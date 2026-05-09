Közjog – Mostantól Magyar Péter vezeti az Orbán Viktor nélküli Orbán-kormányt

Az alaptörvény szerint a miniszterelnök megbízatása az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával szűnik meg, a miniszterelnök az új megválasztásáig ügyvezető kormányfőként gyakorolja hatáskörét.

A parlament szombaton Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, listavezetőjét választotta kormányfőnek, aki ezzel hivatalba lépett, így a 2010 óta kormányzó Orbán Viktor csupán néhány óráig volt ügyvezető miniszterelnök, mielőtt megbízatása megszűnt.

Az alaptörvény szerint a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével a kormány megbízatása is megszűnik, az Orbán-kormány miniszterei ugyanakkor ügyvezetőként hivatalban maradnak az új miniszter kinevezéséig, rendeletet azonban csak halaszthatatlan esetben alkothatnak.

A kormányzati igazgatásról szóló törvény szerint a miniszterelnök más politikai felsővezető, így a miniszter számára is feladatot határozhat meg, valamint a feladat- és hatáskörükbe tartozó kérdésekről jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti.

Ez a helyzet várhatóan keddig áll fenn, mert akkor nevezheti ki az új tárcavezetőket az államfő a miniszterelnök javaslatára.

Miniszter lehet minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható személy. A miniszterjelöltet kinevezése előtt meghallgatja az Országgyűlés illetékes – a miniszter feladatköre szerint hatáskörrel rendelkező – bizottsága.

A Tisza-kormányban 16 miniszter lesz, a meghallgatásukat hétfőn és kedden tartják a parlamenti bizottságok, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak.

A miniszterek kinevezésével megalakul a kormány.

Magyar Péter az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kezdetén közölte, az egyeztetésen részt vevő Gulyás Gergely (Fidesz) azt kérte, hogy a miniszterelnök megválasztása után minél hamarabb hallgassák meg a bizottságok a miniszterjelölteket. Nem szeretnének olyan interregnumot, amikor még van Orbán-kormány, de Magyar Péternek hívják a miniszterelnököt – mondta, jelezve, pártja is azt szeretné, ha minél gyorsabban alakulna meg az új kormány.