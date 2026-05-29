ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.54
usd:
302.9
bux:
134616.81
2026. május 29. péntek Magdolna
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Velencei-tó Gárdony közelében 2026. március 6-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Kevesebb, mint tíz centi választja el a Velencei-tavat a rekordalacsony vízállástól

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Bár a történelmi feljegyzések szerint nem példa nélküli, hogy a Velencei-tó teljesen kiszárad, remélhetőleg nem most kerül rá újra sor.

Jóval több víz hiányzik a Velencei-tóból, mint a Balatonból: a tó optimális vízállása 130 centiméter, ehhez képest csütörtök reggel Agárdnál 62 centimétert mértek – írja az Országos Vízjelző Szolgálat jelentése alapján az Időkép.

Legutóbb 2022 agusztusában volt hasonlóan alacsony a Velencei-tó vízállása. A mélypont 2022. szeptember 23-án következett be, aznap Agárdnál mindössze 53 centiméter volt a tó vízszintje, azaz

az eddigi legalacsonyabb vízállás mindössze 9 centiméterrel volt alacsonyabb a mostaninál.

A mostani helyzet azonban nem példa nélküli, hiszen, mint írják, a Velencei-tó átlagosan mintegy 100 évente kiszárad. A feljegyzések szerint példázul 1863 és 1866 között is teljesen eltűnt.

Csapadékos években azonban az optimális 130 centiméternél jóval magasabb vízállás is kialakulhat, 1963. március 27-én szintén Agárdnál 226 centiméter volt a vízszint.

A portál szerint ha folytatódik a mostani tendencia, és nem érkezik jelentős mennyiségű csapadék, akkor pár héten belül új negatív rekord állhat be. Hozzáteszik, remélhetőleg ez nem történik meg, és a medárdi időszak javít majd a helyzeten.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kevesebb, mint tíz centi választja el a Velencei-tavat a rekordalacsony vízállástól

rekord

aszály

velencei-tó

alacsony

vízállás

kiszáradás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szabados Gábor az Arénában – Ennyit nyer Budapest a BL-döntőre érkezőkön

Szabados Gábor az Arénában – Ennyit nyer Budapest a BL-döntőre érkezőkön

Akár 100 ezer látogató is érkezhet Budapestre a szombati BL-döntőre, akik átlagosan fejenként 1000 eurót költenek majd el – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Szabados Gábor sportközgazdász. Több angol és kevesebb francia szurkoló lesz Budapesten.
 

Szabó Vilmos a BL-döntő munkálatairól: az MLSZ később is hasznosíthatja a most tanultakat

Kritikus pontok Budapest közlekedésében – erre ne menjen ma kocsival

Összetalálkozhat Magyar Péter és Orbán Viktor a BL-döntőn

Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk?

Hatezer milliárd forintos egyezség Brüsszellel: mire mennyit költhetünk?

16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottság elnökével – jelentette be Magyar Péter Brüsszelben, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.
 

Magyar Péter reagált Orbán Viktor üzenetére

„Ingyen sajt csak az egérfogóban van” – Orbán Viktor üzent Magyar Péternek a brüsszeli egyezség után

„Megállapodtunk minden kérdésről” – Brüsszeli tájékoztató az uniós pénzekről

Tanács Zoltán: a Fidesz-kormány a felsőoktatás területén is hagyott hátra „csapdát”

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Drón zuhant egy lakóházra a romániai Galac (Galați) városában péntekre virradó éjjel. A drón felrobbant, két ember könnyebb égési sérüléseket szenvedett, 70 embert evakuáltak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült az igazság a magyarországi home office-ról: rengeteg dolgozó él tévhitben, egészen más a valóság

Kiderült az igazság a magyarországi home office-ról: rengeteg dolgozó él tévhitben, egészen más a valóság

Sok helyen ma már alapelvárás a home office. De vajon tényleg mindenki ugyanúgy dolgozik otthonról? És mely területeken működik igazán a hibrid munkavégzés? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

'Poison seller' who sold toxic chemicals online to people across world admits aiding suicides

Kenneth Law admitted charges relating to Canadian victims - but families say he should also be charged in the UK over 79 deaths in Britain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 29. 19:17
Elbúcsúztatták Sebő Ferencet
2026. május 29. 18:55
Magyar Péter reagált Orbán Viktor üzenetére
×
×