főpolgármester pénteken, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó uniós források jelentős részének folyósításáról.
 

Egyelőre nem emelik a taxis tarifákat Budapesten, nincs egyezség a közgyűlésben

Egységes pontokon az összes megosztott biciklit és rollert használni lehet majd Budapesten

Költségvetés, Pride, áldozati szerep – a Tisza-korszak első Fővárosi Közgyűlése

BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült

A BKK felkészülten várja a szombati Bajnokok Ligája-döntőre érkező szurkolókat, az első csoportok pénteken délután megérkeztek a ferihegyi reptérre. Szombaton egész nap rendezvények lesznek a Városligetben, a Hősök terén és a Kerepesi úti MTK Sportparkban, szurkolói vonulások és nagy útlezárások is lesznek.
 

Budapesti BL-döntő: Arteta szerint az Arsenal megtanulta a leckét a PSG ellen

Szabados Gábor az Arénában – Ennyit nyer Budapest a BL-döntőre érkezőkön

Szabó Vilmos a BL-döntő munkálatairól: az MLSZ később is hasznosíthatja a most tanultakat

Kritikus pontok Budapest közlekedésében – erre ne menjen kocsival

Összetalálkozhat Magyar Péter és Orbán Viktor a BL-döntőn

Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Megjött az S&P értékelése: megint véleményt mondtak Magyarországról

Változatlanul az eddigi BBB mínusz szinten tartotta Magyarország adósbesorolását péntek este a Standard & Poor’s. A hitelminősítő továbbra is negatív kilátást rendel a besorolás mellé, viszont kiemelte, hogy az áprilisi választások után megalakult új kormány komoly gazdasági reformokat hajthat végre.

Durva forgalomkorlátozás indul hétfőn Budapesten: itt kell lezárásokra számítani

A Gyömrői út belső sávját végzett munkálatok miatt zárják le, de az ígéret szerint gyorsan végeznek is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

Kenneth Law admitted charges relating to Canadian victims - but families say he should also be charged in the UK over 79 deaths in Britain.

2026. május 29. 21:51
Saolin-templom: 14 milliárdot sikkasztott el a volt apát
2026. május 29. 21:18
Ijesztő nyilatkozatot tett Vlagyimir Putyin az örmény válságról
