Szabó Vilmos a BL-döntő munkálatairól: az MLSZ később is hasznosíthatja a most tanultakat

„Nagyon erős háttérmunkát végzünk, ugyanis az esemény jogtulajdonosa és szervezője az UEFA (Európai Labdarúgó-szövetség), de a helyi jogszabályok, előírások betartásában mi tudunk segíteni, így közösen dolgozunk, persze az UEFA elképzelései mentén” – mondta az InfoRádióban Szabó Vilmos, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) nemzetközi és szervezési igazgatója.

A szakember hozzátette, hogy az MLSZ személyeket delegált az UEFA számára a háttérmunkához, szám szerint 33 főt, így a magyar szövetség részéről is van a projektben egy önkéntes menedzser, transzport menedzser, logisztikai menedzser. Azaz

ahová az európai szervezet kérte a magyar fél segítségét, ott ezt meg is kapta.

Szabó Vilmos elárulta, ez a 33 delegált már két hete napi szinten ott dolgozik a Puskás Arénában a nemzetközi kollégákkal, és készül az eseményre. Mivel az MLSZ 2020-ban rendezett már Szuperkupát, 2021-ben Európa-bajnokságot, 2023-ban pedig Európa-ligát, így az igazgató szerint elmondható, hogy a magyar szövetségnek nagy tapasztalata van e területen, a mostani azonban egy teljesen más színvonal, más volumen. Mint megjegyezte,

az MLSZ szakemberei is sokat tanulhatnak, láthatnak olyan megoldásokat, ötleteket, amiket később a válogatott mérkőzésein is hasznosíthatnak a szurkolók javára.

A nemzetközi és szervezési igazgató azt is hozzátette, hogy a június 5-én esedékes magyar–finn válogatott mérkőzés szervezése is folyamatosan zajlik, párhuzamosan a BL-döntővel.

Az igazgató szerint az MLSZ szempontjából a szombati esemény akkor lenne a legeredményesebb, ha sikerülne mindent hibátlanul megszervezni az UEFA-val közösen, és a döntő lezajlana szurkolói rendbontás nélkül. Megjegyezte, előfordulhat, hogy a városban itt-ott lesznek összecsapások, de az már a stadionon kívül történik, arra nincs befolyása a Magyar Labdarúgó Szövetségnek. Zárásképpen leszögezte: ha az UEFA elégedett lesz, akkor a magyar szövetség is.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.