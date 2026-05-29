Kevesebb, mint tíz centi választja el a Velencei-tavat a rekordalacsony vízállástól

Jóval több víz hiányzik a Velencei-tóból, mint a Balatonból: a tó optimális vízállása 130 centiméter, ehhez képest csütörtök reggel Agárdnál 62 centimétert mértek – írja az Országos Vízjelző Szolgálat jelentése alapján az Időkép.

Legutóbb 2022 agusztusában volt hasonlóan alacsony a Velencei-tó vízállása. A mélypont 2022. szeptember 23-án következett be, aznap Agárdnál mindössze 53 centiméter volt a tó vízszintje, azaz

az eddigi legalacsonyabb vízállás mindössze 9 centiméterrel volt alacsonyabb a mostaninál.

A mostani helyzet azonban nem példa nélküli, hiszen, mint írják, a Velencei-tó átlagosan mintegy 100 évente kiszárad. A feljegyzések szerint példázul 1863 és 1866 között is teljesen eltűnt.

Csapadékos években azonban az optimális 130 centiméternél jóval magasabb vízállás is kialakulhat, 1963. március 27-én szintén Agárdnál 226 centiméter volt a vízszint.

A portál szerint ha folytatódik a mostani tendencia, és nem érkezik jelentős mennyiségű csapadék, akkor pár héten belül új negatív rekord állhat be. Hozzáteszik, remélhetőleg ez nem történik meg, és a medárdi időszak javít majd a helyzeten.