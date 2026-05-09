Infostart.hu
2026. május 9. szombat
Magyar Péter leendõ magyar miniszterelnök érkezik a római kormányfõi hivatalba, a Chigi-palotába 2026. május 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Fabio Cimaglia

Közjog – Mostantól Magyar Péter vezeti az Orbán Viktor nélküli Orbán-kormányt

Infostart / MTI

Szombati parlamenti megválasztásával Magyarország miniszterelnöke Magyar Péter, az áprilisi választáson nyertes Tisza Párt elnöke, de a 16 évig hivatalban volt Orbán-kabinet miniszterei ügyvezetőként még hivatalban maradnak az új kormánytagok kinevezéséig.

Az alaptörvény szerint a miniszterelnök megbízatása az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával szűnik meg, a miniszterelnök az új megválasztásáig ügyvezető kormányfőként gyakorolja hatáskörét.

A parlament szombaton Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, listavezetőjét választotta kormányfőnek, aki ezzel hivatalba lépett, így a 2010 óta kormányzó Orbán Viktor csupán néhány óráig volt ügyvezető miniszterelnök, mielőtt megbízatása megszűnt.

Az alaptörvény szerint a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével a kormány megbízatása is megszűnik, az Orbán-kormány miniszterei ugyanakkor ügyvezetőként hivatalban maradnak az új miniszter kinevezéséig, rendeletet azonban csak halaszthatatlan esetben alkothatnak.

A kormányzati igazgatásról szóló törvény szerint a miniszterelnök más politikai felsővezető, így a miniszter számára is feladatot határozhat meg, valamint a feladat- és hatáskörükbe tartozó kérdésekről jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti.

Ez a helyzet várhatóan keddig áll fenn, mert akkor nevezheti ki az új tárcavezetőket az államfő a miniszterelnök javaslatára.

Miniszter lehet minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható személy. A miniszterjelöltet kinevezése előtt meghallgatja az Országgyűlés illetékes – a miniszter feladatköre szerint hatáskörrel rendelkező – bizottsága.

A Tisza-kormányban 16 miniszter lesz, a meghallgatásukat hétfőn és kedden tartják a parlamenti bizottságok, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak.

A miniszterek kinevezésével megalakul a kormány.

Magyar Péter az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kezdetén közölte, az egyeztetésen részt vevő Gulyás Gergely (Fidesz) azt kérte, hogy a miniszterelnök megválasztása után minél hamarabb hallgassák meg a bizottságok a miniszterjelölteket. Nem szeretnének olyan interregnumot, amikor még van Orbán-kormány, de Magyar Péternek hívják a miniszterelnököt – mondta, jelezve, pártja is azt szeretné, ha minél gyorsabban alakulna meg az új kormány.

Magyar Péter első beszéde kormányfőként: a hatalom mulandó, döntéseink következményei viszont generációkon át velünk maradnak

Az új miniszterelnök vázolta leendő kormánya első intézkedéseit, és ismételten lemondásra szólította fel az államfőt, határidőt is szabott, és részletesen megindokolta, miért. Azt mondta, érti és érzi a felelősségét, nem uralkodni kíván, hanem szolgálni a hazáját. Szembenézésre, igazságtételre és utána megbékélésre van szerinte szükség. Az ellenzéktől azt kérte, vitatkozzon a kormánnyal, legyen a bírálója, de legyen partner is abban, hogy „Magyarország végre tiszta, átlátható, és minden magyar közös országa legyen”. A megalakuló Tisza-kormány ígérete szerint minden magyar kormánya lesz.
 

Magyar Péter miniszterelnök: szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség

140 igen, 54 nem szavazattal Magyar Pétert választotta a frissen megalakult országgyűlés Magyarország miniszterelnökévé. Az új kormányfő első beszédéről ebben a cikkünkben tudósítunk.

Elképesztően olcsó és alig ismerik: ez a 10 titkos helyszín lesz az élelmes nyaralók kedvence 2026-ban

Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

