Csúszhat a júniusi nyugdíjkifizetés, erről érdemes tudni

A Magyar Államkincstár a megszokott rend szerint a júniusi nyugdíjat a hónap 12. napján, azaz pénteken írja jóvá a jogosultak bankszámlájára. Azonban, aki a postai kézbesítést választotta, az most másik időpontban kapja meg a neki járó juttatást – írja a baon.hu.

Mint írják, a Magyar Államkincstár 2026-os naptára alapján a bankszámlás jóváírás várható időpontja júniusban június 12., de a Kincstár külön jelzi, hogy ezek az időpontok tájékoztató jellegűek.

Ha valaki postai úton, készpénzben kapja az ellátását, akkor nem egyetlen országos napra kell készülnie, hiszen a Magyar Posta minden hónapban 12 munkanapon át viszi ki a havi rendszerességű nyugdíjakat, a jogosultak pedig a következő évre vonatkozó konkrét kézbesítési napokat az úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárból ismerhetik meg. Ezt a posta minden év novemberében juttatja el a jogosultakhoz.

Júniusban a 12-i dátum főként azoknak fontos, akik belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kapják a nyugdíjat. A Magyar Államkincstár hivatalos közlése szerint postai kifizetés esetén az ellátást a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon kézbesítik. Ez azt jelenti, hogy aki postán kapja a pénzt, annak júniusban is azt kell megnéznie, hogy a saját naptárában melyik nap szerepel. A Posta a naptárban megjelölt naptól eltérő napon, illetve az első kifizetési napot megelőzően nem teljesít kifizetést.

A legfontosabb teendő tehát, hogy meg kell nézni a 2026-os nyugdíjkifizetési naptárban a júniusi bejegyzést. Nem érdemes kizárólag a bankszámlás utalási dátumból kiindulni, mert a postai kézbesítés eltérhet tőle.

Arra is érdemes gondolni, hogy a kézbesítés napján a jogosult vagy meghatalmazott személy át tudja venni az összeget. Ha más veszi át a nyugdíjat, a Posta tájékoztatása szerint ehhez megfelelő meghatalmazás szükséges: közokiratot vagy a postai szolgáltatóhelyen, az erre feljogosított postai alkalmazott előtt írásban adott meghatalmazást fogadnak el.

A Magyar Posta a nyugdíjkifizetéshez kapcsolódó szolgáltatásként feltünteti az ismételt kézbesítést és az utánküldést is, de a konkrét lehetőségekről mindig az adott postai eljárásrend és a helyi posta tud pontos tájékoztatást adni. A legbiztosabb megoldás, ha az érintett előre egyeztet, vagy meghatalmazott útján gondoskodik az átvételről, ha tudja, hogy a kézbesítési napon nem lesz otthon.