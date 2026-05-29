Budapest, 2026. február 27.A Puskás Aréna 2026. február 27-én. A Puskás Arénában rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája döntõjét 2026. május 30-án.
Szabó Vilmos a BL-döntő munkálatairól: az MLSZ később is hasznosíthatja a most tanultakat

Komoly presztízst és értékes tapasztalatot jelent a Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársainak a Bajnokok Ligája-döntő budapesti rendezésében segíteni – hangsúlyozta az InfoRádióban az MLSZ nemzetközi és szervezési igazgatója.

„Nagyon erős háttérmunkát végzünk, ugyanis az esemény jogtulajdonosa és szervezője az UEFA (Európai Labdarúgó-szövetség), de a helyi jogszabályok, előírások betartásában mi tudunk segíteni, így közösen dolgozunk, persze az UEFA elképzelései mentén” – mondta az InfoRádióban Szabó Vilmos, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) nemzetközi és szervezési igazgatója.

A szakember hozzátette, hogy az MLSZ személyeket delegált az UEFA számára a háttérmunkához, szám szerint 33 főt, így a magyar szövetség részéről is van a projektben egy önkéntes menedzser, transzport menedzser, logisztikai menedzser. Azaz

ahová az európai szervezet kérte a magyar fél segítségét, ott ezt meg is kapta.

Szabó Vilmos elárulta, ez a 33 delegált már két hete napi szinten ott dolgozik a Puskás Arénában a nemzetközi kollégákkal, és készül az eseményre. Mivel az MLSZ 2020-ban rendezett már Szuperkupát, 2021-ben Európa-bajnokságot, 2023-ban pedig Európa-ligát, így az igazgató szerint elmondható, hogy a magyar szövetségnek nagy tapasztalata van e területen, a mostani azonban egy teljesen más színvonal, más volumen. Mint megjegyezte,

az MLSZ szakemberei is sokat tanulhatnak, láthatnak olyan megoldásokat, ötleteket, amiket később a válogatott mérkőzésein is hasznosíthatnak a szurkolók javára.

A nemzetközi és szervezési igazgató azt is hozzátette, hogy a június 5-én esedékes magyar–finn válogatott mérkőzés szervezése is folyamatosan zajlik, párhuzamosan a BL-döntővel.

Az igazgató szerint az MLSZ szempontjából a szombati esemény akkor lenne a legeredményesebb, ha sikerülne mindent hibátlanul megszervezni az UEFA-val közösen, és a döntő lezajlana szurkolói rendbontás nélkül. Megjegyezte, előfordulhat, hogy a városban itt-ott lesznek összecsapások, de az már a stadionon kívül történik, arra nincs befolyása a Magyar Labdarúgó Szövetségnek. Zárásképpen leszögezte: ha az UEFA elégedett lesz, akkor a magyar szövetség is.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.

Komoly presztízst és értékes tapasztalatot jelent a Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársainak a Bajnokok Ligája-döntő budapesti rendezésében segíteni – hangsúlyozta az InfoRádióban az MLSZ nemzetközi és szervezési igazgatója.
 

Csicsmann László: erősödik a Forradalmi Gárda Iránban

A Közel-Kelet-szakértő szerint Iránban különböző hatalmi pólusok rivalizálnak egymással. Csicsmann László az InfoRádió Aréna című műsorában úgy értékelt: miközben a háborús konfliktusok nyomán a Forradalmi Gárda szerepe látványosan nő, az ajatollah pozíciója jelentősen gyengült.
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
Gyengüléssel kezdi a napot a forint

Erős hetet produkált a forint árfolyam a héten, több mint 1%-ot erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben. A mai nap azonban gyengüléssel kezdi a napot. Ma záporozni fognak viszont a makro adatok. Európai GDP adatok második becslése, európai inflációs adatok és amerikai konjunktúra adatok is érkeznek, de a forint számára a közel-keleti hírek legalább ennyire fontosak lesznek.

Nem vicc, milliókat spórolnak az élelmes magyarok új autó vásárlásakor: ezeknél a márkáknál működik a legális trükk

A magánvásárlók jellemzően még így is kedvezőtlenebb feltételekkel indulnak a céges vevőkhöz képest.

Nato condemns Russian 'recklessness' after drone hits Romanian apartment block

Romania will hold an emergency meeting following the incident, in which two people were injured.

